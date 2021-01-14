رالي داكار
رالي داكار
آر
رالي داكار
داكار
29 يوليو
المرحلة 11 الآن . . .
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
رالي داكار / أخبار عاجلة

العطية المُحبط يشعر أن قوانين رالي داكار "تميل لصالح" سيارات الباغي

المشاركات
التعليقات
العطية المُحبط يشعر أن قوانين رالي داكار "تميل لصالح" سيارات الباغي

قال ناصر العطية أن سيارات الباغي تمتلك أفضلية بسبب القوانين، أمام سيارته تويوتا هايلوكس في رالي داكار، وذلك قبل المعركة الختامية على لقب الرالي الشهير في مواجهة المتصدر ستيفان بيترانسيل.

نجح الفائز ثلاث مرات في رالي داكار بتقليص فارق الصدارة خلف بيترانسيل بمقدار 49 ثانية في المرحلة العاشرة، حيث أنهى ثانياً خلف يزيد الراجحي، لكن الفرنسي ما زال يمتلك 17 دقيقة و01 ثانية قبيل المرحلة ما قبل الختامية.

وبالرغم من أنه ما زال ضمن معركة اللقب، لكن القطري يشعر أنه لا يمتلك الأفضلية مقارنة بسيارات الباغي، والتي نجحت بالتأقلم بشكل أفضل مع المسارات الصعبة مقارنة بسيارة تويوتا، والتي عانت بشكل أساسي من الانثقابات خلال المقاطع الصخرية.

حيث قال العطية في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا محبط بعض الشيء، إنها ليست معركة بيني وبين ستيفان، ليست لدي أية مشكلة في المنافسة، لقد أثبتنا ثلاثتنا - أنا وستيفان وكارلوس ساينز أننا جميعنا نتواجد على الدوام ضمن المنافسة".

وأكمل: "بالنسبة لي، المعركة بين السيارات رباعية الدفع وبين سيارات الباغي. القوانين لصالح سيارات الباغي".

وأردف: "سرعتي، والعمل الرائع الذي يقوم به ماثيو (بوميل) ملاحي، ليسا كافيين لخفض الفارق بيننا".

واسترسل: "الأخطاء الملاحية، لكن كذلك الانثقابات، تحدد مصير الرالي. منذ بداية الرالي حتى اليوم، تعرض فريقنا إلى 60 انثقاباً مقابل 14 لسيارات ميني. البيانات لوحدها تتكلم عن الواقع. تمتلك سيارات الباغي إطارات أكبر وبالتالي فإنها أكثر سلاسة على المقاطع الصخرية، التي تمثل كابوساً بالنسبة لنا".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، يرى بيترانسيل أنّ نتيجة المعركة على الفوز ما زالت بعيدة تماماً عن نهايتها، خاصة مع المرحلة ما قبل الأخيرة الطويلة للغاية.

فقال: "ما زال أمامنا الكثير من الكيلومترات لذا علينا مواصلة العمل. كل يوم نحاول تقديم أفضل ما لدينا، لأن أي خطأ ملاحي قد يكلفنا الكثير".

وتابع: "بشكل عام، نحن راضون عن أدائنا، خسرنا قليلاً من الوقت فقط أمام ناصر، هذا ما يهمّ فقط (معركتنا مع العطية)".

واختتم: "التوتر يتصاعد حالما تبدأ بالتردد. لذا علينا الحفاظ على هدوء أعصابنا قدر الإمكان".

داكار 2021: الراجحي يفوز بالمرحلة العاشرة أمام العطية وبيترانسيل يقترب أكثر من اللقب

المقال السابق

داكار 2021: الراجحي يفوز بالمرحلة العاشرة أمام العطية وبيترانسيل يقترب أكثر من اللقب
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
قائمة السائقين ناصر العطية

الأكثر شعبية اليوم

العطية المُحبط يشعر أن قوانين رالي داكار "تميل لصالح" سيارات الباغي
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

العطية المُحبط يشعر أن قوانين رالي داكار "تميل لصالح" سيارات الباغي

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"

فريق ألبين يكشف عن اسم سيارة موسم 2021 وكسوتها المؤقّتة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ألبين يكشف عن اسم سيارة موسم 2021 وكسوتها المؤقّتة

عاجل: سيريل أبيتبول يغادر صفوف رينو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

عاجل: سيريل أبيتبول يغادر صفوف رينو

ريد بُل وثقت "بالحقائق أكثر من العواطف" في قرار ألبون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل وثقت "بالحقائق أكثر من العواطف" في قرار ألبون

أستون مارتن: بوسع فيتيل مساعدة سترول على تقديم أفضل ما لديه
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن: بوسع فيتيل مساعدة سترول على تقديم أفضل ما لديه

أحدث الأخبار

العطية المُحبط يشعر أن قوانين رالي داكار "تميل لصالح" سيارات الباغي
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

العطية المُحبط يشعر أن قوانين رالي داكار "تميل لصالح" سيارات الباغي

داكار 2021: الراجحي يفوز بالمرحلة العاشرة أمام العطية وبيترانسيل يقترب أكثر من اللقب
رالي داكار رالي داكار / تقرير المرحلة

داكار 2021: الراجحي يفوز بالمرحلة العاشرة أمام العطية وبيترانسيل يقترب أكثر من اللقب

داكار 2021: برابيك يفوز بالمرحلة العاشرة وبينافيديس إلى الصدارة بعد انسحاب كورنيخو
رالي داكار رالي داكار / تقرير المرحلة

داكار 2021: برابيك يفوز بالمرحلة العاشرة وبينافيديس إلى الصدارة بعد انسحاب كورنيخو

الشيخ خالد القاسمي: إرثٌ غنيٌ وإنجازات لم تنتهِ بعد
رالي داكار رالي داكار / مقالة خاصة

الشيخ خالد القاسمي: إرثٌ غنيٌ وإنجازات لم تنتهِ بعد

الأكثر شعبية

1
سلاسل متعددة

لامبورغيني تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

21س
2
فورمولا 1

فريق ألبين يكشف عن اسم سيارة موسم 2021 وكسوتها المؤقّتة

3
فورمولا 1

وولف: هاميلتون يعي أنه "ليس مركز الكون"

4
فورمولا 1

وولف: مرسيدس تواجه "تحديًا هائلًا" للبقاء على قمة الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

أستون مارتن: بوسع فيتيل مساعدة سترول على تقديم أفضل ما لديه

أحدث الأخبار

العطية المُحبط يشعر أن قوانين رالي داكار "تميل لصالح" سيارات الباغي
رالي داكار

العطية المُحبط يشعر أن قوانين رالي داكار "تميل لصالح" سيارات الباغي

داكار 2021: الراجحي يفوز بالمرحلة العاشرة أمام العطية وبيترانسيل يقترب أكثر من اللقب
رالي داكار

داكار 2021: الراجحي يفوز بالمرحلة العاشرة أمام العطية وبيترانسيل يقترب أكثر من اللقب

داكار 2021: برابيك يفوز بالمرحلة العاشرة وبينافيديس إلى الصدارة بعد انسحاب كورنيخو
رالي داكار

داكار 2021: برابيك يفوز بالمرحلة العاشرة وبينافيديس إلى الصدارة بعد انسحاب كورنيخو

الشيخ خالد القاسمي: إرثٌ غنيٌ وإنجازات لم تنتهِ بعد
رالي داكار

الشيخ خالد القاسمي: إرثٌ غنيٌ وإنجازات لم تنتهِ بعد

داكار 2021: برايس تعرض لكسر في الترقوة وكدمات شديدة إثر حادثته الأخيرة
رالي داكار

داكار 2021: برايس تعرض لكسر في الترقوة وكدمات شديدة إثر حادثته الأخيرة

أحدث ملفات الفيديو

داكار 2021 - المرحلة 9 - ملخص فئة الشاحنات 01:44
رالي داكار
12-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 9 - ملخص فئة الشاحنات

داكار 2021 - المرحلة 9 - ملخص فئة المركبات الخفيفة 02:31
رالي داكار
12-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 9 - ملخص فئة المركبات الخفيفة

داكار 2021 - المرحلة 9 - ملخص فئة السيارات 03:24
رالي داكار
12-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 9 - ملخص فئة السيارات

داكار 2021 - المرحلة 9 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد 05:20
رالي داكار
12-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 9 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد

داكار 2021 - المرحلة 8 - ملخص فئة السيارات 03:20
رالي داكار
11-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 8 - ملخص فئة السيارات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.