العطيّة: أضعنا خمس أو ستّ دقائق بسبب صعوبة ملاحيّة

لم يحصل حامل اللقب على البداية المرجوّة في نسخة هذا العام من الرالي الذي انطلقت مجريات في ربوع المملكة، حيث واجه الكثير من المشاكل على صعيد الملاحة.

وقال القطري الذي يحتلّ المركز السابع: "سارت المرحلة على نحوٍ جيّد، لكنّها كانت صعبة بعض الشيء من ناحية الملاحة، خسرنا خمس أو ستّ دقائق. كنّا قادرين على العودة إلى الوجهة الصحيحة بعد ذلك، لا بأس، سيكون الوضع جيّدًا غدًا (اليوم)".

في الأثناء عانى ستيفان بيترانسيل من ثقبين تسبّبا في تواجده في المركز العاشر في النهاية، وعندما سُئل عن صعوبة يومه، أجاب: "كان يومًا صعبًا للغاية على الجميع، لم يكن سهلًا على صعيد ثقوب الإطارات، لكنّ الوقت لا يزال مبكّرًا للخروج باستنتاجات".

أمّا سيابستيان لوب فقد حظي بيومٍ جيّد بحلوله ثانيًا على مقربة من كارلوس ساينز، وعندما سُئل عمّا فعله الفرنسي، أجاب العطيّة سائق تويوتا: "ذلك لأنّه لم يُواجه أيّة مشاكل ميكانيكيّة، لأنّ أغلب الآخرين واجهوا مشاكل في بداية المرحلة، بينما حظي لوب ببداية رائعة".

واعترف العطيّة بأنّه لا يعلم ما سيفعله في المرحلة المقبلة، وأنّه يُحبّذ الانتظار، لكنّه قال بأنّه "سيُهاجم بالطبع".