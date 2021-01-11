رالي داكار
رالي داكار
آر
رالي داكار
داكار
29 يوليو
المرحلة الثامنة الآن . . .
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
رالي داكار / داكار / أخبار عاجلة

بيترانسيل يعتبر نفسه "محظوظًا" لإكمال المرحلة السابعة بعد المشكلة المزدوجة

المشاركات
التعليقات
بيترانسيل يعتبر نفسه "محظوظًا" لإكمال المرحلة السابعة بعد المشكلة المزدوجة

قال ستيفان بيترانسيل أنّه يعتبر نفسه "محظوظًا للغاية" بأن يُكمل المرحلة السابعة بالأمس من رالي داكار 2021 في المركز الثاني، وذلك بعد مواجهته لمشكلتين تقنيتين مختلفتين.

كان بيترانسيل في منافسة على الفوز بالمرحلة في مواجهة يزيد الراجحي سائق أوفردرايف تويوتا عندما انكسر إطار عجلة سيارته "اكس-رايد ميني" قبل 40 كلم من خط النهاية.

إذ وبعد إصلاح المشكلة واستئناف المرحلة، وقبل 20 كلم من النهاية، شعر الفرنسي بشيء "غريب للغاية" على السيارة، ليكتشف بعد وصوله إلى مخيّم المبيت بأنّ نظام التعليق كان مكسورًا.

اقرأ أيضاً:

وبالرُغم من تلك المشكلة المزدوجة، تمكن الفائز بداكار 13 مرّة من إكمال المرحلة بفارق 48 ثانية فقط خلف الراجحي، والأهم أنه أنهى أمام غريميه الرئيسيين كارلوس ساينز وناصر العطية.

واعترف بيترانسيل - الذي يتصدر الترتيب العام منذ المرحلة الثانية - أنّه كان ليعاني من أجل إكمال المرحلة لو برزت تلك المشاكل في وقت أبكر من اليوم.

فقال: "كنا محظوظين للغاية اليوم. واجهتنا مشكلتين كانتا لتكلّفانا الكثير. في البداية، اصطدمت العجلة بشكل عنيف وانكسر إطارها (قبل 40 كلم من النهاية). لم يكن من الممكن فك العجلة بسهولة، لذلك خسرنا 5 دقائق فقط من أجل إزالتها".

وأضاف: "بمجرد أن أصلحنا الإطار المعدني، استأنفنا المرحلة، لكن وقبل 20 كلم من النهاية كان الشعور بالسيارة غريبًا بالفعل. كنا ننزلق كثيرًا، لذلك أكملنا المرحلة بسرعة سائق التاكسي".

وتابع: "ما أن وصلنا إلى مخيّم المبيت، أدركنا أن ذراع نظام التعليق الخلفي كانت مكسورة، وكنا بحاجة لتغييرها. ألقينا نظرة عامة على السيارة، وبدأنا العمل عليها في انتظار شاحنة المساعدة في السباق، مع قطع الغيار. وبمجرد أن تصل الشاحنة، سيتطلب إصلاح المشكلة ما أقصاه 30 دقيقة".

وأكمل: "كنا محظوظين كونه وإذا ما حدث ذلك قبل 100 كلم على سبيل المثال من نهاية المرحلة، أعتقد بأنّنا كنا لنعاني لإكمالها. لكن ومع 20 كلم متبقية، تمكنا من بلوغ خط النهاية".

جديرٌ بالذكر أنّه وبعد أن تواجد ضمن الثلاثة الأوائل في ست مناسبات، فقد عزّز بيترانسيل من صدارته للترتيب العام أمام العطية ليتقدم بفارق 7 دقائق و53 ثانية، حيث وسّع أفضليته بدقيقتين بعد المرحلة السابعة، في حين تراجع ساينز ليتأخر بفارق 41 دقيقة و6 ثوان خلف الفرنسي على متن سيارة ميني باغي الأخرى.

هذا وقد فرض كل من بيترانسيل، العطية وساينز هيمنتهم على داكار لأكثر من عقد من الزمان، حيث فازوا بكل النُسخ فيما عدا اثنتين منذ 2009.

اقرأ أيضاً:

وعند سؤاله عن سبب تقدمهم بهذا الشكل على منافسيهم في الأعوام الأخيرة، قال بيترانسيل: "يتشارك ثلاثتنا ذات الذهنية، ذات العزم".

واختتم: "بطريقة ما، ليس من الطبيعي ألّا يكون هنالك سائقون جُدد قادرون على مقارعتنا. لا أرى بأنّ ذلك طبيعي. ولا سيّما أنّه ومع تقدمنا في العُمر، فإنّ الاستجابة الجسدية تكون مختلفة كذلك، ولكننا ما نزال هنا، نلاحق الفوز".

منظمو داكار "لم يتعمّدوا تصعيب كتيّب الطريق" على المتنافسين في نسخة 2021

المقال السابق

منظمو داكار "لم يتعمّدوا تصعيب كتيّب الطريق" على المتنافسين في نسخة 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
الحدث داكار
الحدث الفرعي المرحلة السابعة

الأكثر شعبية اليوم

وولف: هاميلتون يعي أنه "ليس مركز الكون"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: هاميلتون يعي أنه "ليس مركز الكون"

ساينز يجد التكهنات بندمه على الانتقال إلى فيراري "مزعجة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز يجد التكهنات بندمه على الانتقال إلى فيراري "مزعجة"

داكار 2021: باريدا يحرز الفوز بالمرحلة السادسة وبرايس في صدارة الترتيب العام
رالي داكار رالي داكار / تقرير المرحلة

داكار 2021: باريدا يحرز الفوز بالمرحلة السادسة وبرايس في صدارة الترتيب العام

بيترانسيل يعتبر نفسه "محظوظًا" لإكمال المرحلة السابعة بعد المشكلة المزدوجة
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

بيترانسيل يعتبر نفسه "محظوظًا" لإكمال المرحلة السابعة بعد المشكلة المزدوجة

أحدث الأخبار

بيترانسيل يعتبر نفسه "محظوظًا" لإكمال المرحلة السابعة بعد المشكلة المزدوجة
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

بيترانسيل يعتبر نفسه "محظوظًا" لإكمال المرحلة السابعة بعد المشكلة المزدوجة

منظمو داكار "لم يتعمّدوا تصعيب كتيّب الطريق" على المتنافسين في نسخة 2021
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

منظمو داكار "لم يتعمّدوا تصعيب كتيّب الطريق" على المتنافسين في نسخة 2021

داكار 2021: الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة وبيترانسيل يعزّز صدارته للترتيب العام
رالي داكار رالي داكار / تقرير المرحلة

داكار 2021: الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة وبيترانسيل يعزّز صدارته للترتيب العام

داكار 2021: برابيك يسجل فوزه الأول في المرحلة السابعة وكورنيخو في صدارة الترتيب
رالي داكار رالي داكار / تقرير المرحلة

داكار 2021: برابيك يسجل فوزه الأول في المرحلة السابعة وكورنيخو في صدارة الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: هاميلتون يعي أنه "ليس مركز الكون"

2
فورمولا 1

ساينز يجد التكهنات بندمه على الانتقال إلى فيراري "مزعجة"

3
رالي داكار

داكار 2021: باريدا يحرز الفوز بالمرحلة السادسة وبرايس في صدارة الترتيب العام

4
رالي داكار

بيترانسيل يعتبر نفسه "محظوظًا" لإكمال المرحلة السابعة بعد المشكلة المزدوجة

29دقيقة

أحدث الأخبار

بيترانسيل يعتبر نفسه "محظوظًا" لإكمال المرحلة السابعة بعد المشكلة المزدوجة
رالي داكار

بيترانسيل يعتبر نفسه "محظوظًا" لإكمال المرحلة السابعة بعد المشكلة المزدوجة

منظمو داكار "لم يتعمّدوا تصعيب كتيّب الطريق" على المتنافسين في نسخة 2021
رالي داكار

منظمو داكار "لم يتعمّدوا تصعيب كتيّب الطريق" على المتنافسين في نسخة 2021

داكار 2021: الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة وبيترانسيل يعزّز صدارته للترتيب العام
رالي داكار

داكار 2021: الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة وبيترانسيل يعزّز صدارته للترتيب العام

داكار 2021: برابيك يسجل فوزه الأول في المرحلة السابعة وكورنيخو في صدارة الترتيب
رالي داكار

داكار 2021: برابيك يسجل فوزه الأول في المرحلة السابعة وكورنيخو في صدارة الترتيب

لوب: داكار 2021 "سباق للملّاحين وليس السائقين"
رالي داكار

لوب: داكار 2021 "سباق للملّاحين وليس السائقين"

أحدث ملفات الفيديو

داكار 2021 - المرحلة 7 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد 05:08
رالي داكار
16س

داكار 2021 - المرحلة 7 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد

داكار 2021 - المرحلة 7 - ملخص فئة الشاحنات 01:47
رالي داكار
16س

داكار 2021 - المرحلة 7 - ملخص فئة الشاحنات

داكار 2021 - المرحلة 7 - ملخص فئة السيارات 03:28
رالي داكار
16س

داكار 2021 - المرحلة 7 - ملخص فئة السيارات

داكار 2021 - يوم الراحة - قلعة أعيرف 01:52
رالي داكار
10-01-2021

داكار 2021 - يوم الراحة - قلعة أعيرف

داكار 2021 - فيديو تثقيفي - التاريخ 05:19
رالي داكار
10-01-2021

داكار 2021 - فيديو تثقيفي - التاريخ

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.