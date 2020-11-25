الكشف عن تفاصيل مسار رالي داكار 2021 في المملكة العربية السعودية

سيبلغ طول مسار رالي داكار 2021 في المملكة العربية السعودية 7700 كيلومتراً تقريباً مقسّمة على 12 مرحلة، وسيكون المسار جديداً بنسبة 80-90 بالمئة وسيحمل المزيد من التحديات أمام المشاركين الذين بلغ عددهم 555 (321 مركبة).

ستنطلق النسخة الثانية من داكار في المملكة العربية السعودية يوم 3 يناير/كانون الثاني المقبل من مدينة جدة، وذلك بعد أشهر من العمل الجاد لجميع الأطراف: منظمة أماوري الرياضية المنظمة للحدث والسلطات السعودية المحلية، بهدف إقامة الرالي الشهير بالرغم من التحديات التي تفرضها الجائحة العالمية الحالية.

وستكون هناك مرحلة تمهيدية بطول 11 كيلومتراً يوم الثاني من يناير، سيتمّ من خلالها تحديد ترتيب الانطلاقة لليوم التالي.

وستقام النسخة رقم 43 على مسار بطول 7646 كيلومتراً (4767 منها خاضعة للتوقيت)، موزعة على 12 مرحلة تنطلق من جدة باتجاه صحراء الربع الخالي لتنتهي في جدة يوم 15 يناير، مروراً بالعاصمة الرياض وكذلك يوم الاستراحة في حائل.

وستتواجد جميع الأسماء الشهيرة والعريقة ضمن فئات الرالي بالكامل، إضافة إلى 16 سيدة مشاركةً بينهم. وتمتلك بلدان فرنسا، إسبانيا والتشيك العدد الأكبر من المشاركين في هذه النسخة.

مزيد من التنافسية ورفع مستويات السلامة

وبالرغم من أن عدد الكيلومترات الإجمالية الخاضعة للتوقيت أقل بشكل طفيف من العام الماضي، لكن هذا تمّ بتوجيه من دايفيد كاستيرا مدير الرالي الذي يودّ الدفع نحو المزيد من التنافسية مقابل رفع مستويات السلامة.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد غيّرنا كامل المسارات بنسبة 80-90 بالمئة، وذلك تمّ بمساعدة السلطات في المملكة العربية السعودية حيث قدموا لنا العديد من الأماكن الجديدة، إذ بوسعنا إقامة خمس نسخٍ من داكار مختلفة عن بعضها البعض تماماً هنا".

وتابع: "إنه مسار مختلف تماماً عن العام الماضي. الفكرة الأولى لدينا كانت تتمحور حول الموازنة بين أسبوعي الرالي. علاوة على ذلك لقد وضعنا بعين الاعتبار الناحية الرياضية طوال الوقت. المرحلة الأصعب هي الـ 11، والتي لن تُعجب البعض. خلال الأسبوع الأول هناك 2-3 مراحل صعبة، لكن بعدها مراحل سهلة مع مسافات أقل وذلك يسمح للمشاركين بتنفس الصعداء قبل يوم الاستراحة".

وأردف: "إيقاع المشاركة سيتغير كذلك بين المراحل. هناك 300 كيلومتراً أقلّ من العام الماضي، لكنّ طبيعة المراحل التقنية والرياضية مختلفة. أنا واثق أن نسخة 2021 ستكون أكثر صعوبة من العام الماضي حيث سيتجه المشاركون في المرحلتين 2 و3 إلى الكثبان الرملية مباشرة في الصحراء".

لا تبديل للإطارات لسائقي النخبة ضمن فئة السيارات خلال المرحلة الماراثونية

وسيضم رالي داكار 2021 مرحلة ماراثونية - يخوضها المشاركون من دون أية مساعدة - ما بين المرحلتين 7 و8، من حائل حتى النيوم مع معسكر مبيت في سكاكا. اليوم الأطول سيكون الرابع، بين وادي الدواسر والرياض، بينما ستكون المرحلة الخاصة - المرحلة ما قبل الأخيرة - مع المزيد من الكيلومترات ما بين العُلا وينبع (511 كيلومتراً خاضعة للتوقيت).

وخلافاً لنسخة العام الماضي التي انتهت في القدية، ستكون جدة هي المحطة الختامية لنسخة 2021 على شواطئ البحر الأحمر.

ستحمل المرحلة الماراثونية الكثير من التحديات، إذ سيضطر المشاركون إلى إدارة سرعتهم ووتيرتهم وكذلك عدم الإضرار بمركباتهم.

كتيّب إلكتروني للمسار قبل 10 دقائق من انطلاق المرحلة

علاوة على برتوكولات كورونا المتبعة - من بينها فحوص "بي.سي.آر" قبل الوصول وقبل بداية الرالي كذلك - فإن المشاركين سيخضعون إلى حجر مدته 48 ساعة بعد وصولهم، إضافة إلى تحديد وجهات التنقل وكذلك المحافظة على قوانين التباعد الاجتماعي ضمن معسكر المبيت.

وستضم نسخة 2021 من رالي داكار عدة إضافات، لعل أهمها كتيّب المسار الإلكتروني (بشكل جهاز لوحي محمول)، لسائقي النخبة ضمن فئات السيارات، الشاحنات وسايد باي سايد. علاوة على ذلك، سيتم تقديم الكتيب الإلكتروني قبل 10 دقائق فقط من انطلاق المرحلة ضمن الفئات السابقة، وقبل 20 دقيقة لفئة الدراجات.

بزات مزودة بوسائد هوائية إلزامية ضمن فئة الدراجات

عمل مسؤولو داكار بشكل وثيق مع الاتحاد الدولي للدراجات النارية وكبار مصنّعي البطولة لمحاولة تعزيز ورفع مستويات السلامة في الرالي العريق. لذا، باتت بزّات الوسائد الهوائية إلزامية لجميع مشاركي الدراجات والمركبات رباعية العجلات، إضافة إلى عدة بروتوكولات لخفض مستويات السرعة.

العامل الهام الآخر هو درجات الحرارة. في يناير، تصل أعلى درجة حرارة خلال فصل الشتاء في المملكة إلى حدود 30 درجة مئوية، وأقلها 0 مئوية خلال الليل. علاوة على ذلك، ستكون ساعات النهار أقلّ وذلك ما يعني أن عدداً أكبر من المشاركين سيصلون في الليل إلى معسكر المبيت. ولتفادي المشاكل الأمنية، سيتم السماح باستعمال أجهزة تحديد المواقع العالمية خلال الليل.

المزيد من التنبيهات الصوتية لتعزيز الأمان في داكار

في هذه النسخة ستكون هناك تنبيهات صوتية تحذّر المشاركين عند الاقتراب من مناطق خطرة. لذا عند الاقتراب من منطقة خطرة من الدرجة 2 أو 3 (حيث 3 هي الدرجة القصوى)، فسيخرج صوت تنبيه خاص يحذّر المشاركين. إضافة إلى ذلك، ستكون هناك مناطق لخفض السرعة لا تتجاوز فيها المركبات 90 كيلومتراً في الساعة.

ما يقارب 30 مركبة مشاركة في فئة "داكار الكلاسيكية"

تمّ تقديم فئة جديدة هي "داكار الكلاسيكية" لنسخة هذا العام، وستضمّ مركبات من طرازات ما قبل عام 2000، نالت الموافقة على المشاركة في الرالي بعد إجراء الفحوص الفنية المناسبة. وتمّ تأكيد 26 مركبة مشاركة (54 مشاركاً) حتى الآن، من بينها شاحنتان تاريخيتان وسيارة فولكسفاغن - إيلتيس (الفائزة بنسخة 1980) وكذلك مرسيدس جي 320.

تمّ تحضير مسار فئة "داكار الكلاسيكية" من قبل أخصائيَي المركبات التاريخية إيف لوبيه وآلان لوبز. وسيضم 12 مرحلة، لكن على مسارات أقلّ صعوبة تتراوح بين 200 إلى 300 كيلومتر في اليوم الواحد.

حيث قالت منظمة أماوري الرياضية في بيان لها: "لن نرى مركبات داكار الكلاسيكية تقطع الكثبان الرملية، بل على مسارات رملية تخفض من صعوبة المسارات الرملية على المركبات".

إضافة إلى ذلك، سيتواجد في المرحلة الماراثونية معسكر مبين خاص ومبسّط في سكاكا، مماثل للمعسكرات التي كانت شائعة خلال فترة ثمانينات القرن الماضي. ستكون تلك مغامرة حقيقية وعودة جميلة إلى الماضي.