تويوتا كادت تتخلى عن المشاركة في داكار لو لم تُعالج مشاكل الإطارات

كادَت شركة تويوتا للسيارات، وفريقها المصنعي "تويوتا غازو ريسينغ"، لتُنهي برنامجها في الراليات الصحراوية – ومنه رالي داكار، لو لم تطبِّق الجهة المنظِّمة للرالي مؤسسة أماوري الرياضية "أيه أس أو"، الإجراءات التي توصل إليها الفريق الياباني مع شركة الإطارات "بي. أف. غوودريتش".

أدخل منظمو الرالي عددًا من التغيرات في الأنظمة التقنية، ركزت على التخفيف من بعض المشكلات التي واجهتها السيارات رباعية الدفع في النسخ الأخيرة للرالي، وأعلنت عنها خلال العرض التقديمي لمسار رالي داكار 2022.

ومن بين التغييرات تقديم فئة "تي 1 +" المطوَّرة التي تخصّ سيارات الدفع الرباعي النموذجية، وهو نظام الدفع المعتمد في سيارات الفريق "هايلوكس". وبموجب الأنظمة الجديدة يُسمح بإنتاج سيارات ذات هيكل أعرض، 2.30 متران، وإطارات أكبر قُطرًا، من 28 إلى 37 بوصة، وزيادة هامش ارتداد نظام التعليق إلى 350 ميليمترًا.

إلى ذلك، يعتقد السيد غلين هول، مُدير "فريق تويوتا غازوو للسباقات" في الراليات الصحراوية، أن تحديث الأنظمة جاء في الوقت المناسب، حيث كشفَ بأنهم كانوا على وشك التخلِّي عن المشاركة في رالي داكار ما لم تحصل تغييرات.

قال غلين في مُقابلةٍ مع موقع "دايرت فيش" الشبكي: "لقد أخبرتني تويوتا في ذلك الوقت، إذا لم نتمكن من حل مشكلة الانثقابات، فلا يمكننا العودة إلى داكار وإنفاق كل هذه الأموال. لا يمكنك لومهم، كان علينا أن نفعل شيئًا. واجهنا أكثر من مئة انثقاب في العامين الماضيين مع أربع سيارات".

وأضاف: "لا يمكنهم فعل ذلك مرة أخرى، ولكي نكون منصفين، لم ترغب بي. أف. غوودريتش بأن يرتبط اسمها بإطاراتها التي تنثقب بانتظام أيضاً، لذلك لم يكونوا سعداء بالاستمرار ما لم يعثروا على حل".

السيارة الجديدة واعدة

إلى ذلك، أجرت تويوتا مؤخرًا تجارب مكثَّفة في ناميبيا على سيارة "جي آر دي كاي آر هايلوكس" المطوّرة، حيث تفاجأ غلين بمدى سلاسة عملية التشغيل المبكر، وقال: "لسوء الحظ، أنا متشائمٌ بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بالتجارب، لذلك كنت أتوقع مشاكل. بمعنى، يمكنك اختبار كل ما تريد، ولكن بمجرد أن تكون خاضعًا للقدر في السباق فأنت لا تعرف أبدًا ما سيحصل".

وأضاف: "لقد اجتزنا مسافة 800 كيلومتر [فقط بالهيكل المعدني دون جسم]، ثم خضنا بعض التجارب الجدية بعد وصول العجلات، واجتزنا 600 كيلومتر أخرى، ولم نواجه أية مشكلات".

اتبعت تويوتا مُقاربةً مُختلفةً عن منافستها الجديد أودي لاختبار سيارتها المطوَّرة، إذ فضَّل الفريق الياباني الانغماس في المنافسات واستخدام الراليات الحقيقية مختبرًا لتجربة سيارتها المطورة، قُبيل ظهورها الرسمي الأولى في رالي داكار 2022، في المملكة العربية السعودية، الذي سيُقام في كانون الثاني (يناير) المقبل.

يقود السائق الجنوب إفريقي جينيل دي فيلييرز، الفائز في رالي داكار 2009، عملية تطوير سيارة "هايلوكس" المطوَّرة من خلال المشاركة فيها في بطولة جنوب إفريقيا للراليات الصحراوية، حيث فاز فيها بلقب فئة "تي 1" في "رالي ميغاوورلد 400" في نامبو، بالرغم من أنها لم يكن يحقّ لها لتسجيل النقاط.

كان دي فيلييرز ضحيةً للانثقابات المتكررة في رالي داكار 2021، ما وضعه خارج المنافسة الحقيقة على المراكز الأولى، لذا فإنه يأمل أن يُساعدهم تغيير القواعد على العودة للمقدمة في رالي داكار 2022.

قال دي فيلييرز: "لم تسِر الأمور معنا على ما يُرام هناك [في المملكة العربية السعودية]، لقد تعرضنا للعديد من الانثقابات في العام الماضي والذي سبقه، ما أخرجنا من المنافسة على الفوز. يحذونا الأمل هذا العام، لدينا نفس الإطارات التي يستخدمها سائقو سيارات الباغي، وحتى الآن، واجهت انثقابًا واحدًا خلال ثلاثة لآلاف كيلومتر من المنافسات، وهذا يضعك في المنافسة على لقب الرالي. كما إن الشعور في السيارة الجديدة جيد، مع نظام تعليق بهامش ارتداد أطول، فإننا نأمل أن نتمكن من خوض منافسة جيدة".

إضافةً لذلك، شارك السائق الهولندي إريك فان لوون في السيارة الجديدة في رالي المغرب الصحراوي، الذي اختُتم مؤخرًا بفوز السائق القطري ناصر بن صالح العطية بلقبه للمرة السادسة في مسيرته، حيث تولى السائق الهولندي مهمة افتتاح المسارات لفئة السيارات، وسجَّل دائمًا أوقاتًا ضمن الخمسة الأوائل، لكن وكما الحال مع زميله دي فيلييرز في جنوب إفريقيا، لم يكن له الحق في المنافسة الفعلية وتسجيل النقاط.