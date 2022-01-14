العطية يحرز لقبه الرابع من بوابة داكار 2022 والراجحي يكمل ثنائية عربية على منصة التتويج

بعد اقترابه من الفوز في العامين الماضيين، تمكّن العطية من التواجد على قمة ترتيب النسخة الـ 44 من الرالي الأعرق في العالم من البداية وحتى النهاية على متن سيارة تويوتا الجديدة "هايلوكس تي1+"، ليسجّل الفوز بالحدث بفارق 27 دقيقة و46 ثانية أمام سيباستيان لوب سائق "البحرين رايد إكستريم".

وفاز العطية بمرحلتين فقط من الـ 12 التي شكّلت الرالي، كلتاهما في الأسبوع الأول من الحدث، لكنّه أظهر ثبات أداء مذهل خلال المنافسات، بينما تراجع منافسوه من خلال الأخطاء الملاحية والمشاكل الميكانيكية.

وتجعل تلك النتيجة العطية ثاني أنجح سائق في تاريخ الرالي ضمن فئة السيارات، حيث يتعادل مع الفنلندي آري فاتانن ويتواجد فقط خلف ستيفان بيترانسيل الذي يملك 8 ألقاب في الفئة.

وكان المرحلة الأولى حاسمة بالنسبة للعطية، حيث تمكن هو وملاحه ماثيو بوميل من إيجاد نقطة مرور مخادعة وقع في فخّها الكثير من منافسيه، بما فيهم سائق آودي كارلوس ساينز.

وقد برز لوب بعد تلك المرحلة كأقرب ملاحقي العطية، لكنّه لم يتمكن من الاقتراب كثيرًا من السائق العنّابي، ولا سيّما مع انكسار الناقل على سيارته في المرحلة الثالثة، ما كلّفه نصف ساعة.

ومع انتصاف الرالي بلغت أفضلية العطية حوالي 50 دقيقة أمام لوب، لكن الأخير تمكن من تقليص ذلك إلى تحت 30 دقيقة مع نهاية المرحلة ما قبل الأخيرة، لكن العطية لم يواجه مطلقًا أيّ تهديد بخسارة الصدارة مع فرضه سيطرة كاملة على المنافسات.

وقد اتّبع العطية مقاربة حريصة، حيث أكمل مرحلة اليوم الأخيرة في المركز التاسع والتي كانت بطول 164 كلم بين بيشة وجدة، لينتزع أول فوز له بداكار منذ انتقاله إلى المملكة العربية السعودية.

المركز الثاني كان من نصيب لوب بالطبّع، والذي ما يزال يراوده حلم تحقيق اللقب لإضافته إلى ألقابه التسعة في "دبليو آر سي"، وذلك بعد 6 مشاركات في الرالي الأصعب خلال الأعوام السبعة الأخيرة.

وقد أكمل البطل المحلي يزيد الراجحي ثنائية عربية على منصة تتويج الرالي بحلوله ثالثًا أمام أورلاندو تيرانوفا.

وقد لفتت آودي انتباه الجميع مع سيارتها الكهربائية الجديدة، حيث فازت بمراحل أكثر من أيّ فريق آخر، مع خمسة انتصارات كان آخرها اليوم مع ستيفان بيترانسيل.