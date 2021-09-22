تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تويوتا تكشف سيارتها الجديدة "هايلوكس" قبيل رالي داكار 2022
رالي داكار أخبار

العطية على رأس تشكيلة تويوتا لرالي داكار 2022

من قبل:
, محرر

أعلنت تويوتا غازو ريسينغ عن تشكيلتها من السائقين التي ستشارك بها في منافسات النسخة 43 من رالي داكار 2022 في المملكة العربية السعودية، على متن سيارة هايلوكس تي1+ الجديدة.

العطية على رأس تشكيلة تويوتا لرالي داكار 2022

جدد ناصر العطية، الذي يشارك للمرة 18 في رالي دكار، مع ملاحه ماثيو بوميل واللذين أنهيا نسخة العام الماضي بالمركز الثاني بعد معركة محتدمة في مواجهة ستيفان بيترانسيل وكارلوس ساينز، عقديهما مع الفريق، وذلك بالرغم من الشائعات التي أحاطت بذلك خلال الأشهر الماضية وربطتهما بانتقال محتمل إلى فريق ميني اكس-رايد.

وسيقود جينيل دي فيلييرز (19 مشاركة في داكار) للمرة الأولى إلى جانب الملاح دينيس مورفي، الذي شارك معه في رالي جنوب افريقيا هذا العام، وذلك بعد رحيل أليكس هارو للانضمام إلى فريق برودرايف، بجانب ناني روما.

من جهته، عبر العطية عن سروره للمواصلة مع فريق تويوتا غازو ريسينغ للنسخة المقبلة من رالي داكار، فقال: "أنا مسرور للغاية للعودة إلى فريق تويوتا غازو ريسينغ لمنافسات رالي داكار 2022. لقد أحرزنا اللقب سوية في 2019، ولدينا الآن نسخة جديدة قادمة".

وتابع: "أنا متحمس حقاً، خاصة مع سيارة هايلوكس تي1+ الجديدة، والتي تبدو بالتأكيد أسرع وأكثر اكتمالاً من السيارة السابقة".

أما دي فيلييرز، فقد عبّر عن سروره من التغييرات على السيارة الجديدة، خصوصاً المحرك، فقال: "يعتبر رالي داكار الأصعب في هذا الكوكب، لكنه يناسب سيارة تويوتا الجديدة تماماً، مع الإطارات الجديدة ونظام التعليق المعدل وخاصة المحرك ذي الشاحن التوربيني المزدوج، أنا واثق أن هذه النسخة ستكون مختلفة".

وتابع: "المحرك يستجيب بشكل ممتاز ويسمح لنا بالضغط مع السيارة الجديدة إلى الحدود القصوى".

اقرأ أيضاً:

وسينضم إلى السائقَين المخضرمين، الجنوب افريقي هينك لاتيغان (إلى جانب بريت كامينغز)، الذي شكّل مفاجأة في مشاركته الأولى عام 2021 الحالي برالي جنوب افريقيا، لتواجده بالمراكز الثلاثة الأولى في المرحلتين الثالثة والرابعة، قبل الانسحاب في المرحلة الخامسة بعد حادثة عنيفة.

أما السيارة الرابعة فسيقودها جنوب افريقي آخر، هو شامير فاريوا، (ستكون هذه ثالث مشاركة له في رالي داكار بعد الإنهاء بالمركز 21 في نسخة العام الماضي)، إلى جانب داني ستاسين.

وقال غلين هول، مدير فريق تويوتا غازو ريسينغ: "نحن مسرورون للغاية بالإعلان عن تشكيلة مماثلة جداً للعام الماضي. مع ناصر وجينيل كرأس حربتنا، وكذلك هينك الذي يكتسب المزيد من الثقة".

واختتم: "نحن متحمسون لنسخة 2022، سيارتنا الجديد هايلوكس تي1+ تبدو واعدة، ونحن واثقون من أنها ستسمح لنا بالمنافسة ضمن مستوى جديد في يناير المقبل".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
تويوتا تكشف سيارتها الجديدة "هايلوكس" قبيل رالي داكار 2022

المقال السابق

تويوتا تكشف سيارتها الجديدة "هايلوكس" قبيل رالي داكار 2022
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بيريز: صفقة العام الواحد مع ريد بُل لا تضع ضغطًا إضافيًا على كاهلي

40 دقيقة
2
فورمولا 1

دانيال ريكاردو والتحوّل بعد العطلة الصيفية!

18 س
3
فورمولا 1

بوتاس يُشارك في نسخة 2022 من سباق الأبطال

4
سلاسل متعددة

"بينيفارينا" تعمل على إعادة تصميم أعرق جوائزها في رياضة السيارات من أجل جوائز شبكة موتورسبورت

22 س
5
فورمولا 1

هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان

2 س
أحدث الأخبار
العطية على رأس تشكيلة تويوتا لرالي داكار 2022
رالي داكار

العطية على رأس تشكيلة تويوتا لرالي داكار 2022

42د
تويوتا تكشف سيارتها الجديدة "هايلوكس" قبيل رالي داكار 2022
رالي داكار

تويوتا تكشف سيارتها الجديدة "هايلوكس" قبيل رالي داكار 2022

1 س
برودرايف تكشف عن سيارتها المحدّثة لفريق البحرين رايد إكستريم لخوض غمار داكار 2022
رالي داكار

برودرايف تكشف عن سيارتها المحدّثة لفريق البحرين رايد إكستريم لخوض غمار داكار 2022

29-07-2021
آودي تكشف عن سيارتها الكهربائية التي ستخوض بها غمار رالي داكار 2022
رالي داكار

آودي تكشف عن سيارتها الكهربائية التي ستخوض بها غمار رالي داكار 2022

23-07-2021
الإعلان رسمياً عن إنشاء بطولة العالم لراليات كروس كانتري مع رالي داكار كحدث رئيسي
ICCR

الإعلان رسمياً عن إنشاء بطولة العالم لراليات كروس كانتري مع رالي داكار كحدث رئيسي

18-06-2021
أحدث ملفات الفيديو
داكار 2022: المسار 00:23
رالي داكار
08-06-2021

داكار 2022: المسار

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة السيارات 03:15
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة السيارات

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد 05:08
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد

داكار 2021 - المرحلة 12- ملخص فئة المركبات الخفيفة 02:42
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12- ملخص فئة المركبات الخفيفة

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الشاحنات 02:11
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الشاحنات

خلدون يونس More from
خلدون يونس
توست: تجديد عقد تسونودا لم يكن أبداً موضع شكّ
فورمولا 1

توست: تجديد عقد تسونودا لم يكن أبداً موضع شكّ

ساينز "مسرور" لتحقيق مكلارين الفوز في مونزا بالرغم من خسارة النقاط جائزة إيطاليا الكبرى
فورمولا 1

ساينز "مسرور" لتحقيق مكلارين الفوز في مونزا بالرغم من خسارة النقاط

ريد بُل: وقفة الصيانة البطيئة في مونزا نتيجة قوانين "فيا" جائزة إيطاليا الكبرى
فورمولا 1

ريد بُل: وقفة الصيانة البطيئة في مونزا نتيجة قوانين "فيا"

ناصر العطية More from
ناصر العطية
رالي لبنان: روجيه يتقدم بفارق 35 ثانية أمام العطية مع نهاية اليوم الثاني رالي لبنان 2021
بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي لبنان: روجيه يتقدم بفارق 35 ثانية أمام العطية مع نهاية اليوم الثاني

رالي دا أوغا: العطية ينتزع لقب الوصافة خلف صاحب الأرض سواريز
راليات أخرى

رالي دا أوغا: العطية ينتزع لقب الوصافة خلف صاحب الأرض سواريز

"حرب كلامية" بين العطية وساينز مع نهاية رالي الأندلس رالي الأندلس
كروس كانتري

"حرب كلامية" بين العطية وساينز مع نهاية رالي الأندلس

الأكثر شعبية اليوم

بيريز: صفقة العام الواحد مع ريد بُل لا تضع ضغطًا إضافيًا على كاهلي
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز: صفقة العام الواحد مع ريد بُل لا تضع ضغطًا إضافيًا على كاهلي

دانيال ريكاردو والتحوّل بعد العطلة الصيفية!
فورمولا 1 فورمولا 1

دانيال ريكاردو والتحوّل بعد العطلة الصيفية!

بوتاس يُشارك في نسخة 2022 من سباق الأبطال
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يُشارك في نسخة 2022 من سباق الأبطال

"بينيفارينا" تعمل على إعادة تصميم أعرق جوائزها في رياضة السيارات من أجل جوائز شبكة موتورسبورت
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

"بينيفارينا" تعمل على إعادة تصميم أعرق جوائزها في رياضة السيارات من أجل جوائز شبكة موتورسبورت

هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان

هوندا: العودة "الصعبة" إلى الفورمولا واحد كانت أساسية قبل تحقيق التقدم
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا: العودة "الصعبة" إلى الفورمولا واحد كانت أساسية قبل تحقيق التقدم

مرسيدس: "لا ضرورة قصوى" لاستعمال محرك إضافي في سيارة هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: "لا ضرورة قصوى" لاستعمال محرك إضافي في سيارة هاميلتون

تود: على الفورمولا واحد تصميم سيارات قادرة على التسابق في الأمطار
فورمولا 1 فورمولا 1

تود: على الفورمولا واحد تصميم سيارات قادرة على التسابق في الأمطار

أحدث الأخبار

العطية على رأس تشكيلة تويوتا لرالي داكار 2022
رالي داكار رالي داكار

العطية على رأس تشكيلة تويوتا لرالي داكار 2022

تويوتا تكشف سيارتها الجديدة "هايلوكس" قبيل رالي داكار 2022
رالي داكار رالي داكار

تويوتا تكشف سيارتها الجديدة "هايلوكس" قبيل رالي داكار 2022

برودرايف تكشف عن سيارتها المحدّثة لفريق البحرين رايد إكستريم لخوض غمار داكار 2022
رالي داكار رالي داكار

برودرايف تكشف عن سيارتها المحدّثة لفريق البحرين رايد إكستريم لخوض غمار داكار 2022

آودي تكشف عن سيارتها الكهربائية التي ستخوض بها غمار رالي داكار 2022
رالي داكار رالي داكار

آودي تكشف عن سيارتها الكهربائية التي ستخوض بها غمار رالي داكار 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.