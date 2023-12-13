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رالي داكار
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العطية ينضم إلى لوب ضمن تشكيلة داسيا لخوض غمار داكار 2025

سينضم ناصر العطية الفائز برالي داكار خمس مرات، إلى سيباستيان لوب ضمن تشكيلة داسيا لنسخة 2025 من الحدث الأسطوري.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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ناصر العطية، تويوتا غازو ريسينغ

في وقت سابق من العام أعلن المصنع الروماني خططه للمشاركة في رالي داكار في 2025 بعد ما وصفه بـ "مرحلة اختبارية" خلال 2024، حين سيشارك في جولات محددة ضمن بطولة العالم للراليات الصحراوية.

وأحرز العطية الفوز بخمس نسخ من رالي داكار: 2011، 2015، 2019، 2022 و2023 حيث سينضم إلى أسطورة الراليات، سيباستيان لوب، وكذلك الإسبانية كريستينا غوتيريز ضمن تشكيلة داسيا الرسمية.

وقبل قيادة داسيا في 2025، سيقود النجم القطري، سيارة برودرايف هانتر ضمن فئة تي1+ في نسخة 2024.

وإلى جانب ملاحه ماتيو بوميل، سيختبر العطية السيارة الجديدة بهدف تطويرها بشكل جيد استعداداً للنسخة المقبلة من الحدث.

وأكدت داسيا أن النموذج الذي لم تكشف عنه بعد سيعمل بوقود صناعي. 

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ورغم قلة خبرة داسيا بمنافسات داكار، لكن العطية أوضح بأن الهدف هو الفوز منذ المشاركة الأولى.

فقال: "أنا مسرور حقاً بكوني جزءاً من داسيا. أعتقد أنه سيكون فريقاً جيداً جداً وقوياً، وسنحاول الفوز منذ المشاركة الأولى".

وأضاف: "إنه فريق الأحلام. أكنّ احتراماً كبيراً لـ سيباستيان لوب وكريستينا، وتجمعني علاقة جيدة بكليهما. نحن أقوياء للغاية وهدفنا هو الفوز مع علامة داسيا الجميلة".

وستنطلق مجريات النسخة 46 من داكار في الخامس من يناير، ضمن مسار يمتد بين صحاري المملكة العربية السعودية.

وسيغطي الحدث 7.891 كيلومتراً، 4.727 منها خاضعة للتوقيت.

كما سيضم الرالي في 2024، مرحلة جديدة ماراتونية من 48 ساعة خاضعة للتوقيت بطول 584 كيلومتراً، ستبدأ في الصباح وتتوقف في المساء قبل الاستئناف في اليوم التالي.

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