بيترانسيل: داكار 2020 في السعودية استعاد "روح القارة الأفريقية" للحدث

استهلّ داكار الفصل الثالث في تاريخه على أرض الشرق الأوسط في يناير/كانون الثاني الجاري ضمن صفقة لخمس سنوات مع المملكة العربية السعودية، مُنهيًا 11 عامًا طاف فيها قطار الرالي قارة أمريكا الجنوبية والتي بدأت في 2009 عقب إلغاء نسخة 2008 في أفريقيا.

وقال بيترانسيل - الذي تواجد ضمن الفصول الثلاثة في تاريخ داكار - أنّ حدث 2020 في المملكة العربية السعودية يُذكّره بأيام تواجد رالي الكروس كانتري ضمن مساره الأصلي بين باريس وداكار.

"المسار مختلف هنا بعض الشيء بالتأكيد عن الماضي، كوننا الآن نملك تقنيات مثل نظام التعقّب وكلّ هذه الأمور" قال بيترانسيل لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "لكنّ وإذا ما تحدّثنا فيما يخصّ المرحلة والمناظر الطبيعية، فالأمر أشبه بعض الشيء بالوضع في أفريقيا. ما يزال المسار أقصر، إذ أذكر في أفريقيا خوض مرحلة في السيارات لمتدت لتسع ساعات. لكنّني أعتقد بأنّ السرعة مختلفة الآن، حيث كنّا نبدأ على نحوٍ بطيئ في مراحل الماضي الطويلة من أجل إدارة المسافة".

وتابع: "الآن نخوض 300 أو 500 كلم بسرعة كاملة كسباق قصير، لذا فإنّ الوضع مختلف بعض الشيء، لكنّ مشابه للماضي في جوانب أخرى. روح أفريقيا بكلّ تأكيد".

جديرٌ بالذكر أنّ بيترانسيل يحتلّ حاليًا المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 16 دقيقة عن زميله المتصدّر كارلوس ساينز الأب.

مع ذلك، أصر الفرنسي على أنّه من غير المرجّح أن يُضيف إلى ألقابه السبعة في داكار هذا العام ما لم يواجه ساينز المتصدّر وناصر العطية الوصيف المشاكل خلال هذا الأسبوع.

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