رالي داكار
رالي داكار
آر
رالي داكار
داكار
29 يوليو
المرحلة التاسعة خلال
11 ساعات
:
38 دقيقة
:
36 ثانية
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العطية: من الرائع الفوزُ بالمرحلة الثامنة من رالي داكار ونحن نبذل قصارى جهدنا

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العطية: من الرائع الفوزُ بالمرحلة الثامنة من رالي داكار ونحن نبذل قصارى جهدنا

بعد الفوزِ الأربعين بإحدى المراحل في داكار، نجح ناصر العطية بتقليص فارق الصدارة ضمن الترتيب العامِ إلى 4.50 دقيقة فقط، خلف ستيفان بيترانسيل.

بعد تراجعه بقرابة 8 دقائق خلف بيترانسيل إثر وتيرته البطيئة في القسم الأول من المرحلة الماراثونية، عاد العطية ليعوّض ذلك التأخّر ويقلّص الفارق مع الفرنسي إلى أقل من 5 دقائق مع فوزه الرابع في 2021 ضمن المرحلة الممتدة بطول 375 كلم بين ساكاكا ونيوم يوم الاثنين.

منطلقًا من المركز الرابع على المسار، سرعان ما اقتنص صاحب الألقاب الثلاثة الصدارة عند نقطة المرور الأولى من كارلوس ساينز والفائز بمرحلة الأمس يزيد الراجحي، بينما تواجد بيترانسيل على بُعد 30 ثانية في المركز الرابع.

حيث قال القطري: "حاولنا تقديم أفضل ما بوسعنا الأمس واليوم. لم تكن المرحلة الماراثونية سهلة. أنا مسرور جداً لأن السيارة ما زالت قطعة واحدة بعد الأمس واليوم!".

وأكمل: "كنا نضغط كثيراً في بعض المراحل من أجل مجاراة سيارات باغي. لم تكن المرحلة سهلة، لكنني مسرور للغاية لإكمال المرحلة الماراثونية".

وتابع: "المرحلة الثامنة كانت رائعة بالنسبة لنا. لقد كسبنا ثلاث دقائق من الفارق خلف ستيفان، لذا نعم، أنا مسرور للغاية".

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من جهة أخرى، يعي العطية تماماً أنّ المهمة لن تكون سهلة لبقية الرالي.

فقال: "ما زالت أمامنا خمسةُ أيام ولن تكون سهلة. لكننا سنحاول خوض كل يوم بيومه. آه، أربعةٌ أيامٍ فقط متبقية!؟ حسناً لا مشكلة!".

وأكمل: "من الصعب التكهن بفرصنا لأن سيارات الباغي تبدو مرتاحةً أكثر على المسارات مع جرٍ أفضل وعجلات أكبر، بالتالي انثقابات أقل".

وأردف: "منذ البداية وحتى الآن، عانينا من ثمانية انثقابات. وذلك ليس بالأمر السهل. زميلي جينيل (دي فيلييرز) تعرض لـ 16 انثقاباً".

واختتم: "ما زالت أمامنا أربعة أيام، سنحاول بذل قصارى جهدنا".

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داكار 2021: العطية يفوز بالمرحلة الثامنة ويقلّص الفارق مع بيترانسيل في الترتيب العام

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داكار 2021: العطية يفوز بالمرحلة الثامنة ويقلّص الفارق مع بيترانسيل في الترتيب العام
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