رالي داكار
رالي داكار
آر
رالي داكار
داكار
29 يوليو
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
رالي داكار / أخبار عاجلة

العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين

المشاركات
التعليقات
العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين

قال ناصر العطيّة سائق تويوتا أنّه "غير مهتم" بالعودة إلى رالي داكار في حال لم تتغيّر القوانين من أجل جعل المعركة عادلة بين سيارات الباغي والأخرى رباعيّة الدفع.

مُني بطل الرالي ثلاث مرّات بهزيمته الثانية على التوالي في مواجهة سيارات اكس-رايد ميني في 2021، وذلك في مواجهة ستيفان بيترانسيل هذه المرّة بفارق 15 دقيقة.

وفازت سيارات الباغي بذلك خمس مرّات من أصل النسخ الستّة الأخيرة من الحدث عن طريق بيجو وميني، بينما فاز العطيّة بنسخة 2019 على متن سيارة تويوتا هايلوكس 4*4.

وانتقد القطريّ القوانين الحاليّة في عدّة مناسبات، وقال لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع أنّه يشعر بأنّ القوانين "ترجّح كفّة سيارات الباغي أكثر" على حساب السيارات رباعيّة الدفع.

وبحديثه أمسٍ الجمعة بعد المرحلة الأخيرة، أشار العطيّة إلى استحالة تغلّب تويوتا على سيارات الميني ما لم يُقدّم المنظّمون قوانين تُقلّص الفجوة بين صنفَي السيارات.

وقال العنابي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يُمكنني أن أكون سعيدًا بالعمل الذي قمت به. عملنا بجهدٍ ولم نرتكب أخطاءً لا أنا ولا ملاحي ولا الفريق. لكن مالذي بوسعنا فعله؟ هذا العام الثاني على التوالي الذي نُقاتل فيه ونخسر في مواجهة الباغي. نحتاج للحصول على قوانين عادلة".

وأضاف: "مهما ضغطت فمن دون السرعة وحدها لا يُمكنك تقليص الفجوة. سيارات الباغي فازت في خمسة أعوامٍ في مواجهة السيارات رباعيّة الدفع وذلك بسبب القوانين التي تصبّ في صالحها. آمل أن يُغيّر المنظّمون ذلك، ما عدا ذلك فإنّني لن أكون مهتمًا بالعودة".

وأكمل: "القوانين ليست عادلة، ذلك هو الأمر ببساطة. ليس بسبب العجلات، بل هناك الكثير من الأشياء الأخرى. أعتقد بأنّني لست المسؤول عن تغييرها، لكنّ كلّ شيء واضحٌ جدًا".

وواصل شرحه بالقول: "فازت بيجو ثلاث مرّات وميني مرّتين الآن. نُقاتل مع السيارات رُباعيّة الدفع ونواجه العديد من ثقوب الإطارات...".

وعندما سُئل عن الجوانب التي يرغب أن تتغيّر فيها القوانين، قال العطيّة: نحتاج للبدء من الإطارات. واجهنا 106 ثقبًا بين السيارات الثلاثة في فريقنا. هذه البيانات تتحدّث بنفسها. أمّا بالنسبة للقوانين، فأعتقد بأنّه لا يُمكنني الحديث نيابة عن الفريق أو تويوتا، لكنّهم يعملون على ذلك".

وأكمل: "بالنظر إلى أبعاد الإطارات، فإنّ جدارها الجانبيّ الأعرض يوفّر المزيد من حجم الهواء، وذلك يجعلها مرنة أكثر في الظروف الصخريّة".

وكان يوتا كلاينشميت مدير السلامة لبطولة العالم للراليات في "فيا" حاضرًا طوال مدّة الرالي في المملكة، واعترف بأنّ سيارات الباغي تتمتّع بأفضليّة على منافساتها رباعيّة الدفع، وأكّد اعتماد تعديلات لنسخة 2022.

داكار 2021: بيترانسيل يحسم اللقب في السعوديّة!

المقال السابق

داكار 2021: بيترانسيل يحسم اللقب في السعوديّة!
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن: ريد بُل كانت لتهيمن على بطولة الفورمولا واحد مثل مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: ريد بُل كانت لتهيمن على بطولة الفورمولا واحد مثل مرسيدس

بوتاس: لن أميل إلى ألعاب العقل مثلما فعل روزبرغ مع هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: لن أميل إلى ألعاب العقل مثلما فعل روزبرغ مع هاميلتون

الكشف عن التغييرات التي ستجريها فيراري على محرّكها لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الكشف عن التغييرات التي ستجريها فيراري على محرّكها لموسم 2021

العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين

العطية: تويوتا لا يمكنها منافسة سرعة سيارات "ميني" في داكار
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

العطية: تويوتا لا يمكنها منافسة سرعة سيارات "ميني" في داكار

أحدث الأخبار

العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين

داكار 2021: بيترانسيل يحسم اللقب في السعوديّة!
رالي داكار رالي داكار / تقرير المرحلة

داكار 2021: بيترانسيل يحسم اللقب في السعوديّة!

وفاة الدراج شيربين نتيجة إصاباته بعد حادثته في رالي داكار
رالي داكار رالي داكار / نبذة عن الراحل

وفاة الدراج شيربين نتيجة إصاباته بعد حادثته في رالي داكار

رالي داكار: بينافيديس يحرز الفوز ضمن فئة الدراجات
رالي داكار رالي داكار / تقرير المرحلة

رالي داكار: بينافيديس يحرز الفوز ضمن فئة الدراجات

الأكثر شعبية

1
رالي داكار

العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين

2
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل كانت لتهيمن على بطولة الفورمولا واحد مثل مرسيدس

3
فورمولا 1

نوريس شعر بالتوليفة المثاليّة للمنافسة والصداقة مع ساينز

22س
4
فورمولا 1

الكشف عن التغييرات التي ستجريها فيراري على محرّكها لموسم 2021

5
رالي داكار

أسماء عالمية كبيرة في رالي داكار 2021 بالرغم من جائحة كورونا

أحدث الأخبار

العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين
رالي داكار

العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين

داكار 2021: بيترانسيل يحسم اللقب في السعوديّة!
رالي داكار

داكار 2021: بيترانسيل يحسم اللقب في السعوديّة!

وفاة الدراج شيربين نتيجة إصاباته بعد حادثته في رالي داكار
رالي داكار

وفاة الدراج شيربين نتيجة إصاباته بعد حادثته في رالي داكار

رالي داكار: بينافيديس يحرز الفوز ضمن فئة الدراجات
رالي داكار

رالي داكار: بينافيديس يحرز الفوز ضمن فئة الدراجات

رالي داكار: العطيّة يفوز بالمرحلة ما قبل الأخيرة وبيترانسيل يقترب من اللقب
رالي داكار

رالي داكار: العطيّة يفوز بالمرحلة ما قبل الأخيرة وبيترانسيل يقترب من اللقب

أحدث ملفات الفيديو

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة السيارات 03:15
رالي داكار

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة السيارات

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد 05:08
رالي داكار

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد

داكار 2021 - المرحلة 12- ملخص فئة المركبات الخفيفة 02:42
رالي داكار

داكار 2021 - المرحلة 12- ملخص فئة المركبات الخفيفة

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الشاحنات 02:11
رالي داكار

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الشاحنات

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة داكار الكلاسيكي 01:10
رالي داكار

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة داكار الكلاسيكي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.