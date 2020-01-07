العطية متحيّر من الانثقابات المتكررة بعد ثاني مراحل داكار 2020 في السعودية

دخل العطية حامل اللقب لنسخة 2020 من الرالي الأصعب وهو المرشّح الأبرز لتكرار الفوز بالحدث، لكنّه يحتلّ حاليًا المركز الثالث في الترتيب الإجمالي بعد مرحلة الاثنين الوجه-نيوم، متأخّرًا بفارق ست دقائق وسبع ثوانٍ عن المتصدّر أورلاندو تيرانوفا سائق ميني.

وقد عانى السائق القطري من ثلاثة انثقابات خلال اليوم الافتتاحي، قبل أن يخسر مزيدًا من الوقت يوم أمس مع ثلاثة انثقابات إضافية.

في حين تعرّض زميله ضمن صفوف تويوتا غينييل دي فيلييرز لأربعة انثقابات في اليوم الأوّل، بينما خسر كذلك كارلوس ساينز الأب سائق ميني الوقت إثر تعرّضه لانثقاب في المرحلة الثانية.

وعقب بداية صعبة لأوّل نسخة لداكار تُقام في الشرق الأوسط، حثّ صاحب الـ 49 عامًا مزوّد إطارات الحدث "بي اف غودريتش" بأن تحسّن تركيباتها، في حين أشار كذلك إلى أنّ هذه المشاكل تعود إلى افتقار المنافسة في جانب الإطارات ضمن هذه الفئة.

"ضللنا الطريق في أحد الأماكن اليوم، لكن ذلك كان بعد تعرّضنا لثلاثة انثقابات" قال العطية.

وأضاف: "لكن الوضع على ما يُرام، الجميع يرتكبون الأخطاء وما نزال في المركز الثالث الإجمالي، وتلك نقطة جيّدة".

وتابع: "السيارة تعمل على نحوٍ جيّد للغاية، لا نواجه مشاكل، باستثناء الإطارات. بالأمس تعرضنا لثلاثة انثقابات واليوم ثلاثة كذلك".

وخلال حديثه بعد المرحلة الافتتاحية يوم الأحد، قال العطية بشأن الإطارات: "أعتقد أنّ بي اف غودريتش بحاجة إلى تطوير هذه الإطارات كون هذه التركيبة بعُمر أربعة أعوام الآن".

وأكمل: "المشكلة أنّه لا توجد منافسة على تزويد الحدث بالإطارات، إذا ما كانت هنالك شركة أخرى، أثق في أنّ الوضع كان ليكون أفضل. انظروا إلى سيارة باغي، لم تتعرّض مطلقًا لأيّ انثقاب".

واختتم: "إذا ما استهلينا الحدث اليوم بثلاثة انثقابات وغينييل (دي فيلييرز) بدأ المنافسات بتعرّضه لثلاثة كذلك ومعظم من يقودون سيارات رباعية الدفع تعرّضوا للعديد من الانثقابات، فأنا بحاجة للحديث مع المسؤولين في غودريتش وشرح ذلك لهم".