رالي داكار
رالي داكار
آر
رالي داكار
داكار 2020
05 يناير
-
17 يناير
المرحلة 7: الرياض - وادي الدواسر الآن . . .
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
رالي داكار / داكار 2020 / أخبار عاجلة

بيترانسيل: داكار 2020 في السعودية استعاد "روح القارة الأفريقية" للحدث

المشاركات
التعليقات
بيترانسيل: داكار 2020 في السعودية استعاد "روح القارة الأفريقية" للحدث
12-01-2020

يعتقد أسطورة داكار ستيفان بيترانسيل أنّ انتقال الحدث العريق إلى المملكة العربية السعودية في 2020 قد ساهم في استعادة الرالي الأصعب في العالم "لروح القارة الأفريقية".

استهلّ داكار الفصل الثالث في تاريخه على أرض الشرق الأوسط في يناير/كانون الثاني الجاري ضمن صفقة لخمس سنوات مع المملكة العربية السعودية، مُنهيًا 11 عامًا طاف فيها قطار الرالي قارة أمريكا الجنوبية والتي بدأت في 2009 عقب إلغاء نسخة 2008 في أفريقيا.

وقال بيترانسيل - الذي تواجد ضمن الفصول الثلاثة في تاريخ داكار - أنّ حدث 2020 في المملكة العربية السعودية يُذكّره بأيام تواجد رالي الكروس كانتري ضمن مساره الأصلي بين باريس وداكار.

"المسار مختلف هنا بعض الشيء بالتأكيد عن الماضي، كوننا الآن نملك تقنيات مثل نظام التعقّب وكلّ هذه الأمور" قال بيترانسيل لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "لكنّ وإذا ما تحدّثنا فيما يخصّ المرحلة والمناظر الطبيعية، فالأمر أشبه بعض الشيء بالوضع في أفريقيا. ما يزال المسار أقصر، إذ أذكر في أفريقيا خوض مرحلة في السيارات لمتدت لتسع ساعات. لكنّني أعتقد بأنّ السرعة مختلفة الآن، حيث كنّا نبدأ على نحوٍ بطيئ في مراحل الماضي الطويلة من أجل إدارة المسافة".

اقرأ أيضاً:

وتابع: "الآن نخوض 300 أو 500 كلم بسرعة كاملة كسباق قصير، لذا فإنّ الوضع مختلف بعض الشيء، لكنّ مشابه للماضي في جوانب أخرى. روح أفريقيا بكلّ تأكيد".

جديرٌ بالذكر أنّ بيترانسيل يحتلّ حاليًا المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 16 دقيقة عن زميله المتصدّر كارلوس ساينز الأب.

مع ذلك، أصر الفرنسي على أنّه من غير المرجّح أن يُضيف إلى ألقابه السبعة في داكار هذا العام ما لم يواجه ساينز المتصدّر وناصر العطية الوصيف المشاكل خلال هذا الأسبوع.

اقرأ أيضاً:

Related video

المقال التالي
داكار 2020: باريدا يسجّل أوّل فوز له من بوابة المرحلة السابعة في فئة الدرّاجات

المقال السابق

داكار 2020: باريدا يسجّل أوّل فوز له من بوابة المرحلة السابعة في فئة الدرّاجات

المقال التالي

داكار 2020: ساينز يفوز بالمرحلة السابعة ويُعزز صدارته

داكار 2020: ساينز يفوز بالمرحلة السابعة ويُعزز صدارته
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
الحدث داكار 2020

منصة السباق

داكار 2020

داكار 2020

٥ يناير - ١٧ يناير
المرحلة 7: الرياض - وادي الدواسر الآن
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
الفحص الفنيّ في جدّة
الأربعاء ١ يناير
الخميس ٢ يناير
16:00
00:00
الإنطلاقة من على المنصة
الجمعة ٣ يناير
السبت ٤ يناير
16:00
00:00
المرحلة 1: جدة - الوجه
الأحد ٥ يناير
الأحد ٥ يناير
01:03
09:03
المرحلة 2: الوجه - نيوم
الأحد ٥ يناير
الاثنين ٦ يناير
21:00
05:00
المرحلة 3: نيوم - نيوم
الاثنين ٦ يناير
الثلاثاء ٧ يناير
22:00
06:00
المرحلة 4: نيوم - العُلا
الثلاثاء ٧ يناير
الأربعاء ٨ يناير
22:30
06:30
المرحلة 5: العُلا - حائل
الأربعاء ٨ يناير
الخميس ٩ يناير
22:15
06:15
المرحلة 6: حائل - الرياض
الخميس ٩ يناير
الجمعة ١٠ يناير
22:00
06:00
يوم راحة
الجمعة ١٠ يناير
السبت ١١ يناير
22:00
06:00
المرحلة 7: الرياض - وادي الدواسر
السبت ١١ يناير
الأحد ١٢ يناير
22:00
06:00
المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر
الأحد ١٢ يناير
الاثنين ١٣ يناير
22:00
06:00
المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض
الاثنين ١٣ يناير
الثلاثاء ١٤ يناير
22:00
06:00
المرحلة 10: حرض - الشبيطة
الثلاثاء ١٤ يناير
الأربعاء ١٥ يناير
22:00
06:00
المرحلة 11: الشبيطة - حرض
الأربعاء ١٥ يناير
الخميس ١٦ يناير
22:00
06:00
المرحلة 12: حرض - القدية
الخميس ١٦ يناير
الجمعة ١٧ يناير
22:00
06:00
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
رالي داكار

وفاة الدرّاج المخضرم باولو غونشالفيز إثر حادثة في المرحلة السابعة من داكار 2020

2
فورمولا 1

تحليل: كيف بات تفعيل نظام "دي ار اس" ممكناً في المنعطف الأخير لحلبة زاندفورت

3
رالي داكار

بيترانسيل: داكار 2020 في السعودية استعاد "روح القارة الأفريقية" للحدث

4
فورمولا 1

مكلارين تكشف عن دخولها في شراكة مع راعٍ سابق لفريق ويليامز

5
فورمولا 1

بيريللي: الفورمولا واحد تُجازف بالمزيد من مشاكل حرارة الإطارات في 2020

أحدث ملفات الفيديو

فئات رالي داكار 05:25
رالي داكار

فئات رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 6 - ملخص فئة السيارات / سايد باي سايد 04:15
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 6 - ملخص فئة السيارات / سايد باي سايد

داكار 2020 - المرحلة 6 - ملخص فئة الشاحنات 02:22
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 6 - ملخص فئة الشاحنات

داكار 2020 - المرحلة 6 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد 04:10
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 6 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد

داكار 2020 - المرحلة 6 - صورة اليوم 02:31
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 6 - صورة اليوم

أحدث الأخبار

داكار 2020: ساينز يفوز بالمرحلة السابعة ويُعزز صدارته
DAKR

داكار 2020: ساينز يفوز بالمرحلة السابعة ويُعزز صدارته

بيترانسيل: داكار 2020 في السعودية استعاد "روح القارة الأفريقية" للحدث
DAKR

بيترانسيل: داكار 2020 في السعودية استعاد "روح القارة الأفريقية" للحدث

داكار 2020: باريدا يسجّل أوّل فوز له من بوابة المرحلة السابعة في فئة الدرّاجات
DAKR

داكار 2020: باريدا يسجّل أوّل فوز له من بوابة المرحلة السابعة في فئة الدرّاجات

وفاة الدرّاج المخضرم باولو غونشالفيز إثر حادثة في المرحلة السابعة من داكار 2020
DAKR

وفاة الدرّاج المخضرم باولو غونشالفيز إثر حادثة في المرحلة السابعة من داكار 2020

العطيّة يرغب بانضمام باتون إلى ألونسو في داكار في المستقبل
DAKR

العطيّة يرغب بانضمام باتون إلى ألونسو في داكار في المستقبل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.