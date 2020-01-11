العطيّة يرغب بانضمام باتون إلى ألونسو في داكار في المستقبل

يخوض ألونسو غمار رالي داكار للمرّة الأولى هذا العام كجزء من فريق تويوتا الذي يقوده العطيّة، ويتواجد في المركز الـ 16 في الترتيب العام مع انتهاء النصف الأوّل من الرالي.

وبالرغم من أنّ تأخّره بساعتين لإجراء تصليحات في اليوم الثاني قد بدّد آماله في تحقيق نتيجة لافتة للأنظار، أثار بطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين الإعجاب بتقديمه وتيرة قويّة.

وقال العطيّة أنّ ألونسو جذب انتباهه خلال مرحلة الجمعة التي أكملها الإسباني أمام سائقَي تويوتا الآخرين الأكثر خبرة جينيل دي فيلييرز وبيرنارد تين برينكي.

وقال العطيّة حول أداء ألونسو: "كان أسبوعًا جيّدًا حقًا. عانى من حظٍ عاثرٍ في يومٍ واحد، لكن إن نظرتم إلى الأداء فقد فاجأني اليوم، كان أفضل بكثير من جينيل وتين برينكي".

وأردف: "بالنظر إلى أنّها المشاركة الأولى له في داكار... أعلم أنّه رجلٌ صلب ويتعلّم. هذا جيّدٌ كونه يعني عودته إلى داكار في العام المقبل".

وعندما سُئل إن كان يتوقّع منافسة ألونسو على الفوز في 2021، قال العطيّة: "الفائز؟ لا أعلم، تحتاج للحصول على وقت. تحتاج للتمتّع بخبرة طويلة".

وأضاف: "أنا متأكّدٌ من أنّه سيُحاول مجدّدًا، وإن حلّ ضمن الثلاثة أو الخمسة الأوائل فسيكون ذلك جيّدًا. نحتاجه. أنا متأكّدٌ من أنّه سيجلب المزيد من سائقين الفورمولا واحد، ربّما باتون، لم لا؟".

وأكمل: "أرى باتون في باخا 1000 في المكسيك وخاض سباقًا هناك، لا أستبعد ذلك، يُمكنه خوض رالي داكار".

وكان باتون بطل العالم قد جاور ألونسو في صفوف مكلارين في الفورمولا واحد موسمَي 2015 و2016 قبل أن يضع حدًا لمسيرته في عالم الجائزة الكبرى.

وتسابق منذ ذلك الحين في السوبر جي تي مع هوندا وأحرز لقبها لكنّه لم يُؤكّد بعد خططه التسابقيّة لموسم 2020.

وخاض البريطاني سباق باخا 1000 في المغرب الشهر الماضي، وعلق في الصحراء لـ 17 ساعة بسبب عطلٍ ميكانيكي.

تويوتا غازو ريسينغ #310: فرناندو ألونسو، مارك كوما تصوير: تويوتا ريسينغ

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