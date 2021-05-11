الكشف عن التفاصيل الأولى لرالي داكار 2022 في المملكة العربية السعودية

عندما ترك رالي داكار أمريكا الجنوبية متوجهًا للمملكة العربية السعودية في 2020 كجزءٍ من اتفاقٍ مدته خمس سنوات، كان الباب مفتوحًا لاستضافة دول أخرى جزءًا منه بعد انتهاء مدة بند حصرية إقامته بالمملكة لعامٍ واحد.

مع ذلك، وبسبب القيود على السفر التي أعاقت دايفيد كاستيرا مدير الرالي عن إجراء مهمة استطلاع في مناطق جديدة، اتخذ قرارٌ بأن يبقى رالي داكار في نسخته الـ 44 في المملكة العربية السعودية.

سينطلق الرالي من مدينة حائل شمال وسط المملكة العربية السعودية في الأول من كانون الثاني (يناير) 2022، على أن ينتهي في مدينة جدة في الرابع عشر من ذات الشهر، مع يوم راحة في منتصف الرالي في العاصمة الرياض.

كان العام 2017 آخر عامٍ يقام فيه مرحلة خاصة كاملة في الثاني من كانون الثاني، فيما لم تقم أية منافسات في الأول من كانون الثاني منذ نسخة 2012.

سيمر مسار الرالي في 2022 بموازاة الخليج العربي قبل التوغّل في صحراء الربع الخالي، وهي منطقة شاسعة مساحتها 650 ألف كيلومتر مربع جنوب شرقي المملكة، والتي ستكون "المسرح الرئيسي" للمنافسات في نسخة 2022.

وبعد العديد من بواعث القلق حول سلامة المتسابقين في الزيارة الأولى للمملكة في 2020، عندما أقيمت بعض المراحل في مناطق متاخمة للربع الخالي وشهدت وفاة الدرّاج البرتغالي المخضرم باولو غونسالفس، توصل القائمون على الرالي لحلٍّ فريد بتقديم حدث أكثر أمانًا هذه المرة.

وبينما يمتد المسار عميقًا في الربع الخالي سيجتاز المتسابقون أخطر قسمٍ من المنطقة ضمن مرحلة وصل، مكملين ثلاثة أيام من المراحل المؤلفة "مئة بالمئة من كثبان رملية ومخيّم مبيت على الطراز القديم".

وللخروج من هناك من أجل يوم الراحة في الثامن من كانون الثاني، ستنظّم "أيه أس أو" عملية نقل جوي إلى الرياض، عاصمة المملكة.

وعلى الرغم من أن دايفيد كاستيرا لم يكشف عن تفاصيل كل مرحلة والمسافة الإجمالية للمراحل الخاصة للرالي ومراحل الوصل، إلا أنه قال بأنه سيكون "حوالي 4000 كيلومتر من المراحل الخاصة، وما بين 2500 إلى 3000 كيلومتر من مراحل الوصل"، كما سيكون هنالك مرحلتان بمسارٍ دائري حول نفس مخيّم المبيت ومرحلة ماراثونية، لن يسمح بها بأي مساعدة خارجية ليلًا، ولإضافة الإثارة، ستكون هذه المرحلة داخل الربع الخالي.

مسار رالي داكار 2022 تصوير: A.S.O.

وقال كاستيرا: "هنالك دائمًا قصةً ترويها عندما تتحضّر لرالي داكار، عندما لم نتمكّن من زيارة بلدين أو ثلاثة قلنا (ماذا نفعل؟) استمعت للناس وأخبروني بأنه كان هنالك الكثير من الصخور، والقليل من الكثبان الرملية. لذا سنبدأ في حائل، الأمر الذي يسمح لنا ببداية رملية من دون غبار، وهكذا يمكن للمتسابقين الشعور بالألفة منذ البداية، لن يكون هذا سهلًا، ولكن رويدًا رويدًا بدون مفاجئات مع بعض الكثبان الرملية".

وأضاف: "سنتوجّه بعدها جنوبًا، سندخل الربع الخالي لنعبر الكثبان الرملية حيث فيها الكثير منها، سيكون لدينا ثلاثة مراحل خاصة مؤلفة كلها من الكثبان الرملية وحسب، مع مخيّم مبيت في الوسط، الأمر الذي سيسمح لنا بالعودة إلى جذور الرالي: لا عربات تخييم للنوم فيها، وهذه هي الروح التي أحبها، والتي لطالما تمتّع بها الرالي".

وتابع قائلًا: "بعدها سيكون لدينا أسبوع أخير عادي إن جاز التعبير، مع تشديد أكثر على الملاحة، مسارات عبر الصخور الضخمة، والبحث عن الدويان، وأيضاً مع كثبان رملية. وإجمالًا، ستكون مثل حمام رملي لأننا سنواجه رمالًا أكثر بكثير مما رأيناه في العامين الماضيين".

كانت إحدى التحدّيات في رالي داكار 2021 تقديم كتّيب الطريق الإلكتروني للسائقين في فئات السيارات والمركبات الصحراوية الخفيفة "تي 3" و "تي 4" والشاحنات، وفي نسخة 2022 سيمتد استخدام الكتّيب الإلكتروني إلى جميع المشاركين في تصنيف النخبة في فئتي الدرّاجات النارية ثنائية العجلات ورباعية العجلات "كوادز".

ومن الأمور الجديدة هذا العام مشاركة مجموعة من السيارات الكهربائية التي ستعمّم مشاركتها تدريجيًا وصولًا للعام 2030، إذ سيتم الاستغناء عن محرّكات الاحتراق الداخلي العاملة بالبنزين أو الديزل وفق جدولٍ زمني تدريجي خاضع للتطورات التقنية. وستسمى الفئة الجديدة "تي 1 – إي" للسيارات النموذجية الكهربائية. جديرٌ بالذكر أن أودي تعمل حاليًا على تطوير سيارة راليات صحراوية كهربائية

سيفتح باب التسجيل للمشاركة في رالي داكار 2022 في 17 مايو (أيار) 2021. على أن تبدأ عملية الاستطلاع لتحديد المسار في المملكة العربية السعودية في نهاية شهر أيار (مايو) وذلك بعد انتهاء رالي الأندلس هذا الأسبوع، وحدّدت نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) للإعلان عن مسار الرالي، وسيكون الأسبوع الثاني من كانون الأول (ديسمبر) موعدًا للبدء بشحن المركبات المشاركة في الرالي من ميناء مارسيليا الفرنسي باتجاه المملكة العربية السعودية.