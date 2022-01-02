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بيترانسيل يخسر فرصه مبكّرًا في داكار

انكسر نظام التعليق الخلفي الأيسر لسيارة ستيفان بيترانسيل الفائز بالنسخة الماضية من رالي داكار خلال المرحلة الأولى الرسميّة في المملكة العربيّة السعوديّة في حائل، وهو ما بدّد فرصه نسبيًا في الحفاظ على اللقب.

بيترانسيل يخسر فرصه مبكّرًا في داكار

قرّر بيترانسيل عدم الضغط كثيرًا في مرحلة السبت التمهيديّة. لكنّ مجريات الأحد عرفت انتكاسة للفرنسي عند الكيلومتر 153 من أصل 333 التي تُشكّل المرحلة الخاصة الأولى من الرالي.

وكان الفرنسي في المركز الثاني عند نقطة التدقيق السابقة في الكيلومتر 120 على بُعد ستّ ثوانٍ فقط عن ناصر العطيّة الأسرع، لكنّه كسر نظام التعليق الخلفيّ الأيسر لسيارته آودي "آر اس كيو إي-ترون" نتيجة تعرّضه لحادث على المسار الصخري. وبالرغم من عدم إصابته هو وملاحه بأيّ أذى، فإنّهما يُواصلان انتظار شاحنة الدعم لتصليح الضرر. وتوقّف الفائز بـ 14 نسخة من رالي داكار لأكثر من ساعتين على إثر الحادث.

وبالرغم من بقاء 11 مرحلة أخرى وأكثر من 7500 كلم من المنافسة، يبدو أنّ أسطورة داكار وملاحه إدوارد بولانجيه قد ودّعا المنافسة على اللقب الـ 15. لكنّ الصانع الألماني آودي يأمل بقاءهما في المنافسة لأطول فترة ممكنة من أجل مواصلة تطوير السيارة النموذجيّة الكهربائيّة.

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