رالي داكار داكار

داسيا تعلن انسحابها من الراليات الصحراوية وتستبعد المشاركة في داكار 2027

بعد فوزها برالي داكار 2026، كشفت داسيا أنها ستخوض كامل موسم بطولة العالم للراليات الصحراوية 2026، لكنها تستبعد العودة إلى رالي داكار التاريخي في عام 2027.

تم التحرير:
رقم 299 فريق داسيا ساندريدرز داسيا: ناصر العطية وفابيان لوركين

رقم 299 فريق داسيا ساندريدرز داسيا: ناصر العطية وفابيان لوركين

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

أكدت داسيا أنها ستشارك في كامل موسم بطولة العالم للراليات الصحراوية 2026 قبل أن تُسدل الستار على مشروعها في ختام الموسم بتحدي أبوظبي الصحراوي، مستبعدةً بذلك العودة إلى رالي داكار في عام 2027.

لم تكن الرمال قد هدأت بعد في الصحراء عقب أحدث انتصار حققته داسيا في رالي داكار 2026، حتى قررت العلامة التجارية وضع حد لمغامرتها في عالم الراليات الصحراوية. 

وبعد عدة محادثات مباشرة مع العلامة، أكدت داسيا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن مشروع ساندرايدر سينتهي مع نهاية موسم 2026. وستكون الجولة الختامية في أبوظبي، ونتيجة لذلك، تم استبعاد المشاركة في داكار 2027 بشكل كامل.

يأتي هذا الخبر بعد أسابيع فقط من تتويج العلامة بلقب رالي داكار 2026 مع ناصر العطية خلف المقود. 

وكان الهدف الأساسي للمشروع: الفوز برالي داكار خلال فترة تمتد ثلاث سنوات، قد تحقق خلال عامين فقط.

والآن، يتمثل الطموح في إكمال الدائرة من خلال الفوز بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية.

موسم كامل قبل الوداع

ستشارك داسيا في جميع الجولات المتبقية من موسم 2026. ستكون البرتغال المحطة التالية بعد شهر من الآن، قبل التوجه إلى الأرجنتين، ثم المغرب، وختام الموسم في أبوظبي، التي ستمثل الفصل الأخير من مشروع داسيا ساندرايدرز.

سيدفع الفريق بثلاث سيارات في كل جولة، رغم امتلاكه أربعة سائقين من الطراز الرفيع: ناصر العطية نفسه، وسيباستيان لوب – التعاقد الأبرز قبل داكار الأخير – ولوكاس مورايس – بطل العالم للراليات الصحراوية لعام 2025 مع تويوتا – وكريستينا غوتيريز. 

وسيقرر الفريق، على أساس كل جولة على حدة، أي ثلاث تشكيلات ستشارك وأي سائق سيغيب، ضمن نظام تدوير داخلي يحافظ على مستوى التنافس العالي داخل الفريق.

اقرأ أيضاً:

فوز داكار يؤكد قوة المشروع

إلى جانب الفوز العام الذي حققه العطية، عزز داكار الأخير متانة المشروع. 

فقد أنهى لوب الرالي في المركز الرابع، ومورايس سابعًا، وغوتيريز في المركز الحادي عشر. أربع سيارات ضمن المراكز الـ11 الأولى في إحدى أصعب وأكثر نسخ داكار تنافسية في السنوات الأخيرة.

نتيجة جماعية أكدت أن ساندرايدر لم يكن مجرد رهان لمرة واحدة، بل بنية قادرة على القتال كفريق واحد في مواجهة عمالقة الصحراء.

ومع هذا التأكيد الرياضي وكأس رالي داكار في المحصلة، بات الهدف الرئيسي الآن هو التتويج بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية 2026 وتوديع المشروع بأفضل صورة ممكنة. 

وإذا نجح الفريق في ذلك، ستغلق داسيا فصلًا قصيرًا لكنه استثنائي النجاح: الفوز بأصعب رالي على كوكب الأرض من المحاولة الثانية، والقتال حتى النهاية على لقب العالم قبل إسدال الستار.

56

