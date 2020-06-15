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رالي داكار / أخبار عاجلة

الكشف عن فريق "البحرين رايد اكستريم" قبل انطلاقة رالي داكار 2021

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الكشف عن فريق "البحرين رايد اكستريم" قبل انطلاقة رالي داكار 2021
15-06-2020

كشفت مملكة البحرين عن فريق وسيارة جديدين ستشارك بهما في نسخة 2021 المقبلة من رالي داكار الأسطوري.

سيطلق على الفريق اسم "البحرين رايد اكستريم"، ويعتبر أحدث مشاركات مملكة البحرين في عالم سباقات المحركات بعد شراكة صندوق الثروة السيادية ممثلاً بشركة ممتلكات القابضة مع "برودرايف" الشركة العالمية الرائدة في مجال رياضة المحركات.

وتمّ تصميم سيارة تي1 التي ستشارك في رالي داكار تحت لواء فريق البحرين رايد اكستريم بناءً على الخبرة التنافسية العالمية الكبيرة التي تمتلكها "برودرايف" على مدار أكثر من ثلاثة عقود. ورداً على أحدث تعديلات قوانين رالي داكار والمسار الجديد، فقد اختار الفريق العمل على سيارة رباعية الدفع مزودة بمحرك بسعة 3.5 ليتراً سداسي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني. وكان العمل على تطوير السيارة والمحرك قد انطلق منذ منتصف 2019، حيث يتم العمل على تجميع السيارة الأولى حالياً في بانبوري، المملكة المتحدة.

وستكون السيارة "بي آر أكس تي1" متميزة بمظهرها، مع كسوة لونية يندمج فيها اللون الأحمر بتصميم جميل من قبل "كالوم"، أحد أهم الأسماء بين مصممي السيارات في العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية.

ويقود المشروع دايفيد ريتشاردز كمدير لفريق "بي آر أس"، مؤسس ورئيس "برودرايف". الملاح الفائز بلقب بطولة العالم في الراليات لموسم 1981، وقد لعب دوراً كبيراً كذلك في تطوير رياضة السيارات في الشرق الأوسط خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي. 

وكانت أولى مشاركات "برودرايف" مع فريق بورشه للراليات، والذي أحرز الفوز في أول موسم من بطولة الشرق الأوسط للراليات عام 1983.

وتحت إدارته، تحولت "برودرايف" لتصبح إحدى أهم الشركات وأنجحهم في عالم رياضة المحركات، مع الفوز بستة راليات عالمية؛ خمسة ألقاب في لومان، وإدارة المشاركة العالمية للعديد من أهم المصنعين حول العالم. وعمل ريتشاردز شخصياً على قيادة فريقي بينيتون و"بار" في الفورمولا واحد، ليأخذ الأخير إلى المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين لموسم 2004. 

حيث قال ريتشاردز: "يعتبر رالي داكار أحد أعظم التحديات في عالم السباقات، والتحدي الذي لطالما أرادت ’برودرايف’ خوضه منذ زمن طويل؛ وكنا ننتظر الفرصة الملائمة. جاءت الفكرة من معالي سموّ الأمير سلمان؛ أن تشارك البحرين بفريق. وتلك كانت ولادة فريق ’بي آر أكس’".

وأكمل: "كان فريق التصميم لدينا يعمل على السيارة منذ أكثر من تسعة أشهر. وكنا بالفعل نقيّم المحرك على جاهز الداينو خاصتنا في بانبوري، كما تمّ كذلك تجميع الهيكل الأول ضمن ورشة العمل. إن إنشاء الفريق الجديد يعتبر مصدر سعادة حقيقية لنا جميعاً، ونحن نثق تماماً بأننا أنشأنا الفريق والسيارة المثاليَين لخوض رالي داكار".

من جهته، قال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة "ممتلكات": "تفخر البحرين بتاريخها العريق في رياضة السيارات، وبدعم المشاريع الطموحة؛ فريق ’بي آر أكس’ يعتبر التمثيل الأفضل لذلك. إن  الخبرة التي يمتلكها دايفيد ريتشاردز وفريقه ورغبة البحرين بإظهار وإبراز منطقتنا للعالم، جعلا من هذا المشروع مغامرة مثيرة لبلادنا ولشركة ’ممتلكات’. عندما يصل فريق ’بي آر أكس’ إلى خط انطلاقة رالي داكار، ستكون تلك لحظة فخر كبير، وفصلاً جديداً في تاريخ رياضة السيارات البحرينية نتطلع جميعنا قدماً لكتابته".

وبالرغم من أن "برودرايف" لم تكشف بعد عن تشكيلة السائقين المشاركة، لكن من المتوقع أن يكون ناني روما الإسباني من بين أبرز المرشحين للمشاركة.

ويبدو كذلك أن "برودرايف" أبدت اهتمامها بخدمات كارلوس ساينز، لكن من المتوقع أن يجدد أسطورة الراليا عقده الحالي مع "أكس-رايد ميني" لعام إضافي.

وهناك كريس ميك الذي قد يكون مرشحاً أيضاً لمزاملة روما، لكن الفريق لم يحسم قراره بعد حيال التشكيلة الكاملة التي سيشارك بها في رالي داكار 2021 على أراضي المملكة العربية السعودية.

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سيارة فريق البحرين رايد اكستريم

سيارة فريق البحرين رايد اكستريم
1/2

الصورة من قبل: برودرايف

سيارة فريق البحرين رايد اكستريم

سيارة فريق البحرين رايد اكستريم
2/2

الصورة من قبل: برودرايف

 

 

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