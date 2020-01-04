بيترانسيل يكشف عن مخاوف لغويّة مع ملّاحه الجديد قبيل رالي داكار

كان من المفترض أن يُشارك بيترانسيل أسطورة الرالي في نسخة 2020 على متن سيارة ميني تابعة لفريق "اكس-ريد" رفقة زوجته أندريا، وذلك بعد أن فازا معًا بكأس العالم لراليات الكروس كاونتري العام الماضي.

لكنّ أندريا أُجبرت على عدم المشاركة في الدقائق الأخيرة بعد أن كشفت الفحوصات الطبيّة معاناتها من مشكلة في أحد شرايينها.

واستُدعي فيوزا، الذي انضمّ إلى بيترانسيل في رالي الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كبديلٍ لأندريا، لكنّ خلفيّة البرتغالي كانت تعني اضطرارهما للاستعانة باللغة الانغليزيّة، وهي لغة لا يتحدّثهما أيٌ منهما بطلاقة.

"الوضع غريبٌ بعض الشيء" قال بيترانسيل حيال غياب زوجته لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما حدث مؤسفٌ كوننا خطّطنا لكلّ شيء معًا، وكان الموسم جيّدًا جدًا لنا معًا".

وأردف: "لكن لأسباب صحيّة فقد قرّرنا عدم خوض رالي داكار معًا. كانت تلك مفاجأة كبيرة. ذلك مؤسف، لكنّنا نحتاج لبذل أقصى جهوجدنا مع الملّاح الجديد. السيارة جيّدة والفريق رائع".

وأكمل: "لا أعلم كيف ستسير الأمور مع ملّاحي الجديد كوني خضت 21 رالي داكار على متن السيارة وكان ملّاحي فرنسيًا على الدوام".

وأضاف: "لكن نحتاج الآن للتحدّث بالانغليزيّة، ولغتي الانغليزيّة ليست جيّدة. كما أنّ لغته ليست الأفضل كذلك. الوضع ليس بالسهل".

ويتمّ تقديم كتيّبات الطريق للمراحل الستّة الأولى إلى السائقين قبل وقتٍ قصير من انطلاقة تلك المرحلة، وذلك ضمن فلسفة جديدة قدّمها دافيد كاستيرا مدير الرالي.

وأشاد بيترانسيل بتلك الخطوة ضمن الحدث الذي سيُقام في المملكة العربيّة السعوديّة، قائلًا أنّها تُمثّل انتقالًا من السرعة نحو الملاحة.

وقال الفائز بالرالي 13 مرّة: "أنا سعيدٌ بذلك كون الأمر بدأ يعود قليلًا لما كان عليه في الماضي عندما بدأت بالتسابق على الدرّاجات".

وأكمل: "حينها لم تكن هناك نظارات حماية ولا شيء، كان عليك كلّ يوم اكتشاف طريق جديد وكتيّب طريق جديد، ولا تعلم مسبقًا إلى أين أنت ذاهب. سيعود الأمر ليكون كذلك الآن".

واختتم حديثه بالقول: "أعتقد بأنّ هذا العام سيشهد أهميّة لعامل الملاحة. أعتقد بأنّ ليس أسرع سائقٍ فقط هو من سيكون الأسرع، بل الذي يتمتّع بأفضل ملاحة أيضاً".