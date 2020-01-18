العطية: قوانين داكار 2020 لم تكن عادلة

أنهى العطية حامل لقب النسخة الماضية، بالمركز الثاني بفارق ستّ دقائق خلف كارلوس ساينز سائق ميني باغي ثنائية الدفع، في نسخة 2020 التي أقيمت على أراضي المملكة العربية السعودية.

وبينما كان الفارق الأخير صغيراً، إلا أنّ السيارات رباعية الدفع لم تحرز الفوز إلا في ثلاث مراحل من أصل 12 مع العطية، جينيل دي فيلييرز وفايدوتاس زالا.

بالمقابل، أحرز سائقو ميني: ساينز وستيفان بيترانسيل ثماني انتصارات، أما المرحلة المتبقية ففاز بها ماتيو سيرادوري سائق "سنتشري".

وبينما كان من المسموح لسيارات ميني بخانق هواء بقطر 39 مليمتراً، تمّ تصغير قطر خانق الهواء لسيارات تويوتا هايلوكس رباعية الدفع من 38 إلى 37 مليمتراً، قبل انطلاق نسخة البيرو عام 2019 - والذي أحرزت فيه تويوتا الفوز.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد استمتع بمنافسة ساينز وبيترانسيل في نسخة المملكة العربية السعودية 2020، أجاب العطية: "سأستمتع أكثر عندما أرى كارلوس وستيفان يقودان سيارة رباعية الدفع وليس ’باغي’".

وأكمل: "الهايلوكس مطورة بالكامل. لكننا أقل بميلمتر في قطر خانق الهواء، هذه هي المشكلة. منذ البداية (مرحلة الماراثون) خسرنا قرابة الساعة بسبب الفارق في قطر خانق الهواء".

وتابع: "بصراحة، لا أود الكلام بالسوء، لكن القوانين ليست عادلة بين الباغي وسيارات الدفع الرباعي، مثل على سبيل المثال، السنوات الثلاث أو الأربع مع بيجو (باغي)، عندما تشارك، فإنها تشارك مع سيارة جيدة".

واسترسل: "الشهر المقبل، التحقق من كل البيانات، لأننا نمتلك جميع البيانات من سيارات ميني وتويوتا، وستعمل ’فيا’ على تنظيم الأمر، لأننا نمتلك كامل المعلومات والبيانات اللازمة - سيارات ’باغي’ أسرع من سيارات الدفع الرباعي".

خلف العطية، أحرزت أربع سيارات رباعية الدفع المراكز من الرابع وحتى السابع، لكن هذه السيارات أكملت مرحلة الماراثون بفوارق بين 40 و80 دقيقة أبطأ من ساينز.

"لو قارنا شهر نوفمبر الماضي في رالي المغرب، كنا متفاجئين تماماً هذه المرة، لأننا وفي المغرب كنا نتصدر، تلك قصة أخرى" قال العطية.

وأكمل: "أعتقد ومن وجهة نظري الشخصية، كانت ميني تخفض من قوة محركها في المغرب، بينما استعملتها بشكل كامل هنا في داكار، لا شكّ حيال ذلك".

وتابع: "لو نظرنا إلى ثاني سيارة رباعية الدفع خلفي، كم تتأخر عني؟ كثيراً. أنا أضغط وأقاتل على الدوام، حتى سيارات الميني. السيارات رباعية الدفع كانت متأخرة كثيراً.. ولم يكن ذلك سهلاً".

من جهة أخرى، أكد العطية أنه استمتع بمنافسة سيارات ميني، وأنه متشجع بتصدره للمرحلة الأخيرة.

فقال: "كانت معركة رائعة وتهانينا لكارلوس، وستيفان، ولي كذلك".

وأضاف: "كانت نسخة رائعة من داكار، ونحن مسرورون جداً بتواجدنا هنا في السعودية، مع بلد جديد. أعتقد أن الكثيرين الآن سيغيرون من رأيهم في البلد".

واختتم: "المرحلة الأخيرة، عندما تفوز بها، فذلك يعني أنك ستعود العام المقبل للفوز بداكار".