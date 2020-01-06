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رالي داكار / داكار 2020 / أخبار عاجلة

داكار 2020: ألونسو يلوم انعدام الرؤية في حادثته بالمرحلة الثانية

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داكار 2020: ألونسو يلوم انعدام الرؤية في حادثته بالمرحلة الثانية
06-01-2020

قال فرناندو ألونسو أنّه ليست لديه فكرة عمّا اصطدم به خلال المرحلة الثانية من رالي داكار 2020، موضحًا أنّه لم يكن بمقدوره رؤية أيّ شيء بسبب الغبار.

خسر بطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين أكثر من ساعتين بعد الأضرار التي تعرّضت لها سيارته تويوتا هايلوكس على نظام تعليقها إثر الحادثة التي وقعت له بعد حوالي 160 كلم من انطلاقة المرحلة.

وقد تمكّن ألونسو وملّاحه مارك كوما من إصلاح الأضرار بنفسيهما ونجحا بعبور خط النهاية متأخّرَين بساعتين و34 دقيقة خلف زميلهما والفائز بالمرحلة غينييل دي فيلييرز.

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"ارتطمنا بشيء ما في الغبار" قال ألونسو عقب إنهائه المرحلة، مُضيفًا: "لا نعلم حتّى ماذا كان ذلك، حيث لم يكون بوسعنا رؤية شيء".

وتابع: "كان قد قطعنا 48 كلم بسرعة كبيرة ولحقنا بإيريك فان لون الذي كان أمامنا. بعد ذلك قطعنا 120 كلم خلال الغبار مع رؤية معدومة حتّى ارتطمنا بشيء ما".

وكان ألونسو وكوما يخططان في البداية لانتظار شاحنة المساعدة، لكنّها كانا قادرين على إصلاح الأضرار بمساعدة الفريق عبر اللاسلكي.

مع ذلك، تعيّن على ألونسو قيادة القسم الأخير من المرحلة من دون مكابح أمامية.

"خططنا في البداية لانتظار المساعدة، كون شاحنتها تأتي دومًا 4 -5 ساعات في الخلف، لكنّنا بدأنا بهدوء تجميع ما بوسعنا، إذ تواصلنا مع الفريق وأعلمناهم بتقدمنا في إصلاح الأضرار. في مرحلة ما أخبرونا أنّه وفي حال كان بمقدورنا إخراج هذا وذلك، فسيُمكننا إصلاح السيارة. أخذنا الأمر بجدية أكبر ونجحنا في ذلك" قال الإسباني.

وأكمل: "قدنا من دون مكابح أمامية، إذ تعيّن علينا قطع الدائرة الكهربائية الأمامية، لذا قدنا بحرص، لكنّها تجربة أخرى خضناها. أردت عيش المنافسة في داكار بكلّ هذه الأمور الإضافية، وهذا جزء من ذلك. أنا سعيد بتواجدي هنا وأننا سنواصل المنافسة".

وما يزال ألونسو متشجّعًا من الوتيرة التي أظهرها خلال المرحلة بعد اقترابه من توقيت المتصدرين قبل الحادثة.

ويتواجد الإسباني حاليًا في المركز الـ 48 الإجمالي بفارق ساعتين و38 دقيقة خلف المتصدّر أورلاندو تيرانوفا.

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"الحادثة أمر مزعج. إذ أعتقد بأنّه كان يومًا جيّدًا في المُجمل، وتيرتنا كانت جيّدة وقطعت فقط 48 كلم بوتيرتي، حيث أرى بأنّنا كنّا ضمن أول اثنين أو ثلاثة على الأقل. كانت الملاحة وكل الأمور مثالية" قال ألونسو.

واختتم: "شعورنا جيّد بوجه عام، وسعيد بمواصلتي هنا كون الهدف هو إكمال داكار وعيش كامل التجربة من البداية وحتّى النهاية. بالطّبع النتيجة كانت الأمر السلبي الوحيد اليوم".

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