العطية: قوانين داكار 2022 سهّلت من مهمتي

كان القطري من أكثر الأصوات المنتقدة لقوانين الرالي في الماضي، وبشكل خاص حيال الفارق في الأداء ما بين مركبات الباغي ذات الدفع الثنائي وما بين سيارات الدفع الرباعي مثل تويوتا هايلوكس التي يقودها.

وبعد هزيمته من قبل ستيفان بيترانسيل سائق اكس-رايد ميني العام الماضي، أشار بوضوح إلى أنه "ليس مهتماً" بالعودة إلى الرالي في حال لم تتغير القوانين من أجل العدل بين المشاركين.

لكن العطية يشعر بأن منظمي داكار "إيه.أس.أو"، والاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، قد نجحوا أخيراً في إيجاد التوازن الصحيح في 2022، حيث وصل إلى النصف الثاني للرالي بفارق 50 دقيقة أمام أقرب ملاحقيه يزيد الراجحي وسيباستيان لوب.

فقال: "النسخ الستّ أو السبع الماضية كنا نعاني فيها حقاً مع سيارات تي1، بالمقارنة مع مركبات الباغي. الآن، بات مسرح المنافسة متعادلاً، وذلك سهّل من مهمتي وسمح لي بالحصول على هذا الفارق الجيد في الصدارة".

وأكمل: "القوانين في تي1 مع مركبات الباغي لم تكن هكذا. لكن الآن، أعتقد أن المنافسة باتت عادلة. جميع السيارات، أودي، تويوتا، بحرين رايد اكستريم، لدينا حجم الإطارات نفسه، ونفس مستوى حركة أنظمة التعليق، ونفس التقنيات".

وتابع: "كنا نطالب بذلك منذ وقت طويل. لو كانت لدينا التقنيات الموازية لما لدى باغي، لكان بوسعنا الفوز في داكار".

وأردف: "ليس هناك وقتٌ للراحة في داكار. علينا التحلي بالقوة في كل يوم وتفادي المشاكل".

وتعقيباً على فوضى الملاحة التي عمّت المرحلة الافتتاحية، بينما نجح هو في الاستفادة منها وتحقيق فارق مريح، أكّد القطري أنها "ليست مشكلتنا" في أن المنافسين الآخرين لا يشاركون في الراليات خارج داكار وبالتالي فهم معرضون للأخطاء الملاحية.

حيث قال الفائز ببطولة العالم للراليات الصحراوية 2021: "نحن نشارك في الكثير من الراليات، بينما يأتي الآخرون فقط من أجل داكار. كما أن ماثيو (بوميل) أحد أفضل الملاحين في العالم، في كروس كانتري".

وتابع: "العام الماضي، تعرضنا لمشكلة مماثلة في اليوم العاشر، وخسرنا 18 دقيقة وبسببها خسرنا الرالي. مثل هذه الأمور تحصل".

واختتم: "عليك مواصلة العمل، تطوير نفسك وملاحك، لأنك إن كنت تسير خلف علامة أو سيارة ما، فستتوه عن المسار. عليك الالتزام بكتيّب المسار في السيارة".