أعلنت تويوتا، عبر ذراعها الرياضي "غازو ريسينغ"، عن خططها للمشاركة بسيارة اختبارية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين في رالي داكار 2027.

وتحمل السيارة اسم دي كيه آر جي آر إف سي هايلوكس، وتعتمد على دمج تقنية خلايا الوقود في شاحنة البيك أب التي أصبحت المعيار المرجعي في بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة.

وستشارك السيارة ضمن فئة "مهمة المستقبل 1000" في رالي داكار، وهي الفئة المخصصة للمركبات التجريبية والتقنيات الجديدة.

وفي المقابل، ستواصل تويوتا المشاركة بسيارة دي كيه آر هايلوكس التقليدية المزودة بمحرك يعمل بالبنزين، والتي تستند إليها النسخة العاملة بخلايا الوقود، ضمن الفئة العليا ألتيميت.

وأكدت الشركة اليابانية أنها بدأت بالفعل اختبارات نظام الدفع الكهربائي المعتمد على خلايا الوقود في بلجيكا.

وسيتبع ذلك برنامج اختبارات كامل خلال الأشهر المقبلة، فور الانتهاء من تصنيع السيارة.

وتأمل تويوتا أن تسهم الدروس المستفادة من أصعب رالي صحراوي في العالم في "توسيع نطاق استخدام تقنية خلايا الوقود في سيارات الركاب، والشاحنات، والحافلات، والقطارات، والتطبيقات البحرية، وسيارات السباق، ومولدات الطاقة الثابتة."

وتُعد تويوتا من الشركات الرائدة منذ سنوات في تطوير تقنيات الدفع بالهيدروجين، وهو المشروع الذي يقوده رئيس مجلس الإدارة أكيو تويودا.

تويوتا جي.آر يارس أتش2 الصورة من قبل: JEP / Motorsport Images

وبدأت الشركة استخدام تقنيات الهيدروجين في رياضة المحركات عام 2021، عندما شارك فريق روكي ريسينغ بسيارة كورولا إتش 2 العاملة بالهيدروجين في سلسلة سوبر تايكيو اليابانية.

وفي عام 2023، حصلت السيارة على تطوير مهم تمثل في استبدال غاز الهيدروجين، بالهيدروجين السائل كوقود.

كما أجرت تويوتا عدة عروض تجريبية بسيارة جي آر ياريس إتش 2 ضمن بطولة العالم للراليات، بينما قاد كازوكي ناكاجيما سيارة تي آر إل إتش 2 ريسينغ بروتوتايب لعدة لفات على حلبة لا سارث عشية سباق لومان 24 ساعة لهذا العام.

إلا أن السيارات الثلاث السابقة كانت تعتمد على محركات احتراق داخلي تعمل بالهيدروجين، في حين تمثل دي كيه آر جي آر إف سي هايلوكس أول مشروع رياضي تستخدم فيه تويوتا تقنية خلايا الوقود.

فبدلًا من حرق الهيدروجين داخل غرفة الاحتراق، تجمع خلية الوقود بين الهيدروجين والأكسجين لإنتاج الكهرباء، والتي تُستخدم بعد ذلك لتشغيل محرك كهربائي.

ونتيجة لذلك، لا تصدر سيارة دي كيه آر جي آر إف سي هايلوكس أي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون عبر العادم، إذ يقتصر الانبعاث المباشر الوحيد على الماء.

ومن المقرر إقامة رالي داكار 2027 في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1 إلى 15 يناير 2027.