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زوجة بيترانسيل وملّاحته أندريا لن تشارك جواره في داكار 2020 لأسباب صحية

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زوجة بيترانسيل وملّاحته أندريا لن تشارك جواره في داكار 2020 لأسباب صحية
23-12-2019

لن يُشارك ستيفان بيترانسيل بجوار زوجته أندريا كملّاحة له في منافسات رالي داكار 2020 الشهر المُقبل، وذلك بعدما اضطرّت الألمانية للتراجع عن المشاركة في الحدث إثر مشاكل صحية.

فاز بيترانسيل بكأس العالم للراليّات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري" هذا العام مع ملّاحته وزوجته أندريا، حيث حصد الزوجان الفوز في تحدّي أبوظبي الصحراوي في أبريل/نيسان الماضي قبل أن يعتليا منصّة التتويج في كازاخستان والمغرب.

مع ذلك، فإنّ أندريا - التي تملك في جُعبتها كسائقة مركزًا ضمن الخمسة الأوائل في إحدى مشاركتها في داكار - لم تشارك في رالي الرياض الشهر الماضي بالمملكة العربية السعودية بعدما أخفقت في فحص طبي غير محدد.

وقد كشف فريق بيترانسيل "اكس-رايد ميني" أنّ أندريا لم تحصل على موافقة الأطباء للمشاركة في رالي داكار الذي ينطلق من جدة في 5 يناير/كانون الثاني المُقبل.

وسيحلّ مكانها الملّاح البرتغالي باولو فيوزا، الذي ساهم في حصد بيترانسيل لمركز الوصافة في رالي الرياض.

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"حاولنا وكنّا نأمُل حتّى اللحظة الأخيرة أن تتمكّن من المشاركة، لكنّ أندريا للأسف لن تكون قادرة على المشاركة في داكار 2020" قال سفين كواندت مدير فريق "اكس-رايد".

وأضاف: "خاضت هي وستيفان موسمًا رائعًا وكانا بكلّ تأكيد ليتواجدا ضمن ركب الصدارة في المملكة العربية السعودية، لكنّ الصحّة تأتي أولًا".

واختتم: "لكنّنا كذلك واثقون بأنّ باولو سيقوم بعمل جيّد للغاية، إذ أنّه وستيفان عملا سويًا على نحوٍ رائع في رالي الرياض".

جديرٌ بالذكر أنّ سيارة "ميني باغي" المصنعية الشقيقة سيقودها كارلوس ساينز الأب الذي يهدف إلى حصد لقبه الثالث في داكار ضمن مشاركته الثانية مع فريق "اكس-رايد".

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