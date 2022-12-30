العطية قُبيل انطلاق داكار 2023: ساينز "يحاول دومًا التذمّر حيال الكثير من الأمور"
نفى ناصر العطية حامل لقب داكار قُبيل انطلاق نسخة 2023 ما ادّعاه منافسه كارلوس ساينز الأب بأن سيارته آودي الهجينة قد عوقبت بغير إنصاف من قِبَل المنظمين، قائلًا بأنه "يحاول دومًا التذمّر حيال الكثير من الأمور".
بعد أن فازت بمراحل في نسخة العام الماضي، ستكون سيارة آودي الكهربائية الهجينة "آر.اس. كيو إي-ترون إي 2" أثقل بـ 100 كلغ على الأقل من منافساتها المباشرين ضمن المشاركة الثانية للصانع الألماني في الحدث في المملكة العربية السعودية.
وقد راجعت "أيه اس أو" المنظمة للحدث القوانين التقنية لهذه النسخة من داكار، حيث زادت من الوزن الأدنى للسيارات الهجينة أو الكهربائية المشاركة وضمن فئة تي1يو من 2000 كلغ إلى 2100 كلغ.
ولم يدخل مثل هذا التعديل على السيارات التي تعمل بالنزين والتي هيمنت على فئة تي1+ ونافست مع مركبات تي1يو على الفوز، حيث ما يزال وزنها الأدنى عند حدود 2000 كلغ.
وردًا على ذلك، تذمّر ساينز قائلًا: "عندما نصل إلى نهاية المرحلة سنكون أثقل بـ 100 كلغ"، حيث أن المنافسين المتزودين بمحركات الاحتراق الداخلي سيكونوا قد حرقوا أحمالهم من الوقود، لكن العطية سائق تويوتا نفى تلك النظرية.
إذ وخلال حديثه إلى مجموعة من وسائل الإعلام في السعودية قُبيل انطلاق رالي داكار 2023، رد على ذلك قائلًا: "بلغوا تحياتي إلى كارلوس. كارلوس دومًا ما يحاول التذمّر حيال الكثير من الأمور، لكنني أعتقد بأن آودي، تويوتا وفريق البحرين رايد إكستريم سيكونوا على ذات المستوى، وربما فقك مع اختلافات طفيفة في الطاقة".
وتابع: "أداء سيارة آودي مرتفع جدًا، كما أننا خسرنا 40 حصانًا في الطاقة التي لم تعد مثل النسخة الأخيرة، لكن ذلك ينطبق على الجميع".
وأضاف: "سيارة تويوتا لديها الغيارات، ومع كل تغيير فإنك تخسر ثانية. لكن المنافسة ستكون متساوية، ومن الجيد وجود الجيل الجديد من السيارات الكهربائية. وفي النهاية، أعتقد بأن مهارات السائق والملاح هي التي ستحسم المنافسة".
آودي آر اس كيو
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