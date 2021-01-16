العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين

مُني بطل الرالي ثلاث مرّات بهزيمته الثانية على التوالي في مواجهة سيارات اكس-رايد ميني في 2021، وذلك في مواجهة ستيفان بيترانسيل هذه المرّة بفارق 15 دقيقة.

وفازت سيارات الباغي بذلك خمس مرّات من أصل النسخ الستّة الأخيرة من الحدث عن طريق بيجو وميني، بينما فاز العطيّة بنسخة 2019 على متن سيارة تويوتا هايلوكس 4*4.

وانتقد القطريّ القوانين الحاليّة في عدّة مناسبات، وقال لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع أنّه يشعر بأنّ القوانين "ترجّح كفّة سيارات الباغي أكثر" على حساب السيارات رباعيّة الدفع.

وبحديثه أمسٍ الجمعة بعد المرحلة الأخيرة، أشار العطيّة إلى استحالة تغلّب تويوتا على سيارات الميني ما لم يُقدّم المنظّمون قوانين تُقلّص الفجوة بين صنفَي السيارات.

وقال العنابي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يُمكنني أن أكون سعيدًا بالعمل الذي قمت به. عملنا بجهدٍ ولم نرتكب أخطاءً لا أنا ولا ملاحي ولا الفريق. لكن مالذي بوسعنا فعله؟ هذا العام الثاني على التوالي الذي نُقاتل فيه ونخسر في مواجهة الباغي. نحتاج للحصول على قوانين عادلة".

وأضاف: "مهما ضغطت فمن دون السرعة وحدها لا يُمكنك تقليص الفجوة. سيارات الباغي فازت في خمسة أعوامٍ في مواجهة السيارات رباعيّة الدفع وذلك بسبب القوانين التي تصبّ في صالحها. آمل أن يُغيّر المنظّمون ذلك، ما عدا ذلك فإنّني لن أكون مهتمًا بالعودة".

وأكمل: "القوانين ليست عادلة، ذلك هو الأمر ببساطة. ليس بسبب العجلات، بل هناك الكثير من الأشياء الأخرى. أعتقد بأنّني لست المسؤول عن تغييرها، لكنّ كلّ شيء واضحٌ جدًا".

وواصل شرحه بالقول: "فازت بيجو ثلاث مرّات وميني مرّتين الآن. نُقاتل مع السيارات رُباعيّة الدفع ونواجه العديد من ثقوب الإطارات...".

وعندما سُئل عن الجوانب التي يرغب أن تتغيّر فيها القوانين، قال العطيّة: نحتاج للبدء من الإطارات. واجهنا 106 ثقبًا بين السيارات الثلاثة في فريقنا. هذه البيانات تتحدّث بنفسها. أمّا بالنسبة للقوانين، فأعتقد بأنّه لا يُمكنني الحديث نيابة عن الفريق أو تويوتا، لكنّهم يعملون على ذلك".

وأكمل: "بالنظر إلى أبعاد الإطارات، فإنّ جدارها الجانبيّ الأعرض يوفّر المزيد من حجم الهواء، وذلك يجعلها مرنة أكثر في الظروف الصخريّة".

وكان يوتا كلاينشميت مدير السلامة لبطولة العالم للراليات في "فيا" حاضرًا طوال مدّة الرالي في المملكة، واعترف بأنّ سيارات الباغي تتمتّع بأفضليّة على منافساتها رباعيّة الدفع، وأكّد اعتماد تعديلات لنسخة 2022.