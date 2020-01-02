بدء الفحص الفني للمركبات المشاركة في رالي داكار 2020 في السعودية

ستكون 351 مركبة مشاركة في النسخة الـ 42 من رالي داكار على موعد مع جميع أنواع الفحوصات الفنية، حيث تستضيفها مدينة جدّة وتحديدًا منشآت إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، إذ ستستمر عمليات الفحص على مدار ثلاثة أيام سيخضع خلالها المتنافسون إلى الفحوصات المطلوبة قبل خوض معترك الرالي الأشهر.

وتتضمّن عمليات الفحص الجانب الإداري (فحص الرُخص، تسجيل المركبات، التأمين، إلى آخره)، وكذلك الجانب التقني، وذلك من أجل ضمان امتثال المركبات لقوانين السباق وتعليمات الآمان.

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وسيتمّ خلال أوّل يوم من عمليات الفحص استدعاء السائقين والدرّاجين السعوديين - الذين سيكتشف العديد منهم رالي داكار للمرّ الأولى - إلى منصّات مختلفة، ولكن كذلك أحد حاملي اللقب سيكون من بينهم، وتحديدًا الهولندي إيدوين سترافر الذي حصد لقب داكار في 2019 ضمن فئة "أصلي من قِبَل موتول" للدرّاجين من دون مساعدة.

وفي المُجمل، وخلال اليوم الأوّل من عمليات الفحص، والتي ستُقام بشكل أساسي خلال فترة ما بعد الظهر، سيتمّ فحص 80 مركبة تقريبًا.

جديرٌ بالذكر أنّ رالي داكار 2020 سينطلق في الـ 5 من يناير/كانون الثاني المُقبل من مدينة جدة وينتهي في القديّة في الـ 17 من ذات الشهر، حيث سيخوض المشاركون مراحل صعبة ومخادعة بطول إجمالي يبلغ 7500 كلم.