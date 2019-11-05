تويوتا: تقدم ألونسو في تحضيرات داكار "أفضل من المتوقع"

كشفت تويوتا أن ألونسو بات جزءاً من تشكيلتها التي ستخوض بها غمار منافسات رالي داكار المقبل في المملكة العربية السعودية، كما أن الإسباني بدأ تحضيراته للرالي الأسطوري في وقت سابق من شهر أغسطس/آب، وشارك كذلك في رالي المغرب الصحراوي شهر أوكتوبر/تشرين الأول.

وسيشارك بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد ضمن منافسات رالي العُلا-نيوم كذلك في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر جزءاً من بطولة السعودية للراليات الصحراوية، الذي سينطلق يوم الأربعاء وينتهي يوم السبت المقبل، وذلك من أجل التأقلم على المسارات التي تشابه في طبيعتها تلك التي ستنطلق عليها منافسات رالي داكار.

وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح هول أن تقدم ألونسو حتى الآن خلف مقود سيارة تويوتا هايلوكس منذ شهر أغسطس/آب الماضي، كان مثيراً للإعجاب.

فقال: "الخطة تسير أفضل من المتوقع، لكن لا يوجد أي دليل يحدد كيفية تصرف وأداء السائق خلال المنافسات المتعددة".

وأكمل: "لم تكن لدينا خبرة في هذا الصدد مع سائق آخر سوى جينيل (دي فيليرز) الذي يمتلك أربعة ألقاب في بطولة السيارات السياحية، وأنهى بالمركز الخامس في أول مشاركة له في داكار (عام 2003، مع نيسان)، لذا نعلم أن تحقيق النتائج الجيدة أمر ممكن".

وتابع: "وصل فرناندو مع خبرة معدومة على الطرقات الحصوية، وعملنا على تعريضه لجميع أنواع المسارات الممكنة. إضافة إلى ذلك، قمنا بتحديد التجارب بأربعة أيام كحد أقصى للمرة الواحدة، لأن أكثر من ذلك سيشكل عبئاً كبيراً".

واختتم: "الفارق لا يصدق، لقد قدم أداء مثيراً جداً للإعجاب بالنظر إلى صعوبة السيارات التي يقودها (مقارنة مع ما هو معتاد على قيادته). عندما قاد مع جينيل، قام بتعليمه (لألونسو) الكثير من الأمور في ناميبيا، وقد خاض بالفعل تجربة تعليمية معمّقة خلال تلك الأيام الثلاثة".