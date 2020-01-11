العطية: تويوتا لا يمكنها منافسة سرعة سيارات "ميني" في داكار

مع انتهاء القسم الأول لرالي داكار في السعودية، بات كارلوس ساينز سائق ميني يتصدر الترتيب العام بفارق يقارب الثماني دقائق أمام العطية حامل اللقب.

وكان فريق ميني قد أحرز الفوز في آخر أربعة مراحل مع ساينز وستيفان بيترانسيل، بينما لم تحرز تويوتا سوى فوز وحيد مع جينيل دي فيلييرز خلال المرحلة الثانية.

وكان غلين هول مدير فريق تويوتا غازو ريسينغ جنوب أفريقيا قد صرح لوسائل الإعلام ومن بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" اعتقاده بأنه من غير العادل من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" تجميد القوانين المتعلقة بخانق الهواء من العام الماضي، بعد تحليل بيانات نسخة داكار السابقة.

وكانت "فيا" قد قررت منذ صيف 2018، تقليص قطر خانق الهواء للسيارات رباعية الدفع العاملة بالبنزين من 38 مليمتراً إلى 37 مليمتراً، مع الإبقاء على قطر 39 مليمتراً للسيارات العاملة بمحركات ديزل مزودة بشواحن توربينية مثل سيارات ميني، و38 مليمتراً للسيارات التي تمتلك شاحنين توربينيين مثل بيجو.

حيث قال هول: "لقد أخبرنا ’فيا’ منذ فترة: عندما كانت بيجو متواجدة كان كل شيء متوازناً، لكن ومنذ 2018، قلصوا قطر خانق الهواء بمقدار مليمتر. ذلك يعني 40 دقيقة في نهاية الرالي. ومن المحبط أن نضطر لانتقاد ذلك ومحاولة تغييره".

وأكمل: "يخرج السائقون من سياراتهم ويقولون لي أنهم غير قادرين على منافستهم (ميني) فيما يتعلق بالسرعة على الخطوط المستقيمة. وأنهم يتعرضون للتجاوز بسهولة".

جينيل دي فيلييرز، تويوتا تصوير: تويوتا ريسينغ

بالمقابل، نفى مدير فريق ميني اكس-رايد وجود أية أفضلية كهذه، حين تحدث معه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

فقال: "المشكلة مع غلين أنه يتذمر على الدوام. لقد تذمر العام الماضي عندما كانوا يفوزون، والآن كذلك هم متأخرون، وهو يتذمر. كما أنه يتذمر كذلك خلال اجتماعات ’فيا’".

وأكمل: "إنه ليس واقعياً. يمكن أن نرى أن دقيقة واحدة تفصلنا بعد 470 كيلومتراً. ما هي المشكلة؟ لو نظرنا إلى الأيام السابقة، فإننا نتكلم عن دقيقتين، دقيقة واحدة، دقيقة ونصف.. لا مشكلة مع خانق الهواء. بل إن سيارتنا تتمتع بتوازن مثالي".

يوم الجمعة، أشار ألونسو إلى أن سيارات الميني "في عالم خاص لوحدها"، بينما أوضح العطية اعتقاده بأن سيارات ميني "سريعة جداً".

وأكمل: "لا نحتاج للمزيد من القوة، لكن هناك فارق كبير بين سيارات الدفع الرباعي والدفع الثنائي. اليوم كان الجميع يتجاوزنا، لم يكن بوسعنا المجاراة".

وأردف: "أنا واثق أن العام المقبل سيكون هناك تغيير في القوانين، نظراً لأن بعض المصنعين سيشاركون بسيارات دفع رباعي كذلك، وهذا سيساعد كثيراً".

وتعليقاً على ما قاله العطية وفريقه تويوتا، قال ساينز: "عندما أحرزوا الفوز في المغرب بفارق 15 أو 20 دقيقة لم يعترض أحد. كما فازوا أيضاً في داكار العام الماضي".

واختتم: "أعتقد أن الوضع عادل للغاية. لقد عملنا بشكل كبير، وحسّنا السيارة خلال العام الماضي، وكنا قادرين على إظهار تحسننا".