أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
17 ساعات
:
53 دقيقة
:
15 ثانية
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
تمّ الإلغاء
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي بريطانيا
29 أكتوبر
تمّ الإلغاء
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
19 نوفمبر
تمّ الإلغاء
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
رالي داكار / أخبار عاجلة

تويوتا تشارك في منافسات رالي داكار 2021 مع أربع سيارات جديدة

المشاركات
التعليقات
تويوتا تشارك في منافسات رالي داكار 2021 مع أربع سيارات جديدة

ستشارك تويوتا بأربعة فرق ضمن منافسات رالي داكار 2021 الذي سينطلق 3 يناير/كانون الثاني المقبل في المملكة العربية السعودية بدءاً من مدينة جدة. 

ستتألف الفرق الأربعة من ناصر العطية وملاحه ماثيو بوميل، جينيل دي فيلييرز وملاحه أليكس هارو، الناشئ هينك لاتيغان مع ملاحه بريت كامينغز، وشامير فارياوا مع ملاحه دينيس مورفي.

وبالتوجه إلى رالي داكار 2021 وكما كان الحال في 2020، فإن رأس حربة فريق تويوتا هو الفائز بنسخة 2019 ناصر العطية مع ملاحه بوميل، والذي أنهى ثانياً في نسخة 2020.

وعلاوة على ذلك نجح الثنائي بتحقيق الفوز برالي الأندلس حيث يسعى القطري إلى الفوز باللقب مجدداً على أرض عربية. أما جينيل وملاحه آليكس فيرغبان وبالتأكيد بالبناء على الانتصار في رالي المغرب 2019، الرالي الذي فاز به ثلاث مرات سابقاً.

وينضم الجنوب أفريقيان هينك وبريت إلى الفريق للمرة الأولى في 2021. وستكون هذه مشاركة هينك الأولى في داكار، لكنه نجح مؤخراً بإحراز الفوز بلقب سلسلة كروس كانتري جنوب أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

شامير، الجنوب أفريقي، سيشارك مع تويوتا كذلك. وكان قد أحرز الفوز بالبطولات المحلية سابقاً، وشارك في رالي داكار من قبل، لكنها ستكون مشاركته الأولى مع فريق تويوتا غازو ريسينغ.

وستشارك تويوتا بأحدث نسخة من سيارتها تويوتا هايلوكس والتي بنيت وصممت ضمن مقر الفريق القريب من حلبة كيالامي الشهيرة في جوهانسبرغ. وتمّ بناء السيارة الحالية على طراز 2018 الذي أثبت جدارته، بمحرك منتصف التموضع ونظام تعليق خلفي منفصل ودفع بالعجلات الأربعة.

ولعل أحد أكبر التغييرات في سيارة تويوتا هايلوكس 2021 يكمن في تصميمها الخارجي، حيث باتت تعكس أحدث نسخة تجارية من هذا الطراز. 

اقرأ أيضاً:

وستقام نسخة 2021 من رالي داكار في المملكة العربية السعودية فقط، حيث ستنطلق المنافسات من مدينة جدة في الثالث من يناير. حيث ستمرّ المسارات ضمن مناطق مماثلة لتلك في النسخة السابقة، لكن وعد المنظمون بمناطق ومراحل جديدة تماماً تحفّز على القيادة التنافسية بين المشاركين. 

يوم الاستراحة التقليدي سيكون في 9 يناير وفي مدينة حائل، قبل أن تكتمل المنافسات وتعود الفرق إلى جدة مجدداً يوم 15 يناير.

علاوة على ذلك، لن يتم تقديم كتيب المسار لنسخة 2021 إلى السائقين، إلا قبل بداية كل مرحلة. وكان المنظمون قد جربوا هذه الطريقة في عدة مراحل خلال نسخة 2020، وقرروا اعتمادها في النسخة المقبلة.

وقال ناصر العطية: "أنا مسرور جداً للعودة إلى رالي داكار، وقيادة سيارة تويوتا هايلوكس مجدداً. لقد أحرزنا الفوز مع هذه السيارة في 2019، وأنهيت ثانياً على متنها في 2020".

وأكمل: "الآن، حان الوقت للعودة إلى المملكة العربية السعودية والمنافسة على الفوز مجدداً".

أما جينيل دي فيلييرز فقال: "لطالما كان رالي داكار صعباً للغاية، وقد أثبتت نسخة العام الماضي في المملكة العربية السعودية صعوبتها بالفعل".

وتابع: "نحن نتطلع قدماً إلى المشاركة في يناير، ونحن مستعدون للتحدي الصعب بين كثبان ومسارات المملكة. والشعور خلف مقود هايلوكس أفضل من أي وقت مضى. أنا واثق من امتلاكنا للسيارة المناسبة".

فريق البحرين رايد إكستريم يختبر سيارته المصممة لخوض رالي داكار

المقال السابق

فريق البحرين رايد إكستريم يختبر سيارته المصممة لخوض رالي داكار
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
قائمة السائقين جينيل دي فيلييرز , ناصر العطية
قائمة الفرق تويوتا غازو ريسينغ

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020

بينوتو يتغيب عن حضور جائزة تركيا الكبرى مع فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو يتغيب عن حضور جائزة تركيا الكبرى مع فيراري

رفض استئناف يانوني وتمديد حظره من المشاركة إلى 4 أعوام
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

رفض استئناف يانوني وتمديد حظره من المشاركة إلى 4 أعوام

وولف: تمّ فعل كلّ شيء من أجل إيقافنا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: تمّ فعل كلّ شيء من أجل إيقافنا

سيدل: نجاح مرسيدس قد يُلهم مكلارين للسعي وراء الإنجازات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيدل: نجاح مرسيدس قد يُلهم مكلارين للسعي وراء الإنجازات

تحليل: لماذا عادت فيراري إلى بعض الأفكار القديمة للتقدّم إلى الأمام؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا عادت فيراري إلى بعض الأفكار القديمة للتقدّم إلى الأمام؟

احتمالات فوز هاميلتون باللقب في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

احتمالات فوز هاميلتون باللقب في تركيا

أحدث الأخبار

تويوتا تشارك في منافسات رالي داكار 2021 مع أربع سيارات جديدة
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

تويوتا تشارك في منافسات رالي داكار 2021 مع أربع سيارات جديدة

فريق البحرين رايد إكستريم يختبر سيارته المصممة لخوض رالي داكار
رالي داكار رالي داكار / نشرة صحفية

فريق البحرين رايد إكستريم يختبر سيارته المصممة لخوض رالي داكار

داكار 2021: ساينز وبيترانسيل باقيان مع فريق "اكس-رايد ميني"
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

داكار 2021: ساينز وبيترانسيل باقيان مع فريق "اكس-رايد ميني"

تأكيد انضمام لوب إلى فريق البحرين رايد اكستريم للمشاركة في رالي داكار 2021
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

تأكيد انضمام لوب إلى فريق البحرين رايد اكستريم للمشاركة في رالي داكار 2021

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020

2
فورمولا 1

بينوتو يتغيب عن حضور جائزة تركيا الكبرى مع فيراري

3
موتو جي بي

رفض استئناف يانوني وتمديد حظره من المشاركة إلى 4 أعوام

4
فورمولا 1

وولف: تمّ فعل كلّ شيء من أجل إيقافنا

5
فورمولا 1

سيدل: نجاح مرسيدس قد يُلهم مكلارين للسعي وراء الإنجازات

أحدث الأخبار

تويوتا تشارك في منافسات رالي داكار 2021 مع أربع سيارات جديدة
رالي داكار

تويوتا تشارك في منافسات رالي داكار 2021 مع أربع سيارات جديدة

فريق البحرين رايد إكستريم يختبر سيارته المصممة لخوض رالي داكار
رالي داكار

فريق البحرين رايد إكستريم يختبر سيارته المصممة لخوض رالي داكار

داكار 2021: ساينز وبيترانسيل باقيان مع فريق "اكس-رايد ميني"
رالي داكار

داكار 2021: ساينز وبيترانسيل باقيان مع فريق "اكس-رايد ميني"

تأكيد انضمام لوب إلى فريق البحرين رايد اكستريم للمشاركة في رالي داكار 2021
رالي داكار

تأكيد انضمام لوب إلى فريق البحرين رايد اكستريم للمشاركة في رالي داكار 2021

سيباستيان لوب يعود إلى داكار في السعودية في 2021 مع فريق "البحرين ريد إكستريم"
رالي داكار

سيباستيان لوب يعود إلى داكار في السعودية في 2021 مع فريق "البحرين ريد إكستريم"

أحدث ملفات الفيديو

فريق البحرين رايد اكستريم 00:57
رالي داكار
01-10-2020

فريق البحرين رايد اكستريم

فئة داكار الكلاسيكية 03:38
رالي داكار
12-06-2020

فئة داكار الكلاسيكية

داكار 2021: عرض تقديمي 26:27
رالي داكار
12-06-2020

داكار 2021: عرض تقديمي

الكشف عن خريطة داكار 2021 01:05
رالي داكار
12-06-2020

الكشف عن خريطة داكار 2021

العرض التشويقي لرالي داكار 2021 01:37
رالي داكار
12-06-2020

العرض التشويقي لرالي داكار 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.