رالي داكار

داكار تعلن البرتغال والمغرب وجهتين لاستضافة نسخة 2027

تمّ الإعلان عن مواعيد ومواقع جديدة لرالي داكار قبل أكثر بقليل من شهرين على انطلاق الحدث.

تم التحرير: 30-10-2026

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مسار داكار 2027

جرى نقل رالي داكار 2027 إلى البرتغال والمغرب، في ظل الحرب الدائرة في غرب آسيا، والتي حالت دون استضافة السعودية للحدث كما كان مقررًا في الأصل.

بعدما كان من المقرر أن تنطلق النسخة التاسعة والأربعون في يوم رأس السنة الجديدة، ستُقام الآن خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 23 يناير/كانون الثاني، عابرةً قارتين، ليعود الرالي إلى جذوره في أوروبا وأفريقيا.

وبحسب المسار الجديد، سينطلق الرالي من البرتغال، حيث سيحتضن ملعب ألغارف المرحلة التمهيديّة. كما ستستضيف البرتغال المرحلة الكاملة الأولى من الحدث، قبل انتقال الرالي إلى المغرب لخوض المراحل التسع المتبقية.

وسيتجه المتنافسون في البداية إلى جنوب المغرب، قبل العودة شمالًا والسير بمحاذاة المحيط الأطلسي. وبعد قطع مسافة تقارب 8000 كيلومتر على مدار أسبوعين، سيُسدل الستار على الرالي في العاصمة مراكش.

وقال مدير رالي داكار دافيد كاستيرا: "ستحافظ النسخة التاسعة والأربعون من داكار، بعد نقلها إلى وجهتين جديدتين، على المعايير الرياضية التي جعلت منه دائمًا أصعب أحداث الراليات الصحراوية".

وأضاف: "على الرغم من ضيق الوقت المتاح أمامنا، فقد صممنا رالي داكار حقيقيًا. ويحظى نادِي السيارات البرتغالي (ACP) بدعمنا في البرتغال، بعدما رسّخ نسخته من بطولة العالم للراليات الصحراوية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية، منذ عام 2024، بوصفها محطة أساسية في الموسم".

وأكمل: "أما في المغرب، فإن خبرتنا في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب القدرات التشغيلية لفرقنا الداخلية، تتيح لنا تجاوز الصيغ التي سبق تقديمها في هذا البلد بكثير، إذ سيكتشف المتنافسون المملكة من أقصاها إلى أقصاها".

وأردف: "سنستكشف جميع خصائصها المميزة من خلال مسار غير مسبوق من حيث حجمه. وهنا أيضًا، ستكون خبرة البلاد في استضافة الأحداث الدولية الكبرى، إلى جانب جودة بنيتها التحتية، ذات قيمة كبيرة في تمكيننا من تقديم نسخة من داكار على أعلى مستوى للجميع".

وسبق أن أحاطت تكهنات كثيرة بمصير داكار 2027، وسط تساؤلات بشأن إمكانية إقامة الرالي الصحراوي في موعده المقرر في السعودية، في ظل الصراع المستمر في الشرق الأوسط. فقد شنّ الحوثيون المتحالفون مع إيران مؤخرًا هجمات استهدفت عدة مواقع رئيسية في البلاد، من بينها المطار الدولي في الرياض، ما وضع مستقبل الحدث موضع شك كبير.

لكن شركة أموري سبورت أورغانيزاسيون كانت تدرس خيارات بديلة منذ عدة أسابيع، قبل أن يبرز المغرب في نهاية المطاف بوصفه الوجهة الأكثر وضوحًا، نظرًا إلى طبيعة تضاريسه وتاريخه في عالم الراليات الصحراوية. وتستضيف البلاد بالفعل رالي المغرب، المدرج على روزنامة بطولة العالم للراليات الصحراوية، والذي يُنظر إليه غالبًا باعتباره بروفة تحضيرية لرالي داكار نفسه.

كما درست الشركة المنظمة إمكانية الجمع بين المغرب وبلد أوروبي، حيث برزت كل من إسبانيا والبرتغال بوصفهما الوجهتين الأكثر ترجيحًا لاستضافة انطلاقة الحدث، قبل اختيار البرتغال في نهاية المطاف.

ويعني ذلك أن رالي داكار سيُقام خارج آسيا للمرة الأولى منذ عام 2020، عندما انتقل الرالي للمرة الأولى إلى السعودية بموجب اتفاق متعدد السنوات.

وتعود جذور الحدث إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما كان يُعرف باسم رالي باريس-داكار، وكان ينطلق تقليديًا من عاصمتي فرنسا والسنغال، وينتهي فيهما على التوالي.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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