الكشف عن مسار داكار 2025 والخصائص الجديدة للرالي الأعرق في المملكة العربية السعودية

ضمن عرض تقديمي اليوم السبت، تم الإعلان بأن رالي داكار 2025 سينطلق في 3 يناير/كانون الثاني القادم من مدينة البيشة وسيُختتم في الـ 17 من الشهر ذاته في الشبيطة.

وقد حاول دايفيد كاستيرا مدير الرالي في هذه النسخة أن يحقق التوازن المطلوب من أجل الحفاظ على الإثارة حتى النهاية، ولكن مع بعض التحديات والعوائق الرئيسية مثل مرحلة الـ 48 ساعة المشهورة الآن والتي تم تقديمها العام الماضي، المرحلة الماراثونية الخاصة، انطلاقة ضخمة لجميع المشاركين والمرور من صحراء الربع الخالي القاسية حتى نهاية الحدث.

لكن لعلّ التغيير الأبرز في هذه النسخة هو الفارق في المسارات بين السيارات/الشاحنات وبين الدراجات في أيام معينة، ما دفع المنظمة إلى تصميم مسارات أكثر من المعتاد.

هذا إلى جانب ما قد تكون مرحلة على شاكلة الباور الستيج، مثل المقامة كل أحد ضمن جولات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، وذلك في محاولة لتقريب الرالي الصحراوي أكثر إلى العامة.

ما الجديد في نسخة 2025 من رالي داكار

بالرُغم من أنه أصر على الرغبة في الإبقاء على رحلة المتنافسين في الربع الخالي ضمن صيغتها الحالية، لكن كاستيرا شعر بأنه يجب إدخال تغيير ما للحفاظ على ترقب وحماسة المشاركين.

حيث قال: "صممنا هذا العام مسارات مختلفة للسيارات، الشاحنات والدراجات. لذلك لدينا مرحلة الـ 48 ساعة، والتي تستمر ليومين، لهذا أعمل على اربع مراحل خاصة إضافية لهذه الفئات، وهنالك تبعات في ثلاثة جوانب لذلك".

وأضاف: "الأمر الأول هو أن المتواجدين في الخلف، الهواة، سينهون متأخرًا جدًا، في الليل. وإذا انطلقوا سويًا، فسيجتمعون لإعادة التزود بالوقود وسيعودون من جديد لإكمال المرحلة".

وتابع: "الأمر الثاني الذي سينتج عن المراحل والمسارات الجديدة هو أن سائقي السيارات سيتعين عليهم الاعتماد كثيرًا على الملاحة (من دون أثر من الدراجات). فيما يتمثل الأمر الثالث في السلامة، ولا سيما للدراجات التي لن تختلط مع السيارات ولن تواجه الغبار ولن يتجاوزوا بعضهم البعض".

وأردف: "في المقابل، أنهينا المسار بالربع الخالي، حيث يرغب الجميع بالكثبان الرملية، لكن لن تكون هنالك مراحل طويلة للغاية في منتصف الرالي، وسأفعل ما لا يتوقعه أحد".

وأكمل: "ستكون لدينا 3 أيام، مع المرحلتين 10 و11 مع كثبان رملية كبيرة، ونختتم مع مرحلة الـ 12 الصغيرة، مع انطلاقة ضخمة تذكرنا بالأيام القديمة في داكار، عندما كان الجميع ينطلقون سويًا".

خصائص رالي داكار 2025

أراد كاستيرا تحسين كل فئة، لذلك ستكون هنالك مسارات مختلفة للسيارات/الشاحنات والدراجات في مراحل معينة، لكن الأمر ليس هكذا وحسب، حيث سينطلق الرالي مع مرحلة تمهيدية ومسار يبدأ وينتهي في البيشة. فيما يتوجه المتنافسون نحو الربع الخالي الخطير في المراحل 10،11 و12، مع مراحل خاصة ستتجاوز 350 كلم إلى جانب مرحلة الـ 48 ساعة.

أما على الجانب التقني، فستكون هنالك كذلك بعض التغييرات، مع تركيز خاص على فئة تي2/ستوك، إذ تعمل المنظمة على استمالة المزيد من المصنعين للانضمام إلى تويوتا، حيث صرّح كاستيرا بأن جاغوار أو ديفندرز قد يكونا مرشحين، لكنه يفكر أكثر في 2026 "لأن جلب مصنعين جدد يتطلب وقتًا".

فيما ستراقب "أيه أس أو" أداء كل سيارة في فئة أولتميت، عبر استخدام نظام توازن للأداء مشابه للمستخدم في بطولة العالم لسباقات التحمل. مع ذلك، سيكون هذا معتمدًا فقط على الطاقة المولدة من السيارة من خلال المحرك. وهذا يسمح وفقًا لكاستيرا "بأن تكون دقيقًا جدًا حيال طاقة كل سيارة لبلوغ هذا التوازن".