داكار: رودريغيز يحرز الفوز بالمرحلة الثالثة وساندرلاند يتمسك بالصدارة

كان دانيال ساندرز من تصدر أغلب مجريات المرحلة التي تم تقصيرها بسبب الأمطار، ليتعافى من المرحلة الصعبة يوم الاثنين والتي تراجع على إثرها من المركز الأول إلى الثالث ضمن الترتيب العام.

ونجح دراج "غاس غاس" بالتصدر بفارق دقيقة أمام أقرب ملاحقيه وفي مقدمتهم رودريغيز عند نقطة العبور الأولى، وتمكن من الحفاظ على ذلك حتى نقطة العبور ما قبل الأخيرة.

لكن الأسترالي تراجع قرابة أربع دقائق خلال الكيلومترات الـ 35 الأخيرة حتى النهاية، ما سمح لـ رودريغيز باجتياز خط النهاية أولاً والفوز بالمرحلة.

توبي برايس الفائز مرتين برالي داكار، حقق أفضل نتيجة له حتى الآن في 2022 عبر الإنهاء ثانياً بفارق دقيقة و3 ثوانٍ لصالح "كاي تي ام".

وقدم مايسون كلين أداءً قوياً للغاية على متن دراجة "باس كاي تي ام"، حيث حقق صاحب الـ 20 عاماً المركز الثالث أمام دراجات هوسكفارنا وسكايلر هوز.

المركز الخامس حققه ساندرز، لكنه تفوق على أندرو شورت دراج ياماها وريكي برابيك دراج هوندا.

بينما أنهى كيفن بينافيديس "كاي تي ام" وأدريان فان بيفرين "ياماها" المرحلة بالمركزين الثامن والتاسع على التوالي، وأكمل ماتياس والكنر دراج "كاي تي ام" ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة لذلك، احتفظ ساندرلاند بصدارة الترتيب العام أمام فان بيفرين، بينما بات والكنر ثالثاً.

الترتيب العام بعد المرحلة الثالثة:

المركز الدراج الفريق التوقيت الفارق العقوبة 1 سام ساندرلاند غاس غاس 11:13:40 00:00:00 2 أدريان فان بيفرين ياماها 11:13:44 +00:00:04 00:00:00 3 ماتياس والكنر كاي تي ام 11:15:10 +00:01:30 00:00:00 4 سكايلر هوز هوسكفارنا 11:17:35 +00:03:55 00:00:00 5 دانيال ساندرز غاس غاس 11:22:34 +00:08:54 00:10:00 6 لورينزو سانتولينو شيركو 11:25:27 +00:11:47 00:00:00 7 بابلو كونتانيلا هوندا 11:30:31 +00:16:51 00:00:00 8 كيفن بينافيديس كاي تي ام 11:31:25 +00:17:45 00:00:00 9 ستيفان سفيتكو سلفوفانفت كاي تي ام 11:31:34 +00:17:54 00:00:00 10 آرون مار هيرو 11:32:21 +00:18:41 00:00:00