تويوتا: حدّ السرعة القصوى في داكار سيمنع فريق "اكس-رايد" من الابتعاد وحيدًا

تحدّ قوانين "فيا" الجديدة لسباقات الكروس كانتري المتنافسين في فئة "تي1" في 2011 (التي تتضمّن تويوتا، اكس-رايد وبرودرايف) وفئة "تي2" بسرعة 180كلم/س ، بينما يجب أن لا تتجاوز مركبات فئات "تي3"، و"تي4" و"تي5" سرعة 130كلم/س.

يأتي ذلك بعد أن حقّقت "اكس.رايد" الفوز في نسخة العام الماضي مع كارلوس ساينز الأب على متن سيارة ميني ات الدفع الثنائيّ فقط، وتمتّعت حينها بأفضليّة غير عادلة وفق ما قاله ناصر العطيّة سائق تويوتا.

وعبّر غلين هال مدير فريق تويوتا غازو ريسينغ جنوب أفريقيا عن اقتناعه بأنّ القانون الجديد سيُساعد سيارة فريقه رُباعيّة الدفع لمجاراة ساينز وستيفان بيترانسيل، بالرغم من أنّه كان يأمل أن يكون حدّ السرعة القصوى أقلّ من ذلك حتّى.

وقال هال لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إحدى أكبر أفضليّات ميني العام الماضي كانت الفارق الكبير في السرعة القصوى. خفضتها "فيا" إلى سرعة 180 كلم/س، توقّعنا أن يكون الحدّ 170 أو 175. لكن هكذا تمّ الأمر".

وأضاف: "سيمنعهم ذلك من الابتعاد في الأمام في بعض المراحل الأسرع، ونذكر حقيقة أنّ ناصر كان قادرًا على البقاء أمام ساينز وبيترانسيل لكنّ ذلك كان يعني مجازفته أكثر بكثير من سائقي ميني باغيز. تجازف كثيرًا عندما تضغط بقوّة، ويُمكن أن تُواجه المتاعب".

وتخوض تويوتا مجدّدًا غمار الرالي الأقسى بأربع سيارات، وذلك عبر الفائزَين السابقين العكيّة وجينيل دي فيلييرز، إلى جانب الوافد الجديد هنك لاتيغان وشامر فاريفا.

ويعتقد هال أنّ المسار المعقّد أكثر في نسخة 2021 قد يُساعد العطيّة في سعيه لتحقيق لقبه الرابع في داكار.

وقال: "سيُساعد حدّ الـ 180 كلم/س سياراتنا لتكون أسرع هذا العام. سنكتشف ذلك في المرحلتين الثانية والثالثة. لكنّ دافيد كاستيرا مدير الرالي قدّم مسارًا معقّدًا أكثر وقد يلعب ذلك لصالحنا".

وأكمل: "إنّه تقنيٌ أكثر، وذلك يعني عادة تضمّنه للمزيد من الانحناءات والكثبات، وذلك أفضل لسيارة هايلوكس مع ناصر. سنرى، لكنّني أعتقد بأنّ لدينا فرصة للفوز".

من جانبه قال سفين كوانت مدير فريق "اكس-رايد" أنّه لم يكن هناك أيّ خيار أمام فريقه سوى قبول حدّ السرعة الذي يزعم أنّه جاء على إثر ضغط كثيف من تويوتا.

وقال حيال ذلك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ضغطت تويوتا كثيرًا من أجل ذلك. كانوا خائفين من أنّ السيارات ثنائيّة الدفع ستكون أسرع، لكن لو نظرنا إلى الأمر فإنّ السيارات ثنائيّة الدفع أسرع في الأجزاء السريعة من المسار، لكنّها ليست الأسرع في الأجزاء البطيئة".

وأكمل: "سواءً كان ذلك عادلًا أم لا فهو محطّ نقاش، لكن بالتأكيد جاء ذلك نتيجة ضغط تويوتا الكبير. لم تكن تلك فكرتنا".