بيترانسيل: هناك سائقون يتذمّرون طوال 15 عامًا في داكار

كان بيترانسيل أسطورة رالي داكار واثقًا للغاية من فرص آودي في نسخة 2023 من الرالي في المملكة العربيّة السعوديّة قبل مجريات المرحلة التمهيديّة، وزعم بأنّ الصانع الألماني "يملك السيارة القادرة على الفوز". لكنّ المنافسات وحدها ستكشف هويّة الأفضل على مدار الأيّام المقبلة.

ونجح ماتياس إكستروم في تحقيق الزمن الأسرع في مرحلة السبت، بينما حلّ بيترانسيل في المركز الثالث خلف مواطنه سيباستيان لوب الذي يقود لصالح فريق البحرين ريد اكستريم على متن سيارة "هانتر تي1+".

وقال بيترانسيل: "مثلما قال كارلوس ساينز، فليس من السهل معرفة مستوى السيارات الأخرى، تويوتا وبير آر اكس، ربّما هناك سيارات أسرع منّا، لكنّنا حاولنا تقديم أقصى أداء على السيارة اليوم".

وأضاف: "قدّمنا أفضل أداء لنا مع المهندسين من أجل تجهيز السيارة، لكن يُمكن أن نرتكب خطأ كبيرًا. لا يوجد الجانب التقني فقط في المعادلة، بل هناك الأشخاص كذلك، لكنّ شعوري جيّد، وأعتقد بأنّ لدينا فرصة".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن طريقة العمل مع التكنولوجيا الهجينة في سيارة آودي، أصرّ بيترانسيل على أنّ المكابح هي الأكثر إثارة.

وقال: "يُمكننا زيادة عزم الدوران مثلما نريد ويُمكننا تغيير إعدادات المكابح، لأنّ لدينا نظام الكبح لتوليد الطاقة. هناك الكثير من الإعدادات في السيارة، لكن علينا اختبارها أوّلًا".

وأضاف: "علينا إيجاد إعدادات متوازنة تعمل في جميع الظروف، وذلك الأمر الأكثر صعوبة، لأنّ لديك الكثير من الإمكانيّات مع هذا المحرّك الكهربائي".

وأردف: "لا أتّفق مع القوانين الجديدة. هناك سائقون يتذمّرون طوال الأعوام الـ 15 الماضية. أتيت من سباقات الدرّاجات، ولم يكن الوضع هكذا مطلقًا. تُقاتل وتقدّم أقصى ما لديك في فئة الدرّاجات من دون التذمّر حيال القوانين، لكن في السيارات... لست مؤيّدًا لموازنة الأداء عبر الأوزان الإضافيّة، وأعتقد بأنّه من الخطأ أن يتمّ اعتمادها في منتصف السباق".