تعرّف على مراحل رالي داكار 2021

البداية الفعلية لرالي داكار ستكون في الثالث من يناير، ولكن في الحقيقة ستُقام مرحلة استعراضيّة للمرّة الأولى بطول عشرة كيلومترات على مسارٍ تُرابي في جدّة في الثاني من يناير من أجل تحديد مراكز الانطلاق في المرحلة الأولى.

المرحلة الأولى (3 يناير): جدّة – بيشة، 622 كيلومتر – المرحلة الخاصة: 277 كيلومتر

سينطلق المشاركون من مدينة جدة إلى بيشة، إنها مرحلة خاصة قصيرة بطول 277 كيلومترًا مع مسار مفتوح وسريع في بدايته، ومن ثم سيكون على المتسابقين التزام الحذر في وسطه مع ظهور الكثير من الصخور والحجارة، لذا عليهم الحذر من حصول انثقابات في الإطارات، حيث يُنصح أن لا يسرعوا كثيرًا خلال هذه المرحلة.

المرحلة الثانية (4 يناير): بيشة – وادي الدواسر، 685 كيلومتر – المرحلة الخاصة: 457 كيلومتر

سيبدأ المشاركون هنا بالدخول في الأقسام الصعبة ما إن تنطلق المرحلة، ستكون هنالك سلسلة طويلة من الكثبان الرملية عليهم عبورها: مسافتها ما بين 30 و 40 كيلومترًا، يليها مقاطع أسرع لكنها تتطلب الكثير من المهارات الملاحية حيث سيكتشفون التحديات الملاحية في السعودية مع الكثير من المسارات ذات الطبيعة المتنوعة والتي لن تكون مذكورة جميعها في كتيب الطريق، لذلك عليهم توخي الحذر مع الاتجاهات.

المرحلة الثالثة (5 يناير): وادي الدواسر، 630 كيلومتر – المرحلة الخاصة: 403 كيلومتر

ستكون عبارة عن مرحلة بمسار مغلق يبدأ في وادي الدواسر وينتهي فيها، إنها الأولى من هذا النوع لهذا العام، ومجددًا ستكون عبارة عن مرحلة خاصة سريعة لمسافة تتجاوز 403 كيلومترات، ستبدأ بأقسام قصيرة من الكثبان الرملية، ليست طويلة، بل سيكون القليل منها كل عشرة كيلومترات، سيشكل هذا صعوبة في البداية، لكن يليها مقاطع من الوديان الكبيرة سريعة نسبيًا وقسم أخير على المتنافسين التركيز فيه على كتيب الطريق حيث أنه صخري وبه مقاطع تقنية.

المرحلة الرابعة (6 يناير): وادي الدواسر – الرياض، 813 كيلومتر، المرحلة الخاصة: 337 كيلومتر

يمكن أن نصفها بأنها مرحلة انتقالية، إذ أنها تنتهي بالعاصمة السعودية الرياض، مرحلة جميلة، ستكون الأجمل من ناحية المتعة، إنها ذات طابع تقني، تتطلب الكثير من المهارات القيادية لمسافة 337 كيلومتر وصولاً للرياض، حيث ستبدأ الإثارة الحقيقية بعدها.

المرحلة الخامسة (7 يناير): الرياض – البريدة، 625 كيلومتر – المرحلة الخاصة: 419 كيلومتر

طول هذه المرحلة الخاصة 419 كيلومترًا، وتبدو طويلة جدًا، إذ لن يكون بمقدور المشاركين القيادة بسرعة خلالها بسبب المقاطع الصخرية الكبيرة وبعض الكثبان الرملية، لذا لن تكون مرحلة سهلة، وستبدو طويلة للجميع.

المرحلة السادسة (8 يناير): البريدة – حائل، 655 كيلومتر – المرحلة الخاصة: 485 كيلومتر

ستكون عبارة عن مقاطع رملية بالكامل، لا تراب فيها ولا صخور، فقط رمال منذ البداية حتى النهاية، إنها طويلة، وبالتأكيد سيواجه المشاركون في آخرها أقسامًا من الكثبان الرملية وأيضاً سيكون من الشائع رؤية آثار الأخاديد الكبيرة الناجمة عن سير الشاحنات المحلية على الرمل، كما أنها صعبة من الناحية الجسدية. وربما نرى بعض المشاركين ينهون المرحلة متأخرين. ولكن يُسمح لهم جميعًا بالوصول في اليوم التالي قبل الظهر في يوم الاستراحة، حيث يمكنهم البقاء ضمن الترتيب العام الرسمي.

حائل - يوم الراحة (9 يناير)

سيرتاح المشاركون ويعملون على صيانة مركباتهم، كما سيكون هنالك متسع من أجل تجاذب أطراف الحديث بينهم، وسيكون بمقدور الكثير من المشاركين الحديث مع أولئك المشاركين في الفئة الجديدة لهذا العام: "داكار الكلاسيكي".

المرحلة السابعة (10 يناير): حائل – سكاكا، 737 كيلومتر – المرحلة الخاصة: 471 كيلومتر (مرحلة الماراثون)

ستشكّل الجزء الأول من المرحلة الماراثونية، لن يحصل المشاركون على أية مساعدة في سكاكا، حيث سيكون عليهم الاعتماد على أنفسهم فقط.

تتألف تلك المرحلة الخاصة من ثلاثة أقسام؛ الأول طوله 100 كيلومتر تقريبًا مع الكثير من الرمال والكثبان، وسيتعيّن على المشاركين الحذر فيما يخص مسألة استهلاك الوقود، ومن ثم سيكون هنالك مقطع منبسط فيه صخور ومسارات صعبة، ومن ثم قسم أخير أسرع ينتهي في سكاكا، حيث سيكون المشاركون لوحدهم وسيتعين عليهم إجراء ما يلزم من أعمال صيانة وإصلاح بما يتوافر بين أيديهم. وبدون مساعدة من الفريق، في العام الماضي كانت الأمور في غاية الوضوح مع جميع المشاركين الذين لم يتمكنوا من إنهاء كامل المرحلة، حيث لن يسمح لهم بالذهاب لمخيم المبيت ولن يكون بمقدورهم مساعدة أصدقائهم، لذا على الجميع أن يكونوا بغاية الحذر خلال هذين اليومين.

المرحلة الثامنة (11 يناير): سكاكا – نيوم، 709 كيلومتر – المرحلة الخاصة: 375 كيلومتر

ما إن تنتهي مرحلة سكاكا سيتوجه المشاركون إلى البحر الأحمر لخوض الجزء الأخير من المرحلة الماراثونية وطولها 375 كيلومترا، إنها مسافة قصيرة بالنسبة لمرحلة ماراثونية. ليست بالطويلة، أهم قسمين في هذه المرحلة: الأول حيث المسارات رملية مع صخور، على المشاركين الحذر فيها لكيلا يتعرضوا لانثقابات، كما أن هنالك الكثير من تقاطعات الطرق، ومن المتطلبات الملاحية. وفي القسم الثاني من المرحلة سيمر المشاركون بمنطقة نيوم ويرون مجددًا مناظرها الطبيعية الخلابة التي مروا بها العام الماضي، حيث الوديان الرملية قرب نيوم، ومسارات رائعة تحيط بها تلال صخرية ترتفع أكثر من 200 متر، إنها فعلاً منطقة مذهلة. عليكم الانتباه للمسارات دون أن ننسى روعة المسار الذي يوصلنا إلى نيوم. تعتبر نيوم مكانًا مميزًا حيث إن لدى المملكة خططًا لبناء مدينة المستقبل استنادًا على التقنيات المتطورة والاهتمام بالبيئة. في الحقيقة سيكون مخيم المبيت في نيوم أول مخيم من نوعه في تاريخ رالي داكار يستمد الطاقة من مصادر رفيقة بالبيئة، حيث ستدعم عدة قطاعات من المخيم بالطاقة الشمسية، ستزودنا الألواح الكهروضوئية بالطاقة الكهربائية.

المرحلة التاسعة (12 يناير): نيوم، 579 كيلومتر – المرحلة الخاصة: 465 كيلومتر

ستكون بمسار مغلق، يبدأ في نيوم وينتهي فيها، وهي ثاني مرحلة من هذا النوع خلال الرالي، ستكون البداية مع الطبيعة الجميلة للبحر الأحمر حيث سيمتد المسار لعشرة كيلومترات بمحاذاة البحر وستلامس مياه البحر إطارات المركبات، سيسير المتنافسون بجوار البحر مباشرة، على بعد ثلاثة أو أربعة أمتار من المياه. ومن ثم مسار صخري في وديان كبيرة يتوجه بعده المشاركون للقسم الأوسط من المرحلة بمناظر فائقة الروعة؛ مسارات رملية مع متعة كبيرة للقيادة عليها، ومجددًا سنعود لمسارات صعبة في وديان ضيقة مع الكثير من الصخور، لذا فإن على المشاركين الحذر والتركيز على المسار لكيلا يتعرضوا للانثقابات في طريقهم للعودة إلى نيوم، حيث سيقضون ليلة أخرى هناك.

المرحلة العاشرة (13 يناير): نيوم – العلا، 583 كيلومتر – المرحلة الخاصة: 342 كيلومتر

كما في المرحلة الرابعة، ستكون مرحلة انتقالية، أقصر طولاً، 342 كيلومترًا مع ثلاثة أقسام رئيسية، الأول يمر للمرة الأخيرة عبر الوديان الضيقة الشهيرة حول نيوم، ومن ثم ينتقل نحو مسارات رملية، والانتقال من المقاطع الرملية نحو الصخرية في الوديان الكبيرة قبيل الوصول للعُلا. سيعود المشاركون مجددًا إلى العُلا التي مرّوا بها العام الماضي، وهي منطقة لطيفة مع مناظر طبيعة رائعة، سيكون مخيم المبيت مكانًا جميلاً بحق، وعلى الأرجح الأجمل في الرالي بين الكثبان الرملية والصخور

ستكون هذه المرحلة القصيرة فرصة للدراجين الذين لا يتلقون أية مساعدة، الذين يطلق عليهم عادة "مال – موتو" لالتقاط أنفاسهم قبل خوض آخر مرحلتين. وهي الفئة التي أصبح اسمها "الأصلي من موتول"، التي أنشأها أوبير أوريول في العام 1995.

المرحلة الحادية عشرة (14 يناير): العلا – ينبع، 557 كيلومتر – المرحلة الخاصة: 511 كيلومتر

تتبقى لدينا الآن مرحلتان، لكنهما تختلفان عن البقية، خصوصًا المرحلة 11 والتي يُمكن اعتبارها الأصعب في الرالي والأطول، مع 511 كيلومترًا، منها 100 كيلومتر من الكثبان، لذا يُدرك المشاركون ما سيواجهونه. إنها مرحلة خاصة في غاية الصعوبة، سيتعيّن عليهم فيها الاحتفاظ ببعض الطاقة لهذه المرحلة الممتدة من العُلا إلى ينْبع، هذه المرة الأولى التي سيزور فيها الرالي ينْبع، وهي مدينة تشاطئ البحر الأحمر.

المرحلة الثانية عشرة (15 يناير): ينبع – جدّة، 452 كيلومتر – المرحلة الخاصة: 225 كيلومتر

مسارها أسهل قليلاً وأقصر، 225 كيلومترًا فقط من المرحلة الخاصة، نهايتها بجوار البحر الأحمر، وقد تذكر المخضرمين ببعض النهايات الشهيرة، على غرار البحيرة الوردية في السنغال.

بعدها سيجتاز المشاركون مرحلة وصل تنتهي بهم في جدة حيث ملعب كرة القدم الذي يستضيف منصة التتويج وحفل اختتام الرالي.

لنلقي نظرة سريعة على ما سيواجهه المتنافسون:

12 مرحلة خاصة.

المسافة الإجمالية للرالي أكثر من 7000 كيلومتر منها 4800 كيلومتر من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.

مرحلة ماراثونية.

يوم راحة في حائل.