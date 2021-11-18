تويوتا تكشف النقاب عن سيارتها الجديدة لرالي داكار 2022

ظهرت سيارة "جي.آر دي.كاي.آر هايلوكس تي1+" للعلن للمرّة الأولى، إذ تتمتّع بتصميم جديد بالكامل يتجاوز المرحلة النموذجيّة، وسيُواصل الصانع الياباني تطويره وتحسينه في الأسابيع المقبلة قبل الوصول إلى ربوع المملكة في يناير المقبل.

وأشارت تويوتا إلى أنّ هذه السيارة الجديدة تُمثّل القفزة الأكبر على صعيد التكنولوجيا منذ اعتماد الصانع الياباني لبرنامجه لرالي داكار في 2011.

وتستعين السيارة بمحرّك "في6" بسعة 3.5 لتر ذي شاحن توربيني مزدوج، لكنّها تحصل على عزم دوران منخفضٍ أعلى من سابقتها.

وعلى صعيد الإطارات فقد ازداد قطرها من 32 إنشًا إلى 37، بينما أصبح عرضها 320 ملم عوضًا عن 245 ملم في السابق وهو ما تطلّب تعديلات على مجال عمل نظام التعليق.

كما أنّ كسوة السيارة عرفت بعض التغييرات لتتماشى مع ألوان الصانع الياباني في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" وكذلك بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي".

وستستعين تويوتا بتشكيلة من أربع سيارات لنسخة 2022 من الرالي الأسطوري بدءًا بالقطري ناصر العطيّة وملاحه ماتيو بوميل، إلى جانب الجنوب أفريقي جينيل دي فيلييرز.

كما سيعود الجنوب أفريقيان الآخران هنك لاتيغان وبريت كامينغز على السيارة الثالثة، بينما ذهبت السيارة الأخيرة إلى شامير فارياوا وملاحه داني ستاسين.

وأشارت تويوتا إلى أنّ العطيّة سيُواصل العمل في الأسابيع المقبلة رفقة الفريق على تطوير المقاتلة الجديدة تحضيرًا للرالي.

وقال العطيّة: "يتواصل اندهاشي بالسيارة الجديدة، وأنا معجبٌ على وجه الخصوص بالأراضي الوعرة التي يُمكننا عبورها من خلال الإطارات الجديدة الأضخم".

وأضاف: "يُقدّم المحرّك طاقة وعزم دوران مدهشين، ونتطلّع قدمًا لاختبار السيارة في ظروف السباق نهاية الأسبوع الجاري".