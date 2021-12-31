بيتروشي يحصل على الضوء الأخضر للمشاركة في رالي داكار بعد تحليل كوفيد الإيجابي الخاطئ

عادت نتيجة تحليل درّاج "كاي تي ام" إيجابيّة لفيروس كورونا خلال فحص "بي سي آر" الإجباري على جميع أعضاء الرالي في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع.

لكنّ "كاي تي ام" أخضعت بيتروشي، الذي بقي في عزلٍ ذاتي منذ يوم الخميس، لتحليل دمٍ عالي الدقّة لاستبعاد إصابته بالعدوى. وعادت نتيجة هذا التحليل سلبيّة خلال الساعات الأولى من مساء الخميس.

لذا منح الأطبّاء الإيطاليّ الضوء الأخضر لتسجيل مشاركته الأولى في عالم الراليات الطويلة.

ولم يحصل بيتروشي على تحضيرات سهلة لمشاركته الأولى في داكار منذ إعلان "كاي تي ام" في نوفمبر الماضي عن مشاركته في النسخة الـ 44 من الرالي.

فبعد إكمال عدّة أسابيع من الملاحة رفقة جوردي فيلادومس، المدير الرياضي لقسم الراليات في الصانع النمساوي، تعرّض بيتروشي لإصابة في كاحله بعد أن قفز أثناء تدريباته في دبي.

بالرغم من ذلك فإنّه سيكون قادرًا على اختبار ما سيكون عليه تحدي رالي داكار للمرّة الأولى بعمر الـ 31.

وينتقل بيتروشي إلى عالم الكروس كانتري بعد عقدٍ من الزمن من التسابق في الموتو جي بي حقّق خلاله انتصارَين مع دوكاتي موسمَي 2019 و2020، لكنّه واجه موسمًا أخيرًا صعبًا مع فريق تيك 3 كاي تي ام هذا العام.

وبحديثه بعد حصوله على الموافقة على المشاركة، قال بيتروشي: "من الواضح أنّني سعيدٌ جدًا بالتواجد هنا في داكار. كانت رحلة طويلة ومحتدمة للغاية".

وأكمل: "مرّ شهران من التحضيرات الصعبة للغاية وكسرت كاحلي قبل ثلاثة أسابيع، وبالرغم من أنّ ذلك سيُصعّب مهمّتي أكثر، فإنّني سأكون قادرًا على المشاركة. آمل أن أُكمل الرالي وأن أستمتع فوق كلّ شيء. هذه تجربتي الأولى ولا يسعني الانتظار لبدئها".