العطية: مع سيارة تويوتا الحالية نحن قادرون على الفوز برالي داكار 2021

لم يُخفِ القطريّ أهدافه الطموحة خلال المؤتمر الصحفي الذي تواجد ضمنه موقعنا "موتورسبورت.كوم"، على هامش إقامة الرالي العريق. وبدا العطية مستعداً تماماً - بالرغم من التحديات التي تفرضها جائحة كورونا العالمية.

حيث قال "في نهاية المطاف، لم تواجهني مشاكل كبيرة، تمكنتُ من إكمال تدريباتي البدنية وكذلك شاركت ضمن راليات الشرق الأوسط والأندلس، الذي فزت فيه. أشعر أنني جاهز 100 في المئة، لا أعتقد أن قوانين معسكر المبيت الجديدة ستؤثر على عملنا بشكل كبير لأنني وبطبيعة الحال أبقى عادة مع الفريق، لديّ مقري المتنقل ويمكنني مناقشة الأمور مع الميكانيكيين لليوم التالي. الوضع بالتأكيد ليس سهلاً بسبب فيروس كورونا، ولن نحظى بالحرية المعتادة مثل السنين السابقة، لكننا سنركز على عملنا ونحاول الفوز".

وأكمل: "أود توجيه الشكر إلى المنظمين على ما قاموا به في هذه الأوقات الصعبة. بالمقارنة مع العام الماضي، سيكون هناك عدد أقل من الأقسام السريعة، لكن لا يبدو المسار سهلاً. لكنني جاهز لمواجهة التحدي. في كل نسخةٍ من رالي داكار، يقدم المنظمون لنا بعض المفاجآت، بعضها جيد وبعضها الآخر ليس جيداً جداً. هناك مرحلة سنسير فيها بالاتجاه المعاكس مقارنة بالعام الماضي، ومن ثم سنرى المزيد من الجبال والكثبان الرملية. وكذلك لدينا قوانين السرعة التي ستمنح أهمية أكبر لقدرات السائقين التقنية".

وتابع: "بشكل عام، إنه رالي صعب جداً بسبب طوله، لذا فإن مفتاح النجاح يتمحور حول تقديم أقصى أداءٍ ممكن منذ البداية. أكن احتراماً كبيراً لجميع المنافسين. لقد تعلمنا الكثير من نسخة 2020 وأودّ تطبيق ما تعلمناه في 2021. هدفي هو الفوز كما هو الحال في كل مشاركةٍ لي في داكار! أثبت كارلوس ساينز وستيفان بيترانسيل أنهما سريعان جداً. لقد جهزتُ نفسي بشكل مثالي، ولم تتغير أهدافي".

إلى جانبه، سيتواجد الملاح الخبير ماثيو بوميل، الذي سيخوض التحديات الملاحية الجديدة في رالي داكار 2021.

حيث قال العطية: "أعرف ماثيو منذ زمن بعيد، إنه بمثابة صديق لي، وليس فقط مجرد زميل أو ملاح. نحن نلتقي كثيراً عندما آتي إلى أوروبا كما أنه يزورني في منزلي في قطر. هناك أمور علينا تحسينها لرفع سوية الفريق التنافسية. نحن نساعد بعضنا البعض لنتقدم إلى الأمام وأنا مسرور جداً لتواجده إلى جانبي".

وأكمل: "العمل على الملاحة مع الأجهزة اللوحية تحدٍ ليس بالسهل، لكننا جربنا ذلك في الأندلس وسار الوضع بشكل جيد للغاية، كان ماثيو مسروراً جداً من كيفية سير العمل. من ناحيتي، أولي الكثير من الثقة في ملّاحي وفي قدراتي الشخصية كذلك، لذا أعتقد أننا سنقدم أفضل ما بوسعنا لإهداء الفوز إلى الفريق".

وتابع: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جداً. بوسعنا الاستفادة من خبرتي وخبرة الفريق، وسنعمل معاً على استراتيجية جيدة كي نحقق أفضل نتيجة ممكنة".

