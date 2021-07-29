تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / آودي تكشف عن سيارتها الكهربائية التي ستخوض بها غمار رالي داكار 2022
رالي داكار أخبار

برودرايف تكشف عن سيارتها المحدّثة لفريق البحرين رايد إكستريم لخوض غمار داكار 2022

كشفت برودرايف النقاب عن التصميم الجديد لسيارتها من طراز "هانتر" والتي سيتسلّح بها فريق البحرين رايد إكستريم ضمن منافسات رالي داكار 2022.

برودرايف تكشف عن سيارتها المحدّثة لفريق البحرين رايد إكستريم لخوض غمار داكار 2022

يأتي تصميم سيارة برودرايف هانتر لكي يلبّي متطلبات اللوائح الجديدة للفئة الأولى بلس التي أعلن عنها مؤخرًا الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، والتي تعد حاليًا الفئة الأعلى برفقة الفئة الأولى E. وقد أُدخلت اللوائح الجديدة للمساعدة في تحقيق التوازن بين أداء سيارات الدفع الرباعي والدفع الثنائي في الفئة الأولى.

وسوف تسير سيارة هانتر على إطارات أكبر، مع زيادة تعليق السير وتوفير مسار أوسع، كما ستحل إطارات يبلغ قطرها 37 بوصة ومزودة بهيكل معدني قياس 17 بوصة مكان الإطارات التي يبلغ قطرها 32 بوصة والمزودة بهيكل معدني قياس 16 بوصة، مع زيادة تعليق السير من 280 مم إلى 350 مم، وزيادة عرض الجسم من 2 متر إلى 2.3 متر لاستيعاب ذلك.

وقد استدعت هذه التغييرات إجراء بعض التعديلات الهامة في نظام الدفع الخاص بسيارة هانتر ونظام تعليق السيارة وهيكلها، فقد أُعيد تشكيل هندسة التعليق باستخدام أذرع تعليق ومخمدات أطول، وباتت هناك مكابح أكبر مزودة بعجلات قياس 17 بوصة. ويزيد نصف قطر الإطار الأكبر من الحمل في مجموعة نقل الحركة، ولذلك عُدِّلت أعمدة الإدارة، وعمود الدفع، ومجموعات التروس الفرقية. هذا ويعني المسار الأوسع أيضًا إعادة تصميم ما يقرب من نصف هيكل السيارة مع إعادة تصميم كامل غطاء محرك سيارة هانتر ليناسب اللوائح الجديدة، مع الحفاظ على نفس المظهر المميز.

وقد اغتنمت شركة برودرايف هذه الفرصة لزيادة مساحة الزجاج الأمامي وملائمة محرك ممسحة جديد قابل للبرمجة لتحسين رؤية السائق، كما تم تحسين الرافعات الموجودة في السيارة لكي تكون أخف وزنًا وأقوى، ولرفع السيارة بشكل أسرع أيضًا، بحيث يمكن تشغيلها الآن بمضخة كهربائية لمزيد من الموثوقية.

من جانبه قال جوس بيتيلي، مدير فريق البحرين رايد إكستريم: "نحن سعداء للغاية لأن المنظمين قد عالجوا التفاوت في اللوائح بين العربات وسيارات الدفع الرباعي من الفئة الأولى، حيث تتمتع الإطارات الأكبر بميزة على التضاريس الوعرة. وقد تعلمنا قدرًا هائلاً من مشاركتنا الأولى هذا العام ووظفنا كل هذه التجارب التعليمية في تحسين السيارة، ونعتقد أن سيارة هانتر الجديدة من الفئة الأولى تمثل خطوة مهمة إلى الأمام. ونتطلع للعودة إلى السعودية خلال شهر يناير، حيث نتطلع إلى خوض التحدي لتحقيق النصر".

وكان فريق البحرين رايد إكستريم قد تنافس بسيارة من الفئة الأولى للمرة الأخيرة في سباق رالي باها أراغون خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهرت سيارة هانتر سرعتها، وحققت أسرع الأوقات في ثماني مراحل من أصل 11.

وتُصنَّع حاليًا أول سيارة هانتر من الفئة الأولى بلس (T1 +) في المقر الرئيسي لشركة برودرايف في المملكة المتحدة، وستنطلق لأول مرة خلال شهر سبتمبر القادم، وستكون السيارة الجديدة متاحة أيضًا للعملاء للمنافسة في فعاليات السباقات العابرة للبلدان التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وراليات باها وفي رالي داكار المزمع إقامته في عام 2022.

المشاركات
التعليقات
آودي تكشف عن سيارتها الكهربائية التي ستخوض بها غمار رالي داكار 2022

المقال السابق

آودي تكشف عن سيارتها الكهربائية التي ستخوض بها غمار رالي داكار 2022
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هوندا بصدد اختبار محرك فيرشتابن المتضرر خلال التجارب الحرة في المجر

4 س
2
فورمولا 1

وولف: الفرق المستمرة في تطوير سياراتها الحالية ستحتاج "عصا سحرية" لتفادي التأخر في 2022

3 س
3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021

5 س
4
فورمولا 1

راسل: لا قوانين بوسعها وضع اللوم في حادثة تسابق كالتي جمعت هاميلتون وفيرشتابن

41 دقيقة
5
فورمولا 1

هل شددت الفورمولا واحد في الماضي أية عقوبة بعد الاعتراض؟

أحدث الأخبار
برودرايف تكشف عن سيارتها المحدّثة لفريق البحرين رايد إكستريم لخوض غمار داكار 2022
رالي داكار

برودرايف تكشف عن سيارتها المحدّثة لفريق البحرين رايد إكستريم لخوض غمار داكار 2022

2 س
آودي تكشف عن سيارتها الكهربائية التي ستخوض بها غمار رالي داكار 2022
رالي داكار

آودي تكشف عن سيارتها الكهربائية التي ستخوض بها غمار رالي داكار 2022

23-07-2021
الإعلان رسمياً عن إنشاء بطولة العالم لراليات كروس كانتري مع رالي داكار كحدث رئيسي
ICCR

الإعلان رسمياً عن إنشاء بطولة العالم لراليات كروس كانتري مع رالي داكار كحدث رئيسي

18-06-2021
برايس الفائز مرتين برالي داكار يوقع عقداً جديداً مع "كاي تي ام"
رالي داكار

برايس الفائز مرتين برالي داكار يوقع عقداً جديداً مع "كاي تي ام"

08-06-2021
آودي توقّع مع بيترانسيل، ساينز وإكستروم ضمن تشكيلتها في داكار 2022
رالي داكار

آودي توقّع مع بيترانسيل، ساينز وإكستروم ضمن تشكيلتها في داكار 2022

31-05-2021
أحدث ملفات الفيديو
داكار 2022: المسار 00:23
رالي داكار
08-06-2021

داكار 2022: المسار

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة السيارات 03:15
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة السيارات

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد 05:08
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد

داكار 2021 - المرحلة 12- ملخص فئة المركبات الخفيفة 02:42
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12- ملخص فئة المركبات الخفيفة

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الشاحنات 02:11
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الشاحنات

الأكثر شعبية اليوم

هوندا بصدد اختبار محرك فيرشتابن المتضرر خلال التجارب الحرة في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا بصدد اختبار محرك فيرشتابن المتضرر خلال التجارب الحرة في المجر

وولف: الفرق المستمرة في تطوير سياراتها الحالية ستحتاج "عصا سحرية" لتفادي التأخر في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الفرق المستمرة في تطوير سياراتها الحالية ستحتاج "عصا سحرية" لتفادي التأخر في 2022

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021

راسل: لا قوانين بوسعها وضع اللوم في حادثة تسابق كالتي جمعت هاميلتون وفيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: لا قوانين بوسعها وضع اللوم في حادثة تسابق كالتي جمعت هاميلتون وفيرشتابن

هل شددت الفورمولا واحد في الماضي أية عقوبة بعد الاعتراض؟
فورمولا 1 فورمولا 1

هل شددت الفورمولا واحد في الماضي أية عقوبة بعد الاعتراض؟

أوجييه سيُساعد تويوتا قدر الإمكان على تطوير سيارة 2022
دبليو آر سي دبليو آر سي

أوجييه سيُساعد تويوتا قدر الإمكان على تطوير سيارة 2022

مرسيدس لم تملك خيارًا سوى استدعاء بوتاس قبل هاميلتون للتوقف في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس لم تملك خيارًا سوى استدعاء بوتاس قبل هاميلتون للتوقف في فرنسا

على مكلارين "التحلي بالواقعية" حيال وتيرة السيارة الحقيقية في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

على مكلارين "التحلي بالواقعية" حيال وتيرة السيارة الحقيقية في النمسا

أحدث الأخبار

برودرايف تكشف عن سيارتها المحدّثة لفريق البحرين رايد إكستريم لخوض غمار داكار 2022
رالي داكار رالي داكار

برودرايف تكشف عن سيارتها المحدّثة لفريق البحرين رايد إكستريم لخوض غمار داكار 2022

آودي تكشف عن سيارتها الكهربائية التي ستخوض بها غمار رالي داكار 2022
رالي داكار رالي داكار

آودي تكشف عن سيارتها الكهربائية التي ستخوض بها غمار رالي داكار 2022

الإعلان رسمياً عن إنشاء بطولة العالم لراليات كروس كانتري مع رالي داكار كحدث رئيسي
كروس كانتري كروس كانتري

الإعلان رسمياً عن إنشاء بطولة العالم لراليات كروس كانتري مع رالي داكار كحدث رئيسي

برايس الفائز مرتين برالي داكار يوقع عقداً جديداً مع "كاي تي ام"
رالي داكار رالي داكار

برايس الفائز مرتين برالي داكار يوقع عقداً جديداً مع "كاي تي ام"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.