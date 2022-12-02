الكشف عن كامل تفاصيل مسار رالي داكار 2023

سيُقام الرالي بأكمله على أراضي المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة على التوالي. لكن، تمّ تعديل المسار وتغييره خصيصاً من أجل إطالته، حيث يتألف الرالي الأشهر في العالم من 14 مرحلة لنسخة 2023، مقارنة بـ 12 العام الماضي.

وستنطلق المنافسات الحماسية من مخيم البحر على الشاطئ الغربي للمملكة، مع مرحلة تمهيدية قصيرة سيتحدد عبرها ترتيب الانطلاقة.

ومن هناك، سيتجه المشاركون من البحر الأحمر حتى الشاطئ الشرقي، لمسافة تصل إلى 8.549 كيلومتر، منها 4.706 كيلومتراً ضد عقارب الساعة مع مراحل خاصة.

سينتقل الرالي بين مدن مثل العُلا، حائل والرياض طوال 16 يوماً، حيث ستكون العاصمة مكان الاستراحة في منتصف الرالي يوم 9 يناير/كانون الثاني.

وأغلب القسم الثاني سيكون مجاوراً للساحل الشرقي حيث ستكون الدمام نهاية الخط.

وسيمضي المشاركون أربعة أيام في صحراء الربع الخالي المعروفة بظروفها الجوية الصعبة ورمالها المميزة.

حيث قال دايفيد كاستيرا مدير الرالي في تصريح لوسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنه مسار عملنا عليه بهدف زيادة صعوبته قليلاً مقارنة مع السنوات السابقة".

وأكمل: "الأسبوع الأول سيكون مثل داكار الذي نعرفه، مع كثبان رملية، ورمال ومراحل سريعة وتقنية، وكيلومترات كثيرة، وهذا مماثل للنسخ التي عرفناها بالفعل حتى الآن".

وتابع: "أما في الأسبوع الثاني، فستتغير الوتيرة كلياً. سنتحول من مراحل طويلة إلى أخرى أقصر لكن مع الكثير من الكثبان الرملية، وهذا ما سيغير من صفات داكار".

واسترسل: "هناك أكثر من 200 كيلومتر في اليوم، ستكون مكونة من كثبان رملية بالكامل. إنها المرة الأولى التي نضيف فيها مساراً كهذا بين الأسبوعين".

ستلعب صحراء الربع الخالي دوراً محورياً لكونها ستستضيف المرحلة الماراثونية، التي تمتد على المرحلتين 11 و12، حيث يتم منع أية مساعدة خارجية لأطقم الفرق، ما يعني بأن المشاركين سيعتمدون بالكامل على أنفسهم في حال حصلت أية مشاكل مع المركبات.

"ليست هناك آثار لأي شيء: لا حيوانات، لا أشخاص، لا آثار أقدام" قال كاستيرا معلقاً على المرحلة الماراثونية.

وأكمل: "إنها فارغة تماماً. وذلك أمر مثير للحماسة حقاً، لأنها كثبان رملية حقيقية. الكثبان الرملية التي كنا نشاهدها سابقاً ليست صعبة جداً لأنها غير متقاربة، أما الآن ستشكل بالفعل مستوى آخر من الصعوبة".

يشارك في رالي داكار 365 مركبة ضمن جميع الفئات. بينما تتصدر فرق تويوتا، آودي وبرودرايف - البحرين رايد اكستريم، أهم المنافسات على صدارة فئة السيارات.