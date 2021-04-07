بينافيديس الفائز برالي داكار ينضمّ إلى كاي تي ام

قاد بينافيديس ثنائيّة هوندا في الرالي الأقسى للمرّة الأولى منذ 1987 في يناير الماضي متغلّبًا على حامل لقب العام الماضي ريكي برابيك وفيلق كاي تي ام.

وجعلته هذه النتيجة ثاني أرجنتيني يفوز بالرالي بعد ماركوس باترونيلي في 2010 ضمن فئة الدرّاجات الرباعيّة، والأوّل في فئة الدرّاجات عالية التنافسيّة.

وتواجد صاحب الـ 32 عامًا في صفوف هوندا منذ 2015 بدءًا من رالي المغرب الذي حلّ فيه رابعًا.

لكنّه آثر الآن الانتقال إلى كاي تي ام لما تبقّى من هذا الموسم وما بعده ضمن بطولة الكروس كانتري، ومن المتوقّع أن تأتي مشاركته الأولى بدرّاجة كاي تي ام في رالي كازاخستان مطلع يونيو المقبل.

وقال حيال ذلك: "أشعر بالحماس للانضمام إلى فريق ريد بُل كاي تي ام المصنعيّ، هذا تغييرٌ ضخمٌ جدًا بالنسبة لي".

وأضاف: "كبطلٍ لرالي داكار فإنّ هذه الخطوة فصلٌ جديد مهمٌ في مسيرتي التسابقيّة. دائمًا ما كنت من معجبي درّاجات كاي تي ام، ومعجبي ريد بُل وكيفيّة تنظيم الفريق، أعتقد بأنّ هذا هو الخيار الأفضل لي لتعزيز مسيرتي التسابقيّة ولأكون قادرًا على المنافسة على المزيد من الانتصارات برالي داكار واللقب العالميّ".

ثمّ تابع: "خطّتي هي التوجّه إلى دبيّ بعد زيارة المصنع في النمسا لكي أقضي بعض الوقت على الدرّاجة ومع الفريق".

وأكمل: "يتمثّل الهدف لهذا العام في محاولة التأقلم مع الدرّاجة في أسرع وقتٍ ممكن ومعرفة كامل طاقم الفريق كي أشعر بالراحة وأتمكّن من التركيز على القيادة".

وأردف: "بالتطلّع إلى العام المقبل فإنّ الهدف الأسمى هو الفوز برالي داكار للعام الثاني على التوالي. كنت محظوظًا بما فيه الكفاية للحصول على دعمٍ مصنعي في سباقات التحمّل قبل أعوام خلت، لذا أن أعود الآن إلى كاي تي ام وفريق ريد بُل كاي تي ام المصنعيّ لهو حلمٌ وشرفٌ حقيقيان. أنا ممتنٌ على هذه الفرصة ولا يسعني الانتظار للتسابق".