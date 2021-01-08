حكّام داكار يشرحون عقوبة لوب التي انتقدها بشدة في المرحلة الرابعة

تلقى لوب عقوبة خمس دقائق لخرقه حدود السرعة في المرحلة الرابعة، حين كان يحتل المركز الرابع وبفارق دقيقتين و36 ثانية خلف الفائز بالمرحلة ناصر العطية.

وأدى ذلك إلى تراجع سائق البحرين رايد اكستريم إلى المركز السابع في المرحلة والسابع ضمن الترتيب العام.

وانتقد لوب تلك العقوبة بغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن المشكلة كانت في جهاز تحديد المواقع العالمي "جي بي أس"، وواصفاً الحكام بعدم الكفاءة.

ورداً على تعليقات لوب، أوضح لويس غوميز مدير قسم فئة السيارات في الرالي، أن الفرنسي تجاوز السرعة المقررة بفارق 77 كيلومتراً في الساعة، ضمن منطقة يبلغ حد السرعة فيها 30 كيلومتراً في الساعة.

فقال: "هناك قانون واضح حيال مثل هذه الخروقات. حدّ السرعة كان 30 كيلومتراً في الساعة، بينما كانت سرعته 107 كيلومتراً في الساعة".

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن فريق البحرين رايد اكستريم لن يستأنف العقوبة المقررة على سائقه، وليست لديه خطط لذلك مستقبلاً.

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بالمقابل، قال خافيير سولير رئيس لجنة الحكام في تصريح لوكالة "فرانس بريس": "لم يأتِ سيباستيان لوب إلينا، ولم يتصل بنا أحد، ولم يشتكِ أحدٌ حيال ما حصل. لهذا السبب تفاجأنا عندما رأينا مثل تلك التعليقات على قنوات التواصل الاجتماعي".

من جهته، شرح دايفيد كاستيرا مدير الرالي كيفية عمل نظام التنبيه المرافق لأجهزة "جي بي أس"، مؤكداً أن نظام التنبيه يبدأ العمل مع بداية ظهور حدود المنطقة ذات السرعة المنخفضة على كتيب المسار ونظام التوجيه.

فقال: "نظام ’جي بي أس’ يطلق تنبيهات مع كل نقطة مرور. وعندما تصل إلى منطقة ذات سرعة منخفضة، حيث تظهر الإشارات قبل 800 مترٍ على شكل سهمٍ يدل على كيفية الوصول إلى المنطقة. ومنذ تلك النقطة، لديك 180 متراً للتوقف".

وتابع: "مما فهمته، أن سيباستيان لم ينتبه لتعليمات ملاحه، لكنه اعتمد على نظام التنبيهات. لكن تلك ليست وظيفة التنبيهات الصوتية. وظيفةُ التنبيهات الصوتية هي الدلالة على نقطة المرور".

واسترسل: "لديك المعلومات على كتيب المسار وكذلك على الجهاز اللوحي. كان يقترب بسرعة كبيرة وكان ينتظر الإشارة الصوتية. المشكلة أن التنبيه الصوتي لم يعمل (وذلك أمر ممكن) أو أنه لم يسمعه.. وتلك هي المشكلة".

وأضاف: "عندما أدرك ذلك، ضغط المكابح بقوة، لكنه كان متأخراً جداً. أعتقد أنه من الخطر حقاً الاعتماد على التنبيهات الصوتية تلك لوحدها. من وجهة نظري وخبرتي كملاح مع ستيفان بيترانسيل وسيريل ديبريه، فإنه لا يجب على السائق أبداً الاعتماد بالكامل على التنبيهات الصوتية، بل على الملاح".

يشار إلى أنه ووفقاً لقوانين داكار 2021، يحق للفريق الاعتراض كتابياً على العقوبات المطبقة وتسليمها في غضون نصف ساعة من الإخطار، كي يتمّ فحص الجهاز مجدداً. لكن فريق البحرين رايد اكستريم رفض مثل هذا الإجراء، ولم يعترض على الحكم.