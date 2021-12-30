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رالي داكار / داكار أخبار

العطية: دومًا ما أرى نفسي المرشّح الأبرز وحان الوقت لتحقيق الفوز في داكار 2022

يتقدّم ناصر العطية كأبرز المرشّحين للفوز برالي داكار 2022، حيث بعث برسالة إلى منافسيه قبل انطلاق النسخة الـ 44 من الحدث في المملكة العربية السعودية.

العطية: دومًا ما أرى نفسي المرشّح الأبرز وحان الوقت لتحقيق الفوز في داكار 2022

تتوجّه الأنظار إلى السائق العنّابي في جدّة، وهو يدرك ذلك تمامًا. لكن ذلك هو نوع المواقف التي ترسم الابتسامة على وجه العطية حتى خلف القناع الإلزامي قُبيل انطلاق منافسات رالي داكار 2022 يوم السبت المُقبل.

ويستهلّ القطري نسخة 2022 من الرالي الأعرق - والذي فاز به في 3 مناسبات - وهو المرشّح الرئيسي للفوز، وذلك بعد تحقيقه كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري" للمرة الخامسة في مسيرته هذا العام.

وسيجلس العطية خلف مقود سيارة تويوتا "جي آر دي كاي آر هايلوكس تي1+" التي تم تطويرها على مدار الأشهر القليلة الماضية. فيما سيجلس جواره الملّاح الفرنسي ماثيو بوميل، إذ يشعر كلاهما بالتفاؤل حيال النسخة الثالثة من الرالي الأصعب على أرض المملكة العربية السعودية.

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هذا وشهدت قوانين السيارات تغييرات كبيرة، مع إنشاء فئة "تي1+" لسيارات المقدمة ومعادلة مستوى التنافسية مع فئة "تي1 يو"، وتحديدًا مع سيارة آودي الكهربائية الجديدة "آر.اس كيو إي-رتون" والتي تعتمد مصادر طاقة بديلة.

وقد سمح ذلك للفرق مثل تويوتا أو البحرين رايد إكستريم (برودرايف) بزيادة حجم سيارات "تي1" التي نافسوا بها في نسخة 2021، حيث باتت السيارات الجديدة تملك نظام تعليق أطول وإطارات وهياكل أعرض، لكنها في المقابل باتت أثقل بـ 150 كلغ تقريبًا.

"نحن سعداء جدًا بالتسابق في النسخة الثالثة من داكار في المملكة العربية السعودية ومع قوانين تي1+ الجديدة" قال العطية.

وأضاف: "أعتقد بأن المنافسة ستكون مثيرة كون لا أحد يعلم بعد من سيكون الأسرع، بالنظر إلى تلك السيارات الجديدة. آمُل أن يكون داكار هذه المرة في صالحنا، كونه وبعد منصتي تتويج في المملكة العربية السعودية، وتحقيق الوصافة مرتين، أعتقد بأن الوقت قد حان لتحقيق الفوز".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" اليوم الخميس إذا ما كان راضيًا بوجود سيارة يمكنه المنافسة بها ضمن ظروف تقنية متساوية في مواجهة منافسيه، قال العطية: "سيارات باغي كانت أسرع وأخف في النسخة الماضية، إلى جانب امتلاكها لإطارات أكبر، ولكن الآن لدينا ذات الإطارات للجميع وسنكون عرضة لانثقابات أقل بالتأكيد. ستكون معركة رائعة بين كافة الفرق".

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وأختتم: "أنا جاهز على الصعيدين البدني والذهني، فقد قطعنا الكثير من الكيلومترات مع سيارة تي1+ ونحترم الجميع. لكن وظيفتي هي الفوز بهذا السباق، ودومًا ما رأيت نفسي كمرشّح وهذا العام كان رائعًا بالنسبة لنا: حصدنا المركز الثاني في آخر داكار وكنا أبطال كأس العالم للكروس كانتري، إذ أننا واثقون بسيارتنا وبالفريق".

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داكار 2022: مالك وسائق فريق ريبيلليون ينسحب من المنافسات بعد التهام النار لسيارته
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داكار 2022: مالك وسائق فريق ريبيلليون ينسحب من المنافسات بعد التهام النار لسيارته
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