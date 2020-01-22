جاكي إكس يتوقع إمكانية فوز ألونسو برالي داكار مستقبلاً
يعتقد جاكي إكس أنّ فرناندو ألونسو يمتلك الموهبة التي تسمح له مستقبلاً بالفوز برالي داكار، وذلك عقب مشاركة بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد، في الرالي الأسطوري للمرة الأولى خلال نسخة 2020 على أراضي المملكة العربية السعودية.
أنهى الإسباني رالي داكار بالمركز 13 العامّ خلف مقود سيارة تويوتا هايلوكس رباعية الدفع، بالرغم من إظهاره وتيرة قوية خلال أغلب أيام الرالي واقترابه من الفوز بإحدى المراحل خلال القسم الثاني.
وتعرض ألونسو لحادثتين كبيرتين: أولاهما كانت في المرحلة الثانية، بينما انقلبت سيارته مرتين خلال المرحلة العاشرة. الأمر الذي كلفه الخروج من المراكز العشرة الأولى.
وكشف ألونسو بعد الرالي أنه لم يتخذ بعد قرار العودة، لكنه وفي حال عاد فإنه سيركز على تحقيق الفوز.
ويرى أسطورة سباق لومان 24 ساعة والفائز بثمانية سباقات في الفورمولا واحد، جاكي إكس، أنه بوسع ألونسو الفوز برالي داكار مستقبلاً مع المزيد من الخبرة، بعد أن أثبت امتلاكه للقدرة والموهبة.
فقال الفائز بنسخة 1983 من رالي داكار في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "التوقيت مناسب جداً، لقد أثبت حضوره في رالي داكار".
وأكمل: "حضور فرناندو بمؤهلاته ونتائجه، ومسيرته في عالم السباقات، وسمعته التي يمتلكها، كانت أموراً هامة جداً للرالي".
وتابع: "ربما نحن نتوقع الكثير منه لأنّ سباقات الطرقات الوعرة تتطلب الكثير من الخبرة. لم أتجهز لمشاركتي في داكار إلا ستة أشهر".
وأردف: "الأفضلية التي امتلكتها كانت من السباقات التي خضتها سابقاً. لذا كنت أعلم كيفية التعامل مع المسارات الوعرة. لكن كان أمامي الكثير لتعلمه كما ارتكبتُ الكثير من الأخطاء قبل تحقيق الفوز. تتعلم شيئاً جديداً كل يوم وأحياناً يكون الحظ هو ما يبعدك عن المشاكل".
واسترسل: "آمل أن يستفيد من تجربته، وأنا واثق أنه يمتلك الموهبة للفوز. لكن في الوقت الراهن تنقصه الخبرة".
وأردف: "حتى لو استمعتَ للجميع، ما تزال بحاجة لتجربة كبيرة مثل أن تعلق في مكان ما، أو تسابق بين الرمال أو ترتطم بصخرة، قبل أن تبدأ بفهم كل شيء".
واستكمل: "لكن مقاربته كانت متواضعة للغاية، وبطريقة إيجابية".
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من جهته، أكد مارك كوما ملاح ألونسو أنه "فخور" بمساعدة الإسباني على النضوج لمجاراة أهم منافسي الصدارة.
فقال: "كل تلك التحضيرات قد أتت أكلها. لو نظرنا إلى مستوانا في أغسطس/آب وإلى مستوانا الآن، لوجدنا أنها قفزة مثيرة للإعجاب".
وأكمل: "أنا فخور. حاولتُ نقل كامل تجربتي وطريقتي في فهم السباق، وقام ألونسو بفهم كل ذلك بسرعة كبيرة للغاية".
واختتم: "أنا مسرور لاستفادة ألونسو من هذه الفرصة كي يصبح تنافسياً، أن ينجح في إنهاء الرالي بوتيرة قريبة جداً من سائقي الصدارة".
#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma
Photo by: A.S.O.
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جاكي إكس يتوقع إمكانية فوز ألونسو برالي داكار مستقبلاً
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