داكار: لوب يأمل تعزيز فرص البحرين رايد اكستريم بالفوز بعد اختبارات الإمارات

شارك سائق الراليات الأكثر نجاحاً في العالم إلى جانب زميليه ناني روما وأورلاندو تيرانوفا في الجولة الثانية من الاختبارات في الإمارات على متن سيارات هنتر تي 1 +.

وقام ناني روما، الفائز مرتين بلقب رالي داكار وبطل رالي أبوظبي الصحراوي عام 2013، باختبار سيارته هنتر تي 1+ بسرعات مختلفة في صحراء أم القيوين الأسبوع الماضي، وذلك قبل أن يكملَ لوب والسائق الأرجنتيني تيرانوفا بالاختبارات أمس.

حيث قال لوب الذي يشارك مع ملاحه فابيان لوركين: "إن هذا الاختبار مهم للغاية، إذ لدينا هنا جميع التضاريس التي سنواجهها في رالي داكار".

وأضاف: "إنها فرصة مثالية لنا للعمل معاً بهدف تركيز جهودنا على التحديات الملاحية، ما سيساعدنا على الفوز في رالي داكار".

من جانبه قال تيرانوفا الذي يقود برفقة ملاحه داني أوليفيراس: "إنها المرة الأولى لي على متن السيارة الجديدة، ومن الرائع تجربتها في نفس الظروف التي سنجدها في رالي داكار خلال أربعة أسابيع. لقد عملت أنا وداني على النواحي الملاحية إذ سيكون من المهم للغاية عدم ارتكاب أي خطأ خلال الرالي في المملكة العربية السعودية".

وسبق أن أمضى ناني روما وملاحه أليكس هارو خمسة أيام في صحراء أم القيوين لاختبار سيارته هنتر تي 1+ باستخدام الوقود المستدام الذي يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80٪ مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي.

سيباستيان لوب، البحرين رايد اكستريم

ويأتي الوقود المستدام من الجيل الثاني للوقود الحيوي المصنوع من النفايات الزراعية والوقود الناتج عن احتجاز الكربون. وسيتم استخدامه في سيارات فريق "البحرين رايد إكستريم" الثلاث خلال منافسات رالي داكار 2022، والذي سينطلق في الأول يناير ضمن صحاري المملكة العربية السعودية.

ويهدف فريق البحرين رايد إكستريم من خلال استخدام الوقود المستدام في أكثر راليات السيارات تطلباً في العالم، إلى إثبات أن مثل هذا الوقود قابل للاستخدام كبديل عن الوقود الأحفوري التقليدي في النقل البري، وبالتالي المساهمة في مكافحة التغير المناخي.

وعلى مدار أسبوعين من الزمن ستخوض سيارات الرالي غمار الحدث البالغ مسافته 7500 كم عبر صحاري المملكة العربية السعودية، بدءاً من حائل وانتهاءً في جدة، مع يوم راحة منتصفَ الرالي في الرياض.

وستستعمل سيارات هنتر تي 1+ الأكثر عرضاً، إطارات أكبر حجماً مع جهاز تعليق أكبر. وتستفيد السيارة الآن من إطارات مقاس 37 بوصة على عجلات مقاس 17 بوصة، مع زيادة نظام التعليق من 280 مم إلى 350 مم وزيادة عرض هيكل السيارة من 2 متر إلى 2.3 متر لاستيعاب ذلك.

وتطلبت هذه التغييرات إعادة تصميم جذرية لسيارة هنتر، وقد استغلت برودرايف هذه الفرصة لإجراء مزيد من التحسينات، بما في ذلك استعمال زجاج أمامي أكبر لتحسين الرؤية وتحسين عدد من الأنظمة في جميع نواحي السيارة.