بيترانسيل يعتبر نفسه "محظوظًا" لإكمال المرحلة السابعة بعد المشكلة المزدوجة

كان بيترانسيل في منافسة على الفوز بالمرحلة في مواجهة يزيد الراجحي سائق أوفردرايف تويوتا عندما انكسر إطار عجلة سيارته "اكس-رايد ميني" قبل 40 كلم من خط النهاية.

إذ وبعد إصلاح المشكلة واستئناف المرحلة، وقبل 20 كلم من النهاية، شعر الفرنسي بشيء "غريب للغاية" على السيارة، ليكتشف بعد وصوله إلى مخيّم المبيت بأنّ نظام التعليق كان مكسورًا.

وبالرُغم من تلك المشكلة المزدوجة، تمكن الفائز بداكار 13 مرّة من إكمال المرحلة بفارق 48 ثانية فقط خلف الراجحي، والأهم أنه أنهى أمام غريميه الرئيسيين كارلوس ساينز وناصر العطية.

واعترف بيترانسيل - الذي يتصدر الترتيب العام منذ المرحلة الثانية - أنّه كان ليعاني من أجل إكمال المرحلة لو برزت تلك المشاكل في وقت أبكر من اليوم.

فقال: "كنا محظوظين للغاية اليوم. واجهتنا مشكلتين كانتا لتكلّفانا الكثير. في البداية، اصطدمت العجلة بشكل عنيف وانكسر إطارها (قبل 40 كلم من النهاية). لم يكن من الممكن فك العجلة بسهولة، لذلك خسرنا 5 دقائق فقط من أجل إزالتها".

وأضاف: "بمجرد أن أصلحنا الإطار المعدني، استأنفنا المرحلة، لكن وقبل 20 كلم من النهاية كان الشعور بالسيارة غريبًا بالفعل. كنا ننزلق كثيرًا، لذلك أكملنا المرحلة بسرعة سائق التاكسي".

وتابع: "ما أن وصلنا إلى مخيّم المبيت، أدركنا أن ذراع نظام التعليق الخلفي كانت مكسورة، وكنا بحاجة لتغييرها. ألقينا نظرة عامة على السيارة، وبدأنا العمل عليها في انتظار شاحنة المساعدة في السباق، مع قطع الغيار. وبمجرد أن تصل الشاحنة، سيتطلب إصلاح المشكلة ما أقصاه 30 دقيقة".

وأكمل: "كنا محظوظين كونه وإذا ما حدث ذلك قبل 100 كلم على سبيل المثال من نهاية المرحلة، أعتقد بأنّنا كنا لنعاني لإكمالها. لكن ومع 20 كلم متبقية، تمكنا من بلوغ خط النهاية".

جديرٌ بالذكر أنّه وبعد أن تواجد ضمن الثلاثة الأوائل في ست مناسبات، فقد عزّز بيترانسيل من صدارته للترتيب العام أمام العطية ليتقدم بفارق 7 دقائق و53 ثانية، حيث وسّع أفضليته بدقيقتين بعد المرحلة السابعة، في حين تراجع ساينز ليتأخر بفارق 41 دقيقة و6 ثوان خلف الفرنسي على متن سيارة ميني باغي الأخرى.

هذا وقد فرض كل من بيترانسيل، العطية وساينز هيمنتهم على داكار لأكثر من عقد من الزمان، حيث فازوا بكل النُسخ فيما عدا اثنتين منذ 2009.

وعند سؤاله عن سبب تقدمهم بهذا الشكل على منافسيهم في الأعوام الأخيرة، قال بيترانسيل: "يتشارك ثلاثتنا ذات الذهنية، ذات العزم".

واختتم: "بطريقة ما، ليس من الطبيعي ألّا يكون هنالك سائقون جُدد قادرون على مقارعتنا. لا أرى بأنّ ذلك طبيعي. ولا سيّما أنّه ومع تقدمنا في العُمر، فإنّ الاستجابة الجسدية تكون مختلفة كذلك، ولكننا ما نزال هنا، نلاحق الفوز".