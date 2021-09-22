العطية على رأس تشكيلة تويوتا لرالي داكار 2022

جدد ناصر العطية، الذي يشارك للمرة 18 في رالي دكار، مع ملاحه ماثيو بوميل واللذين أنهيا نسخة العام الماضي بالمركز الثاني بعد معركة محتدمة في مواجهة ستيفان بيترانسيل وكارلوس ساينز، عقديهما مع الفريق، وذلك بالرغم من الشائعات التي أحاطت بذلك خلال الأشهر الماضية وربطتهما بانتقال محتمل إلى فريق ميني اكس-رايد.

وسيقود جينيل دي فيلييرز (19 مشاركة في داكار) للمرة الأولى إلى جانب الملاح دينيس مورفي، الذي شارك معه في رالي جنوب افريقيا هذا العام، وذلك بعد رحيل أليكس هارو للانضمام إلى فريق برودرايف، بجانب ناني روما.

من جهته، عبر العطية عن سروره للمواصلة مع فريق تويوتا غازو ريسينغ للنسخة المقبلة من رالي داكار، فقال: "أنا مسرور للغاية للعودة إلى فريق تويوتا غازو ريسينغ لمنافسات رالي داكار 2022. لقد أحرزنا اللقب سوية في 2019، ولدينا الآن نسخة جديدة قادمة".

وتابع: "أنا متحمس حقاً، خاصة مع سيارة هايلوكس تي1+ الجديدة، والتي تبدو بالتأكيد أسرع وأكثر اكتمالاً من السيارة السابقة".

أما دي فيلييرز، فقد عبّر عن سروره من التغييرات على السيارة الجديدة، خصوصاً المحرك، فقال: "يعتبر رالي داكار الأصعب في هذا الكوكب، لكنه يناسب سيارة تويوتا الجديدة تماماً، مع الإطارات الجديدة ونظام التعليق المعدل وخاصة المحرك ذي الشاحن التوربيني المزدوج، أنا واثق أن هذه النسخة ستكون مختلفة".

وتابع: "المحرك يستجيب بشكل ممتاز ويسمح لنا بالضغط مع السيارة الجديدة إلى الحدود القصوى".

وسينضم إلى السائقَين المخضرمين، الجنوب افريقي هينك لاتيغان (إلى جانب بريت كامينغز)، الذي شكّل مفاجأة في مشاركته الأولى عام 2021 الحالي برالي جنوب افريقيا، لتواجده بالمراكز الثلاثة الأولى في المرحلتين الثالثة والرابعة، قبل الانسحاب في المرحلة الخامسة بعد حادثة عنيفة.

أما السيارة الرابعة فسيقودها جنوب افريقي آخر، هو شامير فاريوا، (ستكون هذه ثالث مشاركة له في رالي داكار بعد الإنهاء بالمركز 21 في نسخة العام الماضي)، إلى جانب داني ستاسين.

وقال غلين هول، مدير فريق تويوتا غازو ريسينغ: "نحن مسرورون للغاية بالإعلان عن تشكيلة مماثلة جداً للعام الماضي. مع ناصر وجينيل كرأس حربتنا، وكذلك هينك الذي يكتسب المزيد من الثقة".

واختتم: "نحن متحمسون لنسخة 2022، سيارتنا الجديد هايلوكس تي1+ تبدو واعدة، ونحن واثقون من أنها ستسمح لنا بالمنافسة ضمن مستوى جديد في يناير المقبل".

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