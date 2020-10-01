تأكيد انضمام لوب إلى فريق البحرين رايد اكستريم للمشاركة في رالي داكار 2021

كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً هذا الأسبوع، سينضم لوب إلى فريق البحرين رايد اكستريم إلى جانب ناني روما بطل نسخة 2014.

وشارك لوب مع فريق بيجو المصنعيّ ما بين نسختي 2016 و2018، حيث حقق المركز الثاني كأفضل نتيجة له، قبل أن يشارك في الرالي بشكل مستقلّ عقب انسحاب العلامة الفرنسية من المنافسات.

الفرنسي الذي يعتبر أكثر السائقين نجاحاً في "دبليو آر سي"، تغيب عن نسخة 2020 من الرالي الشهير والتي أقيمت للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.

حيث قال: "لدى فريق البحرين اكس رايد طموحات كبيرة لرالي داكار 2021، وأنا متحمس حقاً كي أصبح جزءاً من هذه الرحلة مع الفريق".

وأكمل: "هناك مستوى مرتفع للغاية من الخبرة في جميع نواحي الفريق: الأفضل على الإطلاق يتمثل في برودرايف والتي تمتلك تاريخاً ممتازاً من النجاحات مع دايفيد ريتشاردز، إضافة إلى تاريخ البحرين الغنيّ في رياضة السيارات".

واستكمل: "هذه التشكيلة صعبة المنافسة حقاً، وأنا واثق من قدرتنا على خوض الكثبان الرملية كمنافس قويّ للغاية العام المقبل".

سيارة البحرين رايد اكستريم تصوير: برودرايف

من جهته، قال ريتشاردز مدير الفريق: "بالنيابة عن فريق البحرين اكس رايد، تملؤني الحماسة للترحيب بسيباستيان في الفريق".

واختتم: "سيجلب معه كمية هائلة من الخبرة في الراليات، ونحن نعتقد أنه أحد أقوى السائقين في هذا المجال. نتطلع قدماً إلى العمل معاً خلال الأشهر المقبلة تزامناً مع استعدادنا لنسخة العام المقبل".

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