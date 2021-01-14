العطية المُحبط يشعر أن قوانين رالي داكار "تميل لصالح" سيارات الباغي

نجح الفائز ثلاث مرات في رالي داكار بتقليص فارق الصدارة خلف بيترانسيل بمقدار 49 ثانية في المرحلة العاشرة، حيث أنهى ثانياً خلف يزيد الراجحي، لكن الفرنسي ما زال يمتلك 17 دقيقة و01 ثانية قبيل المرحلة ما قبل الختامية.

وبالرغم من أنه ما زال ضمن معركة اللقب، لكن القطري يشعر أنه لا يمتلك الأفضلية مقارنة بسيارات الباغي، والتي نجحت بالتأقلم بشكل أفضل مع المسارات الصعبة مقارنة بسيارة تويوتا، والتي عانت بشكل أساسي من الانثقابات خلال المقاطع الصخرية.

حيث قال العطية في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا محبط بعض الشيء، إنها ليست معركة بيني وبين ستيفان، ليست لدي أية مشكلة في المنافسة، لقد أثبتنا ثلاثتنا - أنا وستيفان وكارلوس ساينز أننا جميعنا نتواجد على الدوام ضمن المنافسة".

وأكمل: "بالنسبة لي، المعركة بين السيارات رباعية الدفع وبين سيارات الباغي. القوانين لصالح سيارات الباغي".

وأردف: "سرعتي، والعمل الرائع الذي يقوم به ماثيو (بوميل) ملاحي، ليسا كافيين لخفض الفارق بيننا".

واسترسل: "الأخطاء الملاحية، لكن كذلك الانثقابات، تحدد مصير الرالي. منذ بداية الرالي حتى اليوم، تعرض فريقنا إلى 60 انثقاباً مقابل 14 لسيارات ميني. البيانات لوحدها تتكلم عن الواقع. تمتلك سيارات الباغي إطارات أكبر وبالتالي فإنها أكثر سلاسة على المقاطع الصخرية، التي تمثل كابوساً بالنسبة لنا".

بالمقابل، يرى بيترانسيل أنّ نتيجة المعركة على الفوز ما زالت بعيدة تماماً عن نهايتها، خاصة مع المرحلة ما قبل الأخيرة الطويلة للغاية.

فقال: "ما زال أمامنا الكثير من الكيلومترات لذا علينا مواصلة العمل. كل يوم نحاول تقديم أفضل ما لدينا، لأن أي خطأ ملاحي قد يكلفنا الكثير".

وتابع: "بشكل عام، نحن راضون عن أدائنا، خسرنا قليلاً من الوقت فقط أمام ناصر، هذا ما يهمّ فقط (معركتنا مع العطية)".

واختتم: "التوتر يتصاعد حالما تبدأ بالتردد. لذا علينا الحفاظ على هدوء أعصابنا قدر الإمكان".