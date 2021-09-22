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تويوتا تكشف سيارتها الجديدة "هايلوكس" قبيل رالي داكار 2022

كشف فريق تويوتا غازو ريسينغ أولى الصور لسيارته "جي.آر دي.كاي.آر هايلوكس تي1+" المجدّدة، والتي لم يتم الاستقرار على كسوة لونية نهائية لها بعد، حيث سينافس بها في مواجهة أودي وبرودرايف.

تويوتا تكشف سيارتها الجديدة "هايلوكس" قبيل رالي داكار 2022

أجبرت القوانين الجديدة الناظمة للفئة الأساسية في الراليات الصحراوية، الفرق الرئيسية على تعديل سياراتها رباعية الدفع استعداداً لنسخة 2022 من رالي داكار التي ستقام بين يومي 1 - 14 يناير/كانون الثاني المقبل، كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق.

وكانت أودي التي ستشارك للمرة الأولى في الحقبة الجديدة من الرالي الأسطوري، قد كشفت مؤخراً عن سيارتها الهجينة "آر.أس كيو إي-ترون) نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، حيث أكملت أسبوعين من التجارب في المغرب بداية شهر سبتمبر/أيلول الحالي. وكذلك الحال مع برودرايف التي أكملت المرحلة الاستعراضية في ويلز منذ عدة أسابيع.

وكشفت تويوتا ثالث فرق المقدمة ضمن فئة "تي1" في داكار، أولى الصور عن سيارتها رباعية الدفع المجددة اليوم الأربعاء، مع كسوة لونية أولية سوداء.

وكان الصانع الياباني يطوّر هذه النسخة الجديدة بناء على نسخة هايلوكس الناجحة السابقة (التي أحرزت الفوز في نسخة 2019 وكانت تنافس ضمن المراكز العشرة الأولى منذ 2012)، منذ عدة أشهر، حيث أكمل أولى التجارب في صحراء ناميبيا، بعد تجارب على مسارات صخرية في جنوب افريقيا.

وتستفيد السيارة من قوانين 2022 الجديدة التي تسمح بإطارات أكبر (37 إنشاً، بالمقارنة مع 32 في نسخة 2021)، إضافة إلى مسافة أكبر لحركة نظام التعليق.

وهذا بالتأكيد سيساعد تويوتا على تحسين التنافسية ضمن الرالي المقام في المملكة العربية السعودية خاصة بعد أن تعرضت لـ 50 انثقاباً في العام الماضي.

ويمكن ملاحظة اختلاف الخطوط الانسيابية في السيارة الجديدة، بالرغم من أن الأساس التصميمي هو نفسه، لكن تم التأقلم مع القوانين الجديدة.

ولم يتم تغيير الهيكل بالكامل، لكن تلقى "بعض التحديثات" للتلاؤم مع الإطارات الأكبر ونظام التعليق المختلف.

علاوة على ذلك فإن السيارة تستعمل محركاً جديداً بسعة 3.5 ليتر مزود بشاحن توربيني مزدوج.

وسيتم اختبار أحدث نسخة من المحرك خلال الأسبوع المقبل جنوب افريقيا مع جينيل دي فيلييرز وهينك لاتيغان خلال الجولة الرابعة من راليات كروس كانتري 2021 في نامبو.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن تويوتا لا تخطط للمشاركة في أية منافسات بسيارتها الجديدة قبل رالي داكار 2022، وستواصل إكمال التجارب والتحضيرات في جنوب افريقيا خلال الأشهر المقبلة.

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