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رالي داكار / أخبار عاجلة

تأكيد مشاركة ألونسو في رالي داكار 2020 في السعودية

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تأكيد مشاركة ألونسو في رالي داكار 2020 في السعودية
24-10-2019

أكّدت تويوتا مشاركة فرناندو ألونسو في رالي داكار 2020، إذ سيكون الإسباني جزءًا من تشكيلة تويوتا غازو ريسينغ في المملكة العربية السعودية بدءًا من الـ 5 من يناير/كانون الثاني المُقبل.

ما تزال رغبة ألونسو في تسطير أسطورته الخاصّة في عالم رياضة السيارات تغذّي دوافعه، حيث سيواجه بطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين وبطل "دبليو إي سي" موسم 2018/2019 أصعب تحدٍّ في مسيرته في الفترة بين 5 و17 يناير/كانون الثاني المُقبل، إذ سيخوض غمار رالي داكار الأصعب والأكثر قساوة.

بعدما بدأ في تقييم إمكانية خوضه غمار الرالي العريق في خريف العام الماضي، وبعد أنّ اختبر السيارة الفائزة بآخر نسخ الحدث الأشهر في مارس/أذار الماضي، شرع ألونسو وفريق تويوتا غازو ريسينغ جنوب أفريقيا في أغسطس/آب المنصرم في خطّة تحضيرية للمشاركة في داكار 2020.

وبالرُغم من توقيع العقد في نهاية أغسطس/آب الماضي، إلّا أنّه لم يتمّ تأكيد مشاركة ألونسو في داكار 2020 سوى اليوم الخميس ضمن حدث في تاراغونا قبل انطلاق رالي كتالونيا في إسبانيا.

وقد رغب ألونسو في البداية بأنّ يخوض بعض الأحداث للتأكّد من أنّ مغامرته المُقبلة لن تكون جنونية تمامًا. حيث جاء الاختبار الأوّل في رالي المغرب (5-9 أكتوبر/تشرين الأوّل)، حيث أكمل الإسباني ثلاث مراحل ضمن العشرة الأوائل، لكنّه عانى من العديد من المشاكل، بما فيها تعرّضه لحادثة كبيرة في اليوم الثالث على سرعة 150كلم/س.

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وقد أوضح ألونسو في حوار مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد رالي المغرب أنّه ما يزال أمامه "الكثير من الأمور لتحسينها".

فقال: "في حالتي، أحتاج لتحسين قراءة التضاريس، العوائق، وأين أتجاوزها في بعض الأحيان. الكثبان الرملية كذلك، إذ يتعيّن عليّ امتلاك مزيد من التناغم، وكذلك السرعة. مع مارك (كوما، ملّاحه)، كلّما قطعنا المزيد من الكيلومترات، كلّما أصبحنا أفضل، كون الأمر جديد بالنسبة له كذلك. فهو ليس ملّاحًا يملك في جُعبته أعوامًا كثيرة من الخبرة، لذا خطوة بخطوة نصبح أفضل".

وقد حضّر بالفعل القسم الجنوب أفريقي في غازو ريسينغ خطّة كاملة لمشاركة الإسباني منذ يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أكّدوا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حصريًا عندما بدأ ألونسو تقييم خيار خوض غمار الراليّات.

ويُكمل كلٌّ من ناصر العطية وملّاحه ماتيو بوميل - الفائزين بنسخة 2019 من رالي داكار - جينيل دي فلييرز وملّاحه أليكس هارو وبرنهارد تين برنكي وملّاحه توم كولسول تشكيلة الصانع الياباني تويوتا في النسخة الـ 42 من الرالي الأعرق، والذي سينطلق من الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية (جدة) في 5 يناير/كانون الثاني المُقبل.

وسيتسلّح جميع سائقي تويوتا بأحدث نسخة من سيارة هايلوكس ذات الدفع الرباعي، والتي صُنّعت وصُممت من قِبَل القسم الجنوب أفريقي لدى غازو ريسينغ، مع محرّكات ثمانية الأسطوانات بسعة 5 لترات.

خطط ألونسو قبل رالي داكار 2020

كما علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" خلال رالي المغرب، فإنّ تحضيرات ألونسو وكوما قبل داكار لم تنته بعد، حيث سُيكمل فريق غازو ريسينغ يومَين للتجارب غدًا وبعد غد (25 و26 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري) في تاراغونا من أجل مواصلة إضافة أميال إضافية من الخبرة إلى جُعبتهما والعمل على الوصول إلى الضبط الأمثل للإعدادات.

وعلم موقعنا كذلك أنّه وبعد هذه التجارب، سيتوجّه الفريق رفقة ألونسو وكوما إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيخوض الثنائي غمار رالي العُلا-نيوم ضمن بطولة السعودية للراليات الصحراوية في الفترة بين 4 و9 نوفمبر/تشرين الثاني في شمال غربي البلاد، على بُعد 325 كلم من المدينة المنورة.

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وسيُمثّل ذلك اختبارًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة لألونسو، وللسائقين الآخرين والفريق التي تقيّم تلك الفرصة - حيث أنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لاختبار نوع التضاريس التي سيواجهها المتنافسون في رالي داكار 2020.

كما يُخطط الفريق في النهاية إلى خوض تجارب أخرى في أبوظبي في ديسمبر/كانون الأوّل المُقبل، قبل التوجّه إلى مغامرتهم الداكارية، حيث سيكونون مرشّحين للدفاع من جديد عن لقب يناير/كانون الثاني الماضي.

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