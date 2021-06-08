برايس الفائز مرتين برالي داكار يوقع عقداً جديداً مع "كاي تي ام"

منذ أولى مشاركاته في رالي داكار مع العلامة النمساوية في 2015، بات برايس أحد أكثر المشاركين شهرة في عالم راليات كروس كانتري، حيث أحرز الفوز باللقب مرتين ضمن فئة الدراجات، عامي 2016 و2019، إضافة إلى ثلاث منصات تتويج.

وكان الأسترالي بين منافسي الصدارة في نسخة 2021 على متن هوندا، قبل أن يتعرض لحادثة كبيرة في المرحلة التاسعة تسببت بكسر في عظم الترقوة واضطر للانسحاب.

وخضع صاحب الـ 33 عاماً إلى ثلاث عمليات جراحية منذ ذلك الحين حيث من المتوقع أن يواصل تعافيه ليكون مستعداً للمشاركة في بطولة العالم لراليات كروس كانتري ضمن فئة الدراجات هذا الصيف.

ومع إكمال فترة الموسمين الإضافيين في عقده الجديد، سيكون برايس قد أمضى تسع سنوات مع "كاي تي ام".

حيث قال: "أنا متحمس جداً لتوقيع العقد الجديد! أشعر أنهم بمثابة عائلتي الكبيرة، وهم بمثابة منزلي عندما أكون بعيداً عن المزل".

وأكمل: "آمل أن أتمكن من رد الجميل على ثقتهم بي، وذلك عبر تحقيق عدة انتصارات".

وأردف: "أسعى للعودة على متن الدراجة بأسرع وقت ممكن. الهدف هو وبالتأكيد تحقيق لقب داكار مجدداً خلال العامين المقبلين، أو لقبين إن استطعت!".

من جهته قال جوردي فيلادومس مدير فريق "كاي تي ام": "تسرنا مواصلة التعاون مع توبي مستقبلاً للبناء على كل ما حققناه معاً".

وأكمل: "توبي دراج متميز، ونحن ندرك تماماً عدم وجود أي شك حيال قدراته الذهنية والبدنية. لقد جمعتنا لحظات خاصة على مر السنين معاً، لحظات لا تنسى".

واختتم: "لدينا تشكيلة قوية للغاية في فريقنا، ونحن فخورون بمواصلة توبي العمل معنا، لا نكاد نطيق صبراً لمواصلة العمل معه في داكار 2022".

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