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خلال نسخة العام الماضي واجهت تويوتا مشاكل في الإطارات، لكن المصنع الياباني أجرى بعض التعديلات على سيارته ذات الدفع الرباعي لرفع سويتها التنافسية في مواجهة سيارات ميني-اكس رايد باغي.

فقال العطية: "كنا أقوياء خلال النسخة الماضية وكانت أمامنا فرصة لتحقيق الفوز. للأسف واجهتنا مشاكل في الإطارات. أعتقد أن ’بي.أف غودريش’ عملت كثيراً على تحسين الإطارات وأنا واثق أننا سنحظى بأداء أفضل هذه المرة، كما أن الفريق أجرى بالفعل عدة اختبارات وكانت النتائج إيجابية".

وتابع: "نحن ننظر على الدوام في طرقٍ لتحسين الأداء، لم ندخل تغييرات ثورية على السيارة، لكن بعض التحسينات التي ستصنع فارقاً كبيراً في رالي مثل داكار. أنا مسرور جداً بما قمنا به، السيارة رائعة والتحديثات مع القوانين الجديدة تمنحنا فرصة منافسة سيارات باغي".

ويأمل العطية أن يتمكن من التفوق بمعركته مع أقرب منافسيه ضمن الفئة، وأولهم ساينز الفائز بنسخة العام الماضي.

فقال: "أكنّ لساينز احتراماً كبيراً، سيكون من الجميل العمل على منافسته مجدداً، لديه فريق رائع، لكنني أعتقد أن فريقنا هو الأفضل في كل النواحي. أعتقد أننا سنستمتع وكذلك المشاهدون، بهذه المعركة".

وأكمل: "أنا مسرور جداً بقيادة سيارة رباعية الدفع، أعتقد أنها تناسب جميع المسارات. الباغي مختلفة للغاية ولا يمكن أن نقارن بينهما. أعتقد أنه تحدٍ جيد".

وأردف: "أنا مسرور لتواجد سائقين آخرين جدد معنا في الفريق، سيتمكنون من اكتساب المزيد من الخبرة. لقد عملنا جميعنا كفريق وبشكل جاد من أجل الفوز في الأندلس، وذلك ما منحنا الثقة قبل التوجه إلى داكار، لأن الفريق قام بعمل رائع حقاً في التحضير".

واسترسل معلقاً على مشاركة فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد، في رالي داكار: "لقد كان تواجد فرناندو رائعاً حقاً معنا، لقد أثبت قدراته حقاً، إنه سائق رائع. إنه لا يستسلم، وعندما رأيته للمرة الأولى في قطر لاختبار السيارة، لاحظت الجوانب الإيجابية الكبيرة حقاً في شخصيته، إنه يمتلك الحزمة الصحيحة التي تسمح له بالفوز مستقبلاً. أنا واثق أنه وعندما سينهي تجربته في الفورمولا واحد فسيعود إلى داكار، لأن الفوز به أحد أحلامه".

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بالمقابل، أكد العطية صاحب الـ 50 عاماً عدم وجود أية نية له لإنهاء مسيرته في رياضة السيارات هنا.

فقال: "أنا فخور بتواجدي ضمن فريق تويوتا هايلوكس، إنه فريق رائع وأنا مسرور حقاً لإمكانية المواصلة معهم. سأبقى مع تويوتا حتى يطردوني! وفي حال لم تعد هناك حاجة لي، حينها سأتوقف".

وأكمل: "لكن الرابطة التي تجمعني مع الفريق رائعة حقاً، وقد حققنا معاً الكثير من الإنجازات، لذا أودّ مواصلة العمل معهم، وأراهم بمثابة العائلة لي".

يشار إلى أن العطية سيعود إلى المنافسات الأولمبية في طوكيو، وهناك فرصة كبيرة حقاً بالنسبة له لتحقيق إنجاز جيد.

فقال مختتماً حديثه: "أنا مسرور جداً بالذهاب إلى طوكيو للمشاركة السابعة لي في الألعاب الأولمبية. أنا متحمس حقاً لأن حلمي هو الفوز في داكار في نفس العام الذي تقام به الألعاب الأولمبية، لأعود بميدالية جديدة إلى الوطن".