جي سي كيه تكشف عن سيارة هيدروجينية للمشاركة في داكار 2024

عبرت "جي سي كيه موتورسبورت" عن نيتها تطوير سيارة راليات صحراوية تعمل بالطاقة الهيدروجينية، منذ شهر نوفمبر 2020.

لكن الشركة الفرنسية انتظرت حتى يوم السبت الماضي كي تكشف عن أول نسخة من جي سي كيه إي-بلاست اتش2، ضمن مخيم المبيت في الرياض.

وقبل مشاركتها بالسيارة الجديدة في 2024، ستواصل "جي سي كيه" المنافسة مع سيارتها "ثاندر دي كيه آر" من قبل غيرلان شيشيري، والتي تستعمل وقوداً حيوياً لجمع المزيد من البيانات.

وتم تطوير السيارة بالتعاون مع شركة "فيف" الألمانية مع خلايا وقود تضم 20 كيلوغراماً من الهيدروجين بضغط 700 بار، قادرة على تأمين قوة 200 كيلوواط.

إضافة إلى خلية هيدروجين مرتبطة مباشرة بمدخرة ليثيوم-آيون تقدم طاقة 50 كيلوواط.

وأوضحت الشركة أن المحرك الكهربائي تم بناؤه ليقدم طاقة 320 كيلوواط، أي ما يكافئ 430 حصاناً.

حيث نجحت بإيجاد حل لمشكلة التأخر في الأنظمة الهيدروجينية؛ باستعمال مدخرة طاقة تعوض الوقت اللازم لنقل طاقة الهدروجين إلى المحرك.

خلية الوقود في سيارة جي سي كيه إي-بلاست اتش2 تصوير: دي بي بي آي

حيث قال سيباستيان ليسونور مدير برنامج الراليات الصحراوية لدى الفريق: "تعمل خلية الوقود الهيدروجينية بشكل ثابت ضمن مستوى معين، لأنه يوجد تأخر عند التسارع وتأخر عند خفض التباطؤ".

وأكمل: "لهذا نحن بحاجة لمدخرات الطاقة، والتي تعمل كرديف. عندما نحتاج المزيد من الطاقة فإن المدخرة تقدمه، وعند التباطؤ فإن خلية الوقود الهيدروجيني تواصل تقديم 200 كيلوواط من الطاقة تُستعمل لشحن المدخرة بدلاً من توجيهها للمحرك".

بالنسبة للوزن، فإنه يقارب 2.200 كيلوغراماً (مثل وزن سيارة أودي آرس كيو إي-ترون الكهربائية التي شاركت للمرة الأولى في داكار هذا العام) لكن ليسونور يرى أن الأفضلية الأساسية التي تتمتع بها خلايا الوقود الهدروجينية هو الثبات في الأداء طوال الوقت.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة قادرة على اجتياز مسافة 250 كيلومتراً قبل نفاد الوقود، حيث تأمل "جي سي كيه" أن يتم تعديل القوانين بحيث يُسمح بإعادة التزود بالوقود كما هو الحال ضمن فئتي تي3 وتي4 حالياً.

من جهته، قال إريك بودو المدير التنفيذي لدى "جي سي كيه موتورسبورت": "يملؤنا الفخر لتقديم أول سيارة كروس كانتري تعمل بالطاقة الهيدروجينية".

وأكمل: "بالنسبة للشركة، تمثل رياضة السيارات فرصة مثالية لاختبار وتطوير الحلول التقنية التي نقدمها إلى الزبائن حول العالم. تملؤنا الحماسة حقاً لعملنا ضمن مبادرة #DakarFuture، وتحقيق المزيد من الخطوات على طريق الوصول إلى حلول نظيفة للنقل في العالم".

ومن بين الأمور الأساسية التي تشدد "جي سي كيه" عليها، هو أن جميع المكونات المستعملة في خليتها الهيدروجينية، ستكون لها بدائل مماثلة للتصنيع على نطاق واسع.

يشار إلى أن "جي سي كيع" تعمل على تطوير "لانسيا ديلتا انتيغرال" الكهربائية بالكامل، للمشاركة بها في بطولة رالي كروس العالمية هذا العام.

جي سي كيه إي-بلاست اتش2 تصوير: دي بي بي آي