داكار يخوض محادثات لإضافة بلدٍ ثانٍ في 2021

ستواصل المملكة العربية السعودية استضافة رالي داكار للسنين الأربع المقبلة، لكن الجهة المنظمة للرالي تودّ إضافة بلدان جديدة بدءاً من عام 2021.

احتفل رالي داكار للمرة الثانية في تاريخه - المرة الأولى كانت في البيرو عام 2019 - بنسخة تضمّ بلداً واحداً فقط. ويأتي هذا التغيير ليجلب حقبة جديدة من المنافسات في الشرق الأوسط بعد أن كانت تقام في أمريكا الجنوبية.

وفي الحقيقة تمّت جميع التحضيرات للنسخة العربية في وقت قياسيّ خلال عشرة أشهر، بدءاً من الصفر، حيث اكتملت جميع العمليات اللوجستية والتصميمية أثناء فترة الانتقال.

وبعد انتهاء منافسات الرالي الأسطوري الأصعب في العالم والذي تضمن منافسات شيقة حماسية، إضافة لأحداث مؤسفة مثل وفاة الدراج المخضرم باولو غونسالفيس والحادثة الخطيرة للهولندي إدوين سترافر. بدأ منظمو الرالي التفكير بالمستقبل.

حيث قال دايفيد كاستيرا مدير رالي داكار في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن المنظمين يقيمون بالفعل خيارات أخرى تشمل إضافة بلد آخر إلى السعودية ضمن مسار رالي داكار.

حيث قال: "أعتقد أننا نحاول إضافة بلد آخر. لم نعمل كثيراً على النسخة التالية بعد، لأننا وجهنا كامل جهودنا نحو إقامة النسخة الحالية بالشكل الصحيح".

وأكمل: "الآن ومع انتهاء كل ذلك. فسنرفع وتيرة عملنا للخطوة التالية. المملكة العربية السعودية بالتأكيد. من ثم سيكون هناك بلد آخر..".

وأشار المدير الفرنسي بوضوح في العرض التقديمي خلال شهر أبريل/نيسان 2019، إلى نيته إضافة أراضٍ جديدة للرالي خلال الحقبة الثالثة في الشرق الأوسط.

وبالرغم من أن كاستيرا والمنظمين لم يحددوا بالضبط البلدان المرشحة لمثل هذه الاستضافة، لكن أسماءً مثل الأردن ومصر التي تمتلك حدوداً مع السعودية تمّ طرحها.

بل حتى أن كاستيرا ألمح في شهر أبريل/نيسان أن كلا البلدين تواصل مع الجهة المنظمة الفرنسية للحدث.

خيار مصر يعني مرور الرالي في خليج العقبة نزولاً في منطقة شبه جزيرة سيناء أو اجتياز البحر الأحمر والوصول إلى ساحل البلاد الجنوبي الشرقي.

علاوة على ذلك، فإن مصر استضافت الفعل الرالي في نسخة عام 2000 التي انطلقت من العاصمة السنغالية وانتهت في القاهرة. وكذلك في 2003 عندما كانت شرم الشيخ نقطة الوصول في داكار.

ولطالما حملت نهاية داكار تساؤلات حيال النسخة التالية. وهذا ما تعمل عليه الجهة المنظمة حالياً.