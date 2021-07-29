برودرايف تكشف عن سيارتها المحدّثة لفريق البحرين رايد إكستريم لخوض غمار داكار 2022

يأتي تصميم سيارة برودرايف هانتر لكي يلبّي متطلبات اللوائح الجديدة للفئة الأولى بلس التي أعلن عنها مؤخرًا الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، والتي تعد حاليًا الفئة الأعلى برفقة الفئة الأولى E. وقد أُدخلت اللوائح الجديدة للمساعدة في تحقيق التوازن بين أداء سيارات الدفع الرباعي والدفع الثنائي في الفئة الأولى.

وسوف تسير سيارة هانتر على إطارات أكبر، مع زيادة تعليق السير وتوفير مسار أوسع، كما ستحل إطارات يبلغ قطرها 37 بوصة ومزودة بهيكل معدني قياس 17 بوصة مكان الإطارات التي يبلغ قطرها 32 بوصة والمزودة بهيكل معدني قياس 16 بوصة، مع زيادة تعليق السير من 280 مم إلى 350 مم، وزيادة عرض الجسم من 2 متر إلى 2.3 متر لاستيعاب ذلك.

وقد استدعت هذه التغييرات إجراء بعض التعديلات الهامة في نظام الدفع الخاص بسيارة هانتر ونظام تعليق السيارة وهيكلها، فقد أُعيد تشكيل هندسة التعليق باستخدام أذرع تعليق ومخمدات أطول، وباتت هناك مكابح أكبر مزودة بعجلات قياس 17 بوصة. ويزيد نصف قطر الإطار الأكبر من الحمل في مجموعة نقل الحركة، ولذلك عُدِّلت أعمدة الإدارة، وعمود الدفع، ومجموعات التروس الفرقية. هذا ويعني المسار الأوسع أيضًا إعادة تصميم ما يقرب من نصف هيكل السيارة مع إعادة تصميم كامل غطاء محرك سيارة هانتر ليناسب اللوائح الجديدة، مع الحفاظ على نفس المظهر المميز.

وقد اغتنمت شركة برودرايف هذه الفرصة لزيادة مساحة الزجاج الأمامي وملائمة محرك ممسحة جديد قابل للبرمجة لتحسين رؤية السائق، كما تم تحسين الرافعات الموجودة في السيارة لكي تكون أخف وزنًا وأقوى، ولرفع السيارة بشكل أسرع أيضًا، بحيث يمكن تشغيلها الآن بمضخة كهربائية لمزيد من الموثوقية.

من جانبه قال جوس بيتيلي، مدير فريق البحرين رايد إكستريم: "نحن سعداء للغاية لأن المنظمين قد عالجوا التفاوت في اللوائح بين العربات وسيارات الدفع الرباعي من الفئة الأولى، حيث تتمتع الإطارات الأكبر بميزة على التضاريس الوعرة. وقد تعلمنا قدرًا هائلاً من مشاركتنا الأولى هذا العام ووظفنا كل هذه التجارب التعليمية في تحسين السيارة، ونعتقد أن سيارة هانتر الجديدة من الفئة الأولى تمثل خطوة مهمة إلى الأمام. ونتطلع للعودة إلى السعودية خلال شهر يناير، حيث نتطلع إلى خوض التحدي لتحقيق النصر".

وكان فريق البحرين رايد إكستريم قد تنافس بسيارة من الفئة الأولى للمرة الأخيرة في سباق رالي باها أراغون خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهرت سيارة هانتر سرعتها، وحققت أسرع الأوقات في ثماني مراحل من أصل 11.

وتُصنَّع حاليًا أول سيارة هانتر من الفئة الأولى بلس (T1 +) في المقر الرئيسي لشركة برودرايف في المملكة المتحدة، وستنطلق لأول مرة خلال شهر سبتمبر القادم، وستكون السيارة الجديدة متاحة أيضًا للعملاء للمنافسة في فعاليات السباقات العابرة للبلدان التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وراليات باها وفي رالي داكار المزمع إقامته في عام 2022.