أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
رالي داكار / أخبار عاجلة

بدء الفحص الفني للمركبات المشاركة في رالي داكار 2020 في السعودية

المشاركات
التعليقات
بدء الفحص الفني للمركبات المشاركة في رالي داكار 2020 في السعودية
02-01-2020

وصل قطار المشاركين في رالي داكار 2020 إلى المملكة العربية السعودية، إذ تفصلنا أيام قليلة عن انطلاقة أوّل نسخة من حدث الراليّات الأصعب تُقام في الشرق الأوسط، حيث توشك عملية الفحص الفني للمركبات المشاركة على البدء.

ستكون 351 مركبة مشاركة في النسخة الـ 42 من رالي داكار على موعد مع جميع أنواع الفحوصات الفنية، حيث تستضيفها مدينة جدّة وتحديدًا منشآت إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، إذ ستستمر عمليات الفحص على مدار ثلاثة أيام سيخضع خلالها المتنافسون إلى الفحوصات المطلوبة قبل خوض معترك الرالي الأشهر.

وتتضمّن عمليات الفحص الجانب الإداري (فحص الرُخص، تسجيل المركبات، التأمين، إلى آخره)، وكذلك الجانب التقني، وذلك من أجل ضمان امتثال المركبات لقوانين السباق وتعليمات الآمان.

اقرأ أيضاً:

وسيتمّ خلال أوّل يوم من عمليات الفحص استدعاء السائقين والدرّاجين السعوديين - الذين سيكتشف العديد منهم رالي داكار للمرّ الأولى - إلى منصّات مختلفة، ولكن كذلك أحد حاملي اللقب سيكون من بينهم، وتحديدًا الهولندي إيدوين سترافر الذي حصد لقب داكار في 2019 ضمن فئة "أصلي من قِبَل موتول" للدرّاجين من دون مساعدة.

وفي المُجمل، وخلال اليوم الأوّل من عمليات الفحص، والتي ستُقام بشكل أساسي خلال فترة ما بعد الظهر، سيتمّ فحص 80 مركبة تقريبًا.

جديرٌ بالذكر أنّ رالي داكار 2020 سينطلق في الـ 5 من يناير/كانون الثاني المُقبل من مدينة جدة وينتهي في القديّة في الـ 17 من ذات الشهر، حيث سيخوض المشاركون مراحل صعبة ومخادعة بطول إجمالي يبلغ 7500 كلم.

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
ديبريه يُشارك مع ريد بُل في داكار 2020 في السعوديّة

المقال السابق

ديبريه يُشارك مع ريد بُل في داكار 2020 في السعوديّة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار

رالي داكار Next session

داكار 2020

داكار 2020

٥ يناير - ١٧ يناير

الأكثر شعبية

1
رالي داكار

بدء الفحص الفني للمركبات المشاركة في رالي داكار 2020 في السعودية

38د
2
فورمولا 1

ويليامز تنوي رفع المستوى بما يتناسب مع الحقبة الحديثة للفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

عرض تشويقي لرالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية 03:14
رالي داكار

عرض تشويقي لرالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية

أهم مجريات المرحلة الختامية لرالي داكار 2019 - الدراجات 04:28
رالي داكار

أهم مجريات المرحلة الختامية لرالي داكار 2019 - الدراجات

أهم مجريات المرحلة الختامية من رالي داكار 2019 - السيارات 05:32
رالي داكار

أهم مجريات المرحلة الختامية من رالي داكار 2019 - السيارات

أهم مجريات المرحلة الختامية من رالي داكار 2019 - الشاحنات 02:28
رالي داكار

أهم مجريات المرحلة الختامية من رالي داكار 2019 - الشاحنات

أهم مجريات المرحلة التاسعة من رالي داكار 2019 - السيارات 07:11
رالي داكار

أهم مجريات المرحلة التاسعة من رالي داكار 2019 - السيارات

أحدث الأخبار

بدء الفحص الفني للمركبات المشاركة في رالي داكار 2020 في السعودية
DAKR

بدء الفحص الفني للمركبات المشاركة في رالي داكار 2020 في السعودية

ديبريه يُشارك مع ريد بُل في داكار 2020 في السعوديّة
DAKR

ديبريه يُشارك مع ريد بُل في داكار 2020 في السعوديّة

العطية وسعي لفوزٍ ثانٍ على التوالي في داكار على الأراضي السعودية
DAKR

العطية وسعي لفوزٍ ثانٍ على التوالي في داكار على الأراضي السعودية

هل تبتسم السعوديّة لابنها يزيد الراجحي للفوز برالي داكار 2020؟
DAKR

هل تبتسم السعوديّة لابنها يزيد الراجحي للفوز برالي داكار 2020؟

كيف يُمكن لساينز أن يفوز بلقبه الثالث في داكار من بوابة السعودية في 2020؟
DAKR

كيف يُمكن لساينز أن يفوز بلقبه الثالث في داكار من بوابة السعودية في 2020؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.