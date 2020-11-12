تويوتا تشارك في منافسات رالي داكار 2021 مع أربع سيارات جديدة

ستتألف الفرق الأربعة من ناصر العطية وملاحه ماثيو بوميل، جينيل دي فيلييرز وملاحه أليكس هارو، الناشئ هينك لاتيغان مع ملاحه بريت كامينغز، وشامير فارياوا مع ملاحه دينيس مورفي.

وبالتوجه إلى رالي داكار 2021 وكما كان الحال في 2020، فإن رأس حربة فريق تويوتا هو الفائز بنسخة 2019 ناصر العطية مع ملاحه بوميل، والذي أنهى ثانياً في نسخة 2020.

وعلاوة على ذلك نجح الثنائي بتحقيق الفوز برالي الأندلس حيث يسعى القطري إلى الفوز باللقب مجدداً على أرض عربية. أما جينيل وملاحه آليكس فيرغبان وبالتأكيد بالبناء على الانتصار في رالي المغرب 2019، الرالي الذي فاز به ثلاث مرات سابقاً.

وينضم الجنوب أفريقيان هينك وبريت إلى الفريق للمرة الأولى في 2021. وستكون هذه مشاركة هينك الأولى في داكار، لكنه نجح مؤخراً بإحراز الفوز بلقب سلسلة كروس كانتري جنوب أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

شامير، الجنوب أفريقي، سيشارك مع تويوتا كذلك. وكان قد أحرز الفوز بالبطولات المحلية سابقاً، وشارك في رالي داكار من قبل، لكنها ستكون مشاركته الأولى مع فريق تويوتا غازو ريسينغ.

وستشارك تويوتا بأحدث نسخة من سيارتها تويوتا هايلوكس والتي بنيت وصممت ضمن مقر الفريق القريب من حلبة كيالامي الشهيرة في جوهانسبرغ. وتمّ بناء السيارة الحالية على طراز 2018 الذي أثبت جدارته، بمحرك منتصف التموضع ونظام تعليق خلفي منفصل ودفع بالعجلات الأربعة.

ولعل أحد أكبر التغييرات في سيارة تويوتا هايلوكس 2021 يكمن في تصميمها الخارجي، حيث باتت تعكس أحدث نسخة تجارية من هذا الطراز.

وستقام نسخة 2021 من رالي داكار في المملكة العربية السعودية فقط، حيث ستنطلق المنافسات من مدينة جدة في الثالث من يناير. حيث ستمرّ المسارات ضمن مناطق مماثلة لتلك في النسخة السابقة، لكن وعد المنظمون بمناطق ومراحل جديدة تماماً تحفّز على القيادة التنافسية بين المشاركين.

يوم الاستراحة التقليدي سيكون في 9 يناير وفي مدينة حائل، قبل أن تكتمل المنافسات وتعود الفرق إلى جدة مجدداً يوم 15 يناير.

علاوة على ذلك، لن يتم تقديم كتيب المسار لنسخة 2021 إلى السائقين، إلا قبل بداية كل مرحلة. وكان المنظمون قد جربوا هذه الطريقة في عدة مراحل خلال نسخة 2020، وقرروا اعتمادها في النسخة المقبلة.

وقال ناصر العطية: "أنا مسرور جداً للعودة إلى رالي داكار، وقيادة سيارة تويوتا هايلوكس مجدداً. لقد أحرزنا الفوز مع هذه السيارة في 2019، وأنهيت ثانياً على متنها في 2020".

وأكمل: "الآن، حان الوقت للعودة إلى المملكة العربية السعودية والمنافسة على الفوز مجدداً".

أما جينيل دي فيلييرز فقال: "لطالما كان رالي داكار صعباً للغاية، وقد أثبتت نسخة العام الماضي في المملكة العربية السعودية صعوبتها بالفعل".

وتابع: "نحن نتطلع قدماً إلى المشاركة في يناير، ونحن مستعدون للتحدي الصعب بين كثبان ومسارات المملكة. والشعور خلف مقود هايلوكس أفضل من أي وقت مضى. أنا واثق من امتلاكنا للسيارة المناسبة